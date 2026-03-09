Agrotech 2026, Targi Kielce 13-15 marca. Wysokie technologie i nowości dla rolników

Podczas targów Agrotech rolnicy poznają premiery i nowości, porównają oferty wielu producentów i dystrybutorów, sprawdzą, które rozwiązania najlepiej odpowiedzą na potrzeby ich gospodarstw. Wśród wystawców są globalne marki, jak i liczni producenci maszyn towarzyszących i urządzeń do obsługi hodowli.

W centrum uwagi znajdą się maszyny wyposażone w systemy rolnictwa precyzyjnego, analizę danych w czasie rzeczywistym oraz automatyzację pracy. Rolnicy zobaczą m.in. nową serię Deutz-Fahr 8 TTV z modelem 8340 TTV o mocy do 340 KM, a także premiery marek New Holland, Case IH i Steyr. Gamę nowości zapowiada Wanicki Agro z cyfrowym kombajnem John Deere na czele i dronem do oprysków. Na targach z rozmachem zaprezentuje się również Ursus – wśród wielu maszyn pokaże nową przyczepę skorupową D-914. Wśród nowości pojawi się także siewnik punktowy SONIC od SKY Agriculture, zapewniający ponad 99 proc. precyzji odkładania nasion. HARDI zaprezentuje trzy flagowe opryskiwacze wyposażone w systemy zwiększające dokładność aplikacji, zaś Kuhn - nowy pług Master M przeznaczony dla ciągników o mocy 110–240 KM.

Środki do produkcji i rolnictwo 4.0

Kolejne firmy zaoferują środki do produkcji rolnej – nawozy, środki ochrony roślin, materiał siewny, rozwiązania do magazynowania i przetwarzania pasz oraz elementy wyposażenia budynków inwentarskich. Coraz większą przestrzeń zajmują systemy cyfrowe, aplikacje wspierające zarządzanie gospodarstwem i narzędzia analityczne wpisujące się w ideę rolnictwa 4.0.

Instytucje kluczowe dla rolników

Eksperckim wsparciem przez trzy dni targów będą służyli specjaliści z instytucji rolniczych, naukowych i firm doradczych. Rolnicy zasięgną wiedzy m.in. o najnowszych działaniach unijnych z Planu Strategicznego, czy zmianach w płatnościach bezpośrednich. Udział w targach Agrotech zapowiada Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z instytucjami podległymi. Szef resortu Stefan Krajewski objął wydarzenie patronatem honorowym. Patronat nad targami sprawuje także Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Stoiska ministerstwa, instytucji doradczych i naukowych, a także popularnych wśród rolników czasopism i portali branżowych znajdą się w Centrum Kongresowym.

Agro Afryka B2B Forum

Targi będą także platformą rozmów o ekspansji zagranicznej. Podczas AGRO AFRYKA B2B FORUM wystawcy Agrotechu spotkają się z przedstawicielami 14 krajów afrykańskich, by rozmawiać o współpracy handlowej i możliwościach finansowania inwestycji. Będą wśród nich inwestorzy, importerzy i dyplomaci. Forum skoncentruje się na budowaniu długofalowej współpracy handlowej.

Strefa Influencerów w Centrum Kongresowym

Zwiedzający przez trzy dni spotkają też najpopularniejszych twórców internetowych związanych z rolnictwem, m.in. Romka Zaklinacza Byków, Michała Nowackiego – Rolnika Nieprofesjonalnego, ekipę Mafia Solec Team czy Sebastiana Fit Farmera Staniewskiego. W Strefie Inluencerów pojawią się także popularni Formacja Fenomen, Dawid Walczuk Deyval, Doktor Gleba oraz Tomek Klimkowski, czyli Świętokrzyski Rolnik.

LAS-EXPO – maszyny w pracy na żywo

Równolegle z Agrotechem odbędzie się 25. edycja targów LAS-EXPO dla przedstawicieli przemysłu drzewnego i gospodarki leśnej. Pokazy maszyn pracujących na żywo – pilarek, łuparek, rębaków i linii tartacznych pozwolą ocenić możliwości nowoczesnej techniki. Najnowsze rozwiązania zaprezentują m.in. Stihl, Husqvarna, Energreen, Tehnos, Wirex, Amix, Wood-Mizer Industries. Coraz większe znaczenie będą miały systemy cyfrowe i elementy sztucznej inteligencji wspierające efektywność oraz bezpieczeństwo pracy w lesie.

Program Targów Agrotech 2025 i Las-Expo 2026 Piątek, 13 marca 10.00 – 17.00 – ekspozycja otwarta dla zwiedzających, 10.00 – 11.00 – uroczyste otwarcie targów Agrotech i Las-Expo, Centrum Kongresowe Targów Kielce, sala Omega, 12.30 – 14.00 – Konferencja Partnerstwo dla rolników, Centrum Kongresowe Targów Kielce, sala Omega, 10.00 – 16.00 – Strefa Influencerów, Centrum Kongresowe Targów Kielce, 11.00 – 15.00 – Olimpiada Młodych Producentów Rolnych. Organizator: Związek Młodzieży Wiejskiej, 15.30 – 16.30 – Gala wręczenia Złotych Medali, Centrum Kongresowe Targów Kielce, sala Omega. Sobota, 14 marca 9.00 – 17.00 – ekspozycja otwarta dla zwiedzających, 10.00 – 16.00 – Strefa Influencerów, Centrum Kongresowe Targów Kielce, 10.00 – 14.00 – AGRO AFRYKA B2B FORUM, Centrum Kongresowe Targów Kielce, sale Lambda i Kappa. Niedziela, 15 marca 9.00 – 17.00 – ekspozycja otwarta dla zwiedzających, 10.00 – 15.00 – Strefa Influencerów, Centrum Kongresowe Targów Kielce.

Ważne informacje dla zwiedzających Bilety: online na stronie agrotech.pl także w dni targów,

w kasach w dni wydarzenia,

cena: 18 zł normalny, 10 zł – ulgowy, dzieci do lat 7 bezpłatnie. Godziny otwarcia: piątek, 13 marca w godzinach 10.00 – 17.00 (sprzedaż biletów w kasach do 16.30),

sobota, 14 marca od 9.00 do 17.00 (sprzedaż biletów w kasach do 16.30),

niedziela, 15 marca, od 9.00 do 17.00 (sprzedaż biletów w kasach do 16.30). Miejsce: Targi Kielce, ul. Zakładowa 1 Wejścia: Z biletem online lub zaproszeniem: wejście nr 1 do Centrum Kongresowego od strony ulicy Zakładowej,

brama nr 3 od ulicy Zakładowej,

terminal wschodni od ulicy Zakładowej,

terminal zachodni od ulicy Markowskiego,

brama nr 6 od ulicy Kongresowej,

brama nr 4 od ulicy Batalionów Chłopskich. Kasy Biletowe: terminal wschodni od ulicy Zakładowej,

terminal zachodni od ulicy Markowskiego,

brama nr 6 od ulicy Kongresowej,

brama nr 4 od ulicy Batalionów Chłopskich,

wejście nr 1 do Centrum Kongresowego od ul. Zakładowej.

