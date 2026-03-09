Analizy ARiMR oraz KOWR wskazują, że przychód z hektara konopi włóknistych może sięgnąć nawet 20 000 złotych

Uproszczone przepisy na uprawę konopi włóknistych wymagają jedynie jednorazowego wpisu do rejestru KOWR zamiast corocznych zezwoleń

Eksperci z Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich potwierdzają, że nowe umowy kontraktacyjne gwarantują odbiór plonu po stałej cenie

Konopie włókniste mają niższe wymagania nawożeniowe niż zboża i skutecznie poprawiają strukturę gleby w gospodarstwie

Maksymalna suma ubezpieczenia uprawy na poziomie 47 700 zł za hektar stawia konopie w gronie najbardziej wartościowych roślin w Polsce

Boom na uprawę konopi włóknistych. Jakie formalności i umowy czekają na rolników?

Zainteresowanie uprawą konopi włóknistych w Polsce rośnie w bardzo szybkim tempie. Jak pokazują dane Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), na koniec 2025 roku w kraju zarejestrowanych było już 1592 producentów. Oznacza to, że w ciągu zaledwie trzech lat przybyło ich ponad tysiąc. Głównym powodem tego boomu jest znaczne uproszczenie przepisów w 2022 roku. Coroczne, skomplikowane zezwolenia zastąpiono jednorazowym wpisem do rejestru KOWR, który kosztuje symboliczną opłatą w wysokości 30 złotych. Co więcej, zniesiono limity powierzchniowe i regionalizację, otwierając drzwi do uprawy dla każdego chętnego rolnika. Obecnie system uzupełniony jest o monitoring rynku i coroczne kontrole, które obejmują co najmniej 10% gospodarstw, co buduje zaufanie i zapewnia przejrzystość w relacjach z firmami skupującymi. Pod koniec zeszłego roku łączny areał upraw wynosił prawie 1150 hektarów, a liderami były województwa lubelskie, mazowieckie oraz warmińsko-mazurskie.

Początek marca 2026 roku przyniósł rolnikom kolejną dobrą wiadomość. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich (IWNiRZ) wraz ze swoimi partnerami rozpoczął nabór na umowy kontraktacyjne, oferując stabilne i przewidywalne warunki współpracy. Jak informuje Program Konopny prowadzony przez Instytut, takie umowy to dla rolnika duży komfort. Zazwyczaj gwarantują one nie tylko odbiór całego plonu po z góry ustalonej cenie, ale także zapewniają dostęp do kwalifikowanego materiału siewnego i fachowe wsparcie agrotechniczne na każdym etapie produkcji. Rosnące zapotrzebowanie na ziarno konopne w branży spożywczej oraz na włókno w budownictwie i przemyśle tekstylnym sprawia, że kontraktacja staje się coraz popularniejszym i bezpieczniejszym modelem prowadzenia biznesu. O tym, jak cenna jest to uprawa, świadczy również maksymalna suma ubezpieczenia, która według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tym roku wynosi aż 47 700 złotych za hektar, co stawia konopie w gronie najwyżej wycenianych upraw w Polsce.

Ile można zarobić na konopiach włóknistych? Przychody, koszty i wymagania uprawowe

Zgodnie z analizami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz KOWR, dobrze prowadzona plantacja konopi włóknistych może przynieść przychód na poziomie od 15 000 do 20 000 złotych z jednego hektara. Głównym źródłem dochodu są nasiona, których sprzedaż może wygenerować od 12 000 do nawet 22 500 złotych. Dodatkowy zysk pochodzi ze sprzedaży słomy, która przynosi od 360 do 560 złotych z hektara, a także z suszonych części roślin, jeśli rolnik zdecyduje się na ich sprzedaż pod kątem ekstrakcji CBD. Dobrym przykładem jest popularna w Polsce odmiana Henola, uprawiana na powierzchni około 420-500 hektarów. Pozwala ona uzyskać plon nasion na poziomie od półtorej do ponad dwóch i pół tony z hektara, nawet przy standardowej agrotechnice. Warto pamiętać, że oprócz zysków z plonu, rolnicy mogą liczyć także na wsparcie finansowe w ramach płatności bezpośrednich, które w kampanii 2026 wynoszą około 169 złotych za hektar. Dodatkowe dopłaty można uzyskać z ekoschematu „Rolnictwo węglowe”, jeśli słoma po zbiorze zostanie wymieszana z glebą.

Konopie włókniste, wbrew niektórym opiniom, nie są uprawą szczególnie wymagającą, co bezpośrednio przekłada się na niższe koszty produkcji. Wytyczne nawożeniowe opracowane przez IWNiRZ i KOWR wskazują, że zapotrzebowanie na azot mieści się w przedziale 60-120 kg/ha, na fosfor 45-100 kg/ha, a na potas 60-120 kg/ha. Są to wartości niższe w porównaniu z wieloma popularnymi uprawami zbożowymi. Chociaż konopie najlepiej czują się na glebach żyznych, typowych dla pszenicy czy buraków cukrowych, to dzięki głębokiemu, palowemu systemowi korzeniowemu potrafią skutecznie pobierać wodę i składniki pokarmowe z głębszych warstw profilu glebowego, co pozwala na ich uprawę także na słabszych stanowiskach. Jak podkreślają badania przytaczane przez Instytut, uprawa konopi przynosi też wiele korzyści dla samego gospodarstwa. Poprawia strukturę gleby, ma zdolność do jej oczyszczania z metali ciężkich, a dzięki szybkiemu wzrostowi skutecznie ogranicza rozwój chwastów, minimalizując potrzebę stosowania herbicydów.

PTNW - Miłosz Bembinow