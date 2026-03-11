Odpady rolnicze to prawna i finansowa pułapka. Sprawdź, jak uniknąć kary i nie niszczyć gleby

2026-03-11 21:55

Pozbycie się sterty zużytej folii czy worków po nawozach to dla każdego rolnika coroczny obowiązek. Jednak to, co kiedyś było rutyną, dziś stało się prawną i finansową pułapką, w którą bardzo łatwo wpaść. Okazuje się, że brak jednego dokumentu czy próba „posprzątania” na własną rękę może prowadzić nie tylko do gigantycznych kar, ale też do cichego niszczenia żyzności twojej ziemi.

Stos odpadów rolniczych, w tym worki po nawozach, czarna folia i zużyta opona, leżące na polu. Zdjęcie ilustruje problem utylizacji odpadów w gospodarstwach rolnych, o czym przeczytasz więcej na Super Biznes.

Autor: Wygenerowane przez AI Stos odpadów rolniczych, w tym worki po nawozach, czarna folia i zużyta opona, leżące na polu. Zdjęcie ilustruje problem utylizacji odpadów w gospodarstwach rolnych, o czym przeczytasz więcej na Super Biznes.
  • Eksperci przypominają, że termin na obowiązkowe sprawozdanie BDO dla rolników powyżej 75 ha upływa już 16 marca 2026 roku
  • Kara za spalanie folii rolniczej może sięgnąć 5000 złotych, a uwalniane podczas tego procesu dioksyny są silnie rakotwórcze
  • Badania Organizacji Narodów Zjednoczonych (FAO) alarmują, że mikroplastik z folii rolniczej trwale niszczy żyzność gleby
  • Zakończenie programu dofinansowania oznacza, że pełne koszty utylizacji odpadów rolniczych ponosi teraz wyłącznie rolnik

Sprawozdanie BDO dla rolników powyżej 75 ha. Jakie terminy i koszty obowiązują?

Już za kilka dni, dokładnie 16 marca 2026 roku, upływa ważny termin dla właścicieli gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 75 hektarów. Warto pamiętać, że do tego dnia należy złożyć roczne sprawozdanie za 2025 rok do Bazy Danych Odpadów, znanej szerzej jako BDO. Jak informują portale Top Agrar i GovPL, w raporcie tym trzeba szczegółowo wykazać rodzaje i ilości wytworzonych odpadów, takich jak opakowania po nawozach, folie kiszonkarskie, sznurki czy popularne worki big-bag. Lepiej nie lekceważyć tego obowiązku, ponieważ ewentualne kary finansowe mogą być bardzo dotkliwe i sięgać nawet miliona złotych. Według doniesień serwisu Wieści Rolnicze, systemy kontrolne BDO działają coraz sprawniej, a brak raportu w systemie może automatycznie uruchomić procedurę wyjaśniającą.

Dodatkowym obciążeniem dla budżetów gospodarstw jest fakt, że od zeszłego roku rolnicy muszą w pełni pokrywać koszty utylizacji odpadów. Program dofinansowania, prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zakończył się 30 czerwca 2025 roku, co oznacza brak możliwości bezpłatnego odbioru folii czy siatek. Jak podają AgroFil i Top Agrar, ceny rynkowe za utylizację wahają się od 1,50 zł za kilogram do ponad 300 zł netto za tonę, w zależności od rodzaju odpadu i regionu kraju. Szczególnym problemem bywają mocno zabrudzone folie po sianokiszonce, których przyjęcia często odmawiają nawet wyspecjalizowane firmy. Ministerstwo Rolnictwa prowadzi rozmowy z producentami opakowań na temat systemowego rozwiązania, które mogłoby przywrócić darmowy odbiór, jednak na razie nie ma jeszcze konkretnych ustaleń.

Jaka kara grozi za spalanie folii rolniczej i dlaczego jest to tak szkodliwe?

Próba pozbycia się odpadów rolniczych poprzez ich spalanie jest nie tylko nielegalna, ale i bardzo ryzykowna. Zgodnie z ustawą o odpadach, za takie praktyki grożą poważne konsekwencje finansowe. Jak przypominają Wieści Rolnicze, służby kontrolne mogą na miejscu nałożyć mandat w wysokości 500 złotych. Jeśli sprawa trafi do sądu, grzywna może wzrosnąć nawet do 5000 złotych, a w skrajnych przypadkach może to prowadzić do odpowiedzialności karnej. Co więcej, Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, jak ten w Rzeszowie, zapowiadają na ten rok wzmożenie kontroli, zwłaszcza w reakcji na zgłoszenia mieszkańców dotyczące nielegalnego pozbywania się odpadów.

Surowe przepisy nie biorą się znikąd, a ich podstawą jest ochrona naszego zdrowia i środowiska. Spalanie tworzyw sztucznych w nieprzystosowanych do tego miejscach, jak domowe piece czy ogniska, powoduje uwalnianie do atmosfery niezwykle toksycznych substancji. Zarówno Gazeta Lekarska, jak i Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ostrzegają, że w dymie znajdują się rakotwórcze dioksyny, furany oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA). Związki te mogą przyczyniać się do rozwoju nowotworów płuc, a także powodować zaburzenia hormonalne. Jak podaje portal gminy Trzebieszów, dawka śmiertelna dioksyn dla człowieka to zaledwie 2 miligramy, a największe zagrożenie stanowi ich zdolność do gromadzenia się w organizmie przez lata.

Jak mikroplastik z folii rolniczej niszczy glebę i co zmienią nowe etykiety?

Problem odpadów w rolnictwie ma również wymiar długofalowy, który dotyczy stanu naszej ziemi. Jak informuje Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, folie kiszonkarskie pozostawione w środowisku mogą rozkładać się nawet przez ponad 200 lat. Przez ten czas powoli uwalniają do gleby i wód gruntowych mikroplastik. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) alarmuje, że te niewidoczne gołym okiem cząsteczki mogą przenikać do łańcucha pokarmowego, zagrażając zdrowiu ludzi, a także niszczyć strukturę i żyzność gleby. Chociaż na rynku dostępne są folie biodegradowalne, warto wiedzieć, że ich pełny rozkład zachodzi tylko w specjalnych, przemysłowych kompostowniach, a nie w warunkach polowych. Jedyną w pełni legalną formą termicznej utylizacji jest kompostowanie odpadów organicznych na własny użytek.

Warto również przygotować się na nadchodzące zmiany w przepisach unijnych, które mają ułatwić zarządzanie odpadami. Jak czytamy na portalu GovPL, od sierpnia tego roku w całej Unii Europejskiej zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie PPWR (2025/40). Wprowadzi ono jednolity system znakowania odpadów, oparty na 11 kolorach i czytelnych piktogramach, co ma znacząco ułatwić prawidłową segregację. Producenci opakowań, w tym nawozów i środków ochrony roślin, będą musieli dostosować swoje etykiety do nowych standardów. To dobra wiadomość dla rolników, ponieważ w przyszłości powinno to uprościć codzienne gospodarowanie odpadami w gospodarstwie i pomóc uniknąć kosztownych pomyłek.

