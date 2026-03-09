Analiza Ministerstwa Rolnictwa z 2024 roku potwierdza, że stosowanie pofermentu może obniżyć koszty nawożenia nawet o 60%

Regularne stosowanie nawozu z biogazowni to długofalowa inwestycja w poprawę struktury i żyzności gleby

Badania naukowe ujawniają, że zawarte w pofermencie mikroelementy mogą znacząco wpłynąć na wielkość i jakość plonów

Poferment spełnia wymogi rolnictwa ekologicznego, a jego aplikacja na 1-2 tygodnie przed siewem maksymalizuje wykorzystanie składników odżywczych

Skład pofermentu a oszczędności. Jak wpływa na żyzność i strukturę gleby?

Stosowanie pofermentu z biogazowni rolniczych staje się coraz popularniejszą i, co ważniejsze, opłacalną alternatywą dla drogich nawozów mineralnych. Z analizy rynku, którą w 2024 roku przeprowadziło Ministerstwo Rolnictwa, wynika, że w ten sposób można obniżyć koszty nawożenia nawet o 40 do 60% w porównaniu z tradycyjnymi produktami. Co istotne, oszczędności te nie oznaczają kompromisu w kwestii plonów. Jak podają European Biogas Association oraz Polska Agencja Energii, poferment to bogate źródło azotu, fosforu i potasu w formach łatwo dostępnych dla roślin. Dodatkowym atutem jest zawartość cennych mikroelementów, takich jak mangan, miedź i cynk. Badania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z lat 2023-2024 potwierdziły, że te pierwiastki, których często brakuje w standardowych nawozach, mogą znacząco wpłynąć na poprawę jakości i wielkości zbiorów.

Poza szybkim dostarczeniem składników odżywczych, poferment to także długofalowa inwestycja w zdrowie gleby. Badania prowadzone przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w latach 2023-2024 dowodzą, że jego regularne stosowanie realnie poprawia strukturę gleby i zwiększa jej zdolność do magazynowania wody. Jest to szczególnie ważne w kontekście coraz częstszych okresów suszy i przygotowań do siewów jarych. Eksperci z IUNG zwracają również uwagę, że poferment zawiera naturalne substancje humusowe. Dzięki nim gleba wzbogaca się w próchnicę, co podnosi jej żyzność na wiele lat i stymuluje rozwój pożytecznych mikroorganizmów, wspierając biologiczną aktywność stanowiska.

Dostępność pofermentu w Polsce. Kiedy i jak go stosować zgodnie z prawem?

Dostępność pofermentu na polskim rynku systematycznie rośnie, co jest bezpośrednio związane z rosnącą liczbą biogazowni rolniczych. Według danych Polskiej Agencji Energii, w 2024 roku w Polsce działało ich już około 200. W bieżącym sezonie widać wyraźny wzrost zainteresowania tym naturalnym nawozem, co potwierdza Federacja Biogazowni, wskazując na szczególnie dużą liczbę zapytań w województwach zachodnich i wielkopolskim. Specjaliści z Polskiej Agencji Energii sugerują, aby rozmowy z biogazowniami w sprawie dostaw finalizować właśnie teraz, w marcu. Jest to okres szczytowego popytu, związanego z przygotowaniem pól pod zasiewy. Warto dodać, że niektóre biogazownie oferują kompleksową usługę aplikacji pofermentu, co pozwala rolnikom zaoszczędzić czas i uniknąć ryzyka związanego z nieprawidłowym rozprowadzeniem nawozu.

Kluczem do pełnego wykorzystania potencjału pofermentu jest jego zastosowanie w odpowiednim terminie i we właściwy sposób. Według zaleceń Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, najlepsze efekty przynosi aplikacja na 1-2 tygodnie przed planowanym siewem. Jak tłumaczą eksperci z Federacji Biogazowni, taki odstęp czasu pozwala na efektywny rozkład organicznych form azotu i minimalizuje ryzyko jego strat. Trzeba również pamiętać, że cały proces musi być zgodny z unijnymi przepisami, a konkretnie z Rozporządzeniem (UE) 2019/1009, które wymaga ewidencji pochodzenia pofermentu i jego zastosowania na poszczególnych działkach. Dla gospodarstw ekologicznych ważną informacją jest fakt, że poferment spełnia wymogi rolnictwa ekologicznego określone w Rozporządzeniu (UE) 2018/848, co pozwala na jego legalne stosowanie na polach objętych certyfikacją.

