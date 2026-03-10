Twoja gleba słabo trzyma wodę? Na jej biologiczną odbudowę możesz dostać dopłaty

2026-03-10 11:44

Zapewnienie uprawom wody w kluczowych momentach sezonu to dla każdego rolnika coraz większe wyzwanie. Wielu szuka rozwiązania w drogim nawadnianiu, nie wiedząc, że prawdziwy problem leży tuż pod stopami, w glebie, która utraciła swoją naturalną zdolność do gromadzenia deszczówki. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę, że odbudowa tej zdolności jest dziś prostsza niż kiedykolwiek i można na nią uzyskać dodatkowe dopłaty, wykorzystując siłę niewidocznych gołym okiem sprzymierzeńców.

Spekana, sucha ziemia z głębokimi pęknięciami od suszy. Zdjęcie symbolizuje problem niskiej zawartości próchnicy w glebie, wpływający na rolnictwo, o czym przeczytasz na Super Biznes.

i

Autor: Wygenerowane przez AI Spekana, sucha ziemia z głębokimi pęknięciami od suszy. Zdjęcie symbolizuje problem niskiej zawartości próchnicy w glebie, wpływający na rolnictwo, o czym przeczytasz na Super Biznes.
  • Najnowsze badanie IUNG-PIB ujawnia, że niska zawartość próchnicy jest główną przyczyną problemu suszy w polskim rolnictwie
  • Odbudowa życia biologicznego w glebie to kluczowy czynnik zwiększający jej naturalną zdolność do magazynowania wody
  • Eksperci wskazują na oficjalną listę ponad 90 preparatów mikrobiologicznych, która została zaktualizowana 5 marca 2026 roku
  • Nowy ekoschemat „Biologiczna uprawa” pozwala uzyskać dodatkowe dopłaty za działania poprawiające retencję wodną gleby

Tylko 1,6 proc. próchnicy w polskich glebach. Jak wpływa to na problem suszy?

Niska zawartość materii organicznej w glebie to jedno z największych wyzwań dla współczesnego polskiego rolnictwa. Z najnowszych badań, przeprowadzonych na przełomie 2025 i 2026 roku przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG-PIB) oraz ASAP, wynika, że średni poziom próchnicy na naszych polach uprawnych wynosi zaledwie 1,6 proc. Jest to wynik daleki od optymalnego, ponieważ potencjał wielu gleb w Polsce sięga nawet 5 proc. Ten niedobór, będący efektem wieloletniej intensyfikacji produkcji i uproszczeń w agrotechnice, ma bezpośrednie przełożenie na zdolność gleby do magazynowania wody. Warto pamiętać, że każdy procent próchnicy więcej to aż 160 ton dodatkowej wody zatrzymanej w hektarze. W obliczu coraz częstszych okresów suszy, budowanie naturalnej retencji staje się kluczowym elementem stabilizacji plonów i ochrony gospodarstwa przed stratami.

Jak odbudować życie biologiczne w glebie? Lista preparatów i dopłaty

Na szczęście nowoczesna agrotechnika dostarcza narzędzi, które pozwalają skutecznie odbudowywać życie biologiczne w glebie. Dobrym rozwiązaniem mogą być nawozowe produkty mikrobiologiczne, których oficjalny wykaz, zaktualizowany przez IUNG-PIB 5 marca 2026 roku, obejmuje już ponad 90 sprawdzonych preparatów. Produkty takie jak BACTIV, BioFusion, Rewital Pro+ czy te oferowane przez markę BIO-GEN można stosować już od wczesnej wiosny, co pozwala na szybkie rozpoczęcie procesów regeneracyjnych. Wprowadzone do gleby pożyteczne mikroorganizmy przyspieszają rozkład resztek pożniwnych, wspierają tworzenie trwałej próchnicy i uwalniają zablokowane składniki pokarmowe. Taka działalność poprawia strukturę gleby i jej zdolność do magazynowania wody. Stosowanie tego typu rozwiązań jest również wspierane finansowo w ramach nowego ekoschematu „Biologiczna uprawa”, który obowiązuje w Polsce od 15 marca 2025 roku, co czyni inwestycję w zdrowie gleby jeszcze bardziej opłacalną.

