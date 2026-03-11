Precyzyjny oprysk staje się koniecznością. Nowa technologia może obniżyć rachunki za herbicydy nawet o 70%

Dane FM World Agri ujawniają, że inteligentne opryskiwacze wspierane przez AI mogą zmniejszyć zużycie herbicydów nawet o 70%

Strategia Unii Europejskiej „Od pola do stołu” sprawia, że precyzyjny oprysk staje się koniecznością do osiągnięcia celu redukcji pestycydów

Badania Rothamsted Research potwierdzają, że sztuczna inteligencja osiąga aż 85% skuteczności w identyfikacji wyczyńca polnego na polskich polach

Obniżenie kosztów produkcji jest kluczowe dla rentowności gospodarstwa w obliczu prognozowanych niskich cen zbóż

Jak działają inteligentne opryskiwacze z AI i PWM? Oszczędności na herbicydach sięgają nawet 70%

Nowoczesne opryskiwacze polowe, wspierane przez sztuczną inteligencję, otwierają zupełnie nowe możliwości w walce z chwastami, pozwalając na oszczędności na niespotykaną dotąd skalę. Zgodnie z danymi FM World Agri, zastosowanie tej technologii może obniżyć zużycie środków chemicznych od 30% do nawet 70% w porównaniu do tradycyjnego oprysku całej powierzchni uprawy. Kluczowym elementem tych systemów jest technologia „Green-on-Green”, w której kamery i zaawansowane algorytmy AI w czasie rzeczywistym rozpoznają chwasty na tle roślin uprawnych. System działa skutecznie nawet przy prędkościach roboczych dochodzących do 19 km/h. Jego efektywność potwierdzają również doświadczenia z naszego kraju. Jak podaje BBC, algorytm sztucznej inteligencji, trenowany przez Rothamsted Research na polskim polu z wyczyńcem polnym, osiągnął aż 85% skuteczności w jego identyfikacji. Całość uzupełnia technologia modulacji szerokości impulsów (PWM), która umożliwia precyzyjne sterowanie każdą dyszą z osobna. Dzięki temu opryskiwacz automatycznie dostosowuje dawkę na zakrętach i utrzymuje stały rozmiar kropli, co znacząco ogranicza znoszenie cieczy. Rozwiązania takie jak AmaXact firmy Amazone, wykorzystujące pulsacyjną modulację czasu otwarcia (PWFM), idą o krok dalej, co według portalu WRP pozwala na precyzyjny oprysk tylko tam, gdzie jest to naprawdę potrzebne.

Dlaczego precyzyjny oprysk staje się koniecznością? Nowe przepisy i niskie ceny zbóż

Rosnące zainteresowanie technologiami precyzyjnymi w rolnictwie to nie tylko dążenie do optymalizacji, ale również odpowiedź na konkretne wyzwania regulacyjne i ekonomiczne. Strategia Unii Europejskiej „Od pola do stołu” zakłada redukcję zużycia pestycydów o 50% do 2030 roku, przez co inteligentne opryski stają się kluczowym narzędziem do osiągnięcia tego celu bez obniżania plonów. Warto także zwrócić uwagę na krajowe przepisy, które od marca bieżącego roku weszły w życie. Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa, pozwalają one na wykonywanie oprysku przy wietrze do 5 m/s, pod warunkiem stosowania technologii ograniczającej znoszenie o co najmniej 75%. Inwestycja w precyzję staje się również koniecznością w obliczu niskich cen zbóż. Prognozy Credit Agricole Agromapa, wskazujące na cenę pszenicy w okolicach 800 zł za tonę, sprawiają, że obniżenie kosztów produkcji jest kluczowe dla utrzymania rentowności gospodarstwa. Nie można zapominać o bezpieczeństwie żywności. Dane Państwowego Zakładu Higieny z 2023 roku pokazały, że choć 94,1% próbek żywności spełniało normy, to w 1,9% wykryto przekroczenia pozostałości pestycydów, co tylko podkreśla, jak ważne jest odpowiedzialne i precyzyjne stosowanie środków ochrony roślin.

