Analiza z początku 2026 roku ujawnia, że stężenie pestycydów na cząsteczkach pyłu jest aż 14 razy wyższe niż w formie gazu

Kontakt z popularnymi insektycydami może podnieść ryzyko rozwoju astmy nawet o 80%

Eksperci wskazują, dlaczego maski klasy P100 lub FFP3 to kluczowy element ochrony zdrowia rolnika podczas oprysków

Niesprawny filtr kabinowy w ciągniku lub brak zgodności z normą EN 15695 może obniżyć skuteczność ochrony operatora nawet o połowę

Dlaczego wdychanie pyłu z pestycydami jest tak groźne? Nowe badania i przepisy

Wiosna 2026 roku to dla rolników nie tylko czas intensywnych prac polowych, ale także moment, w którym warto ze szczególną troską zadbać o ochronę dróg oddechowych. Wzrosła nie tylko nasza wiedza o zagrożeniach, ale zmieniły się też przepisy. Warto pamiętać, że od 1 czerwca ubiegłego roku (2025) obowiązuje nowelizacja prawa pracy, która nakłada na rolników-pracodawców dodatkowe obowiązki związane z zabezpieczeniem pracowników. Jak przypominają eksperci z Centrum Bezpieczeństwa Zdrowotnego Uniwersytetu Michigan, wiosenne prace niosą ze sobą ryzyko wdychania pestycydów, pyłów organicznych, zarodników grzybów czy toksyn bakteryjnych. Długotrwały kontakt z tymi czynnikami może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, takich jak astma zawodowa czy przewlekłe zapalenie oskrzeli. Dodatkowo, jak czytamy w dokumentach Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) na lata 2024-2026, zmienna pogoda w Polsce może oznaczać większą presję szkodników, a co za tym idzie, konieczność częstszego wykonywania oprysków.

Skalę ryzyka doskonale obrazują wyniki badań naukowych. Analiza, która ukazała się na łamach czasopisma "Atmospheric Chemistry and Physics" na początku tego roku, pokazuje, że pestycydy unoszące się w powietrzu najczęściej przyczepiają się do drobnych cząsteczek pyłu PM2.5. Ich stężenie na tych cząstkach jest średnio aż 14 razy wyższe niż w postaci lotnego gazu, co oznacza, że to właśnie wdychanie pyłu jest najbardziej niebezpieczne. Niepokojące wnioski płyną również z ubiegłorocznego badania AGRICAN, które wykazało, że kontakt z popularnymi w Polsce insektycydami z grupy pyretroidów może podnieść ryzyko rozwoju astmy u kobiet od 40 do nawet 80 proc. Co więcej, najświeższe dane z tego miesiąca, opublikowane w "International Journal of Epidemiology", wskazują na związek między narażeniem na pestycydy a wzrostem ryzyka raka nerek u rolników o 25 do 56 proc. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zwraca uwagę, że skutki mogą być odczuwalne nawet w kolejnych pokoleniach, ponieważ ekspozycja na chemikalia może wpływać na zdrowie potomstwa.

Jak dobrać maskę i filtr kabinowy do oprysków? Przegląd norm i zaleceń

Podstawą bezpieczeństwa jest właściwie dobrana maska ochronna. Według zaleceń amerykańskiego instytutu NIOSH, przy pracy z większością pestycydów warto sięgnąć po maski klasy P95, które są odporne na substancje oleiste i zatrzymują 95 proc. szkodliwych cząstek. Jeśli mamy do czynienia z bardziej toksycznymi środkami, lepszym wyborem będą maski P100, oferujące niemal stuprocentową skuteczność filtracji (99,97 proc.). W Europie często spotykanym i skutecznym rozwiązaniem są maski klasy FFP3. Warto też wiedzieć, że polskie prawo wymaga od pracodawców dostarczania masek zgodnych z europejską normą EN 149. Równie ważna jak dobór maski jest regularna wymiana filtrów. Filtry węglowe powinno się wymieniać, gdy tylko zaczniemy wyczuwać zapach chemikaliów, a filtry przeciwpyłowe, gdy odczujemy opór przy oddychaniu, lub po prostu zgodnie z instrukcją producenta, co zwykle oznacza około 40 godzin pracy. Co ciekawe, badania prowadzone w Kanadzie i Niemczech w ostatnich dwóch latach pokazały, że przechowywanie masek w temperaturze powyżej 25°C może w ciągu tygodnia zmniejszyć skuteczność filtrów węglowych nawet o 15-20 proc.

Ochrona zdrowia operatora nie kończy się na masce, kluczowe znaczenie ma również sprawny system filtracji w kabinie ciągnika. Systemy te muszą spełniać europejską normę EN 15695, która określa cztery poziomy ochrony. Jak tłumaczą specjaliści z firmy Freudenberg Filtration Technologies, kategoria 2 chroni przed pyłem, kategoria 3 dodatkowo przed mgłą z oprysku (aerozolami), a najwyższa, kategoria 4, dzięki zastosowaniu filtra z węglem aktywnym, zabezpiecza także przed szkodliwymi oparami. Dla większości maszyn pracujących na polskich polach zaleca się stosowanie filtrów co najmniej kategorii 3. Eksperci z firmy MANN+HUMMEL przypominają, że wiosenny przegląd kabiny to podstawa. Należy wtedy wyczyścić ekrany chłodnicy, wymienić filtry i sprawdzić stan uszczelek. Zlekceważenie tych czynności może obniżyć skuteczność ochrony nawet o połowę. Dobre zdrowie i bezpieczeństwo pracy to inwestycja, która zawsze się opłaca, a nowoczesne rozwiązania w tym zakresie można było zobaczyć chociażby podczas tegorocznych targów TSW w Kielcach.

BRYŁKA UJAWNIA FAKTY O MERCOSUR! TO MOŻE ZNISZCZYĆ POLSKIE ROLNICTWO