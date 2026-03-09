Eksperci EFSA ujawniają, że zanieczyszczone maty dezynfekcyjne tracą nawet 80% skuteczności w ochronie przed wirusem ASF

Analiza Rady Unii Europejskiej potwierdza, że wiosenne błoto na kołach maszyn może całkowicie zneutralizować działanie środków biobójczych

Konsekwentna bioasekuracja jest jedyną skuteczną obroną, ponieważ wciąż nie istnieje zatwierdzona szczepionka na afrykański pomór świń

Roczny koszt wdrożenia pełnej bioasekuracji jest niewielki w porównaniu do ryzyka utraty całego stada z powodu ASF

Wiosenne błoto a ryzyko ASF. Jak wirus przenosi się na kołach maszyn?

Wiosenne roztopy i wszechobecne błoto to dla hodowców trzody chlewnej sygnał do wzmożonej czujności. To właśnie w takich warunkach wirus afrykańskiego pomoru świń (ASF) czuje się najlepiej. Jak informuje Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), niska temperatura i duża wilgotność sprawiają, że rozmarzająca ziemia staje się naturalnym magazynem dla patogenu. Z danych Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) z lat 2024-2025 wynika, że głównym winowajcą w rozprzestrzenianiu choroby są zanieczyszczone koła maszyn rolniczych, obuwie czy pojazdy wjeżdżające na teren gospodarstwa. Co gorsza, analizy Rady Unii Europejskiej ds. Rolnictwa z ubiegłego roku potwierdzają, że gruba warstwa błota na podwoziu pojazdów znacząco osłabia działanie środków dezynfekcyjnych. Trudne warunki na drogach dojazdowych, wymuszające dodatkowe manewry, tylko wydłużają czas, w którym potencjalne zagrożenie znajduje się blisko chlewni.

Jak skutecznie chronić chlewnię przed ASF? Kluczowe zasady bioasekuracji

Skuteczna ochrona przed ASF w okresie roztopów opiera się na konsekwentnym stosowaniu zasad bioasekuracji. Warto zacząć od podstaw, czyli mat dezynfekcyjnych. Zgodnie z wytycznymi EFSA z 2024 roku, ich efektywność może spaść nawet o 60-80%, jeśli są zanieczyszczone błotem czy obornikiem. Dlatego kluczowe jest ich codzienne czyszczenie i uzupełnianie świeżym środkiem, na przykład co najmniej 2% roztworem wodorotlenku sodu. Państwowy Instytut Weterynaryjny (PIWet) zwraca również uwagę na konieczność dokładnego przeglądu ogrodzeń, w których po zimie mogły powstać nowe uszkodzenia. Z kolei Ministerstwo Rolnictwa w zaleceniach z 2025 roku podkreśla rolę personelu. Każdy, kto wchodzi na teren chlewni, powinien korzystać z dedykowanej odzieży i obuwia roboczego, które nie opuszczają obiektu. Dobrą praktyką, rekomendowaną przez Polskie Stowarzyszenie Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej, jest także stworzenie strefy buforowej dla dostaw paszy, gdzie opakowania są dezynfekowane przed wniesieniem do magazynu.

Ile kosztuje bioasekuracja, a ile można stracić? Ekonomia walki z ASF

Wczesna wiosna to również czas, gdy dziki w poszukiwaniu pożywienia podchodzą bliżej ludzkich siedzib, zwiększając ryzyko kontaktu. Jak podaje Instytut Badawczy Leśnictwa, zakażone osobniki mogą rozsiewać wirusa wraz z odchodami nawet przez 8 do 10 tygodni, skutecznie zanieczyszczając okoliczne gleby i zbiorniki wodne. W sytuacji, gdy, jak podkreśla Europejska Agencja Leków (EMA), wciąż nie ma na rynku skutecznej szczepionki, jedyną bronią w walce z ASF pozostaje konsekwentna profilaktyka. Warto przy tym spojrzeć na jej wymiar finansowy. Szacunki branżowe, oparte na danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) z 2025 roku, wskazują, że roczny koszt wdrożenia pełnej bioasekuracji w średniej wielkości gospodarstwie to około 15-25 tysięcy złotych. To niewielka kwota w porównaniu z potencjalną stratą całego stada, której wartość może sięgnąć od 500 tysięcy do nawet 2 milionów złotych. Skalę problemu najlepiej oddają dane Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), według których w ciągu dekady 2014-2024 przez ASF Polska straciła ponad 2 miliony świń.