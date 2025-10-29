Rząd zaoszczędzi nawet 16 mld zł? To efekt hossy na GPW i wysokich płac

Poprawa kondycji finansowej FUS dzięki wzrostowi gospodarczemu i podwyżkom płac.

Potencjalne oszczędności dla budżetu państwa rzędu 15-16 mld zł.

Konieczność oszczędności w Ministerstwie Finansów w celu utrzymania deficytu budżetowego w ryzach.

Trend mniejszych wydatków na dotacje do FUS utrzymujący się od kilku lat.

FUS w lepszej formie niż zakładano

Jak informuje „Puls Biznesu”, wzrost kursów akcji oraz utrzymujący się trend podwyżek płac mogą przynieść rządowi spore oszczędności. Mowa o kwocie rzędu 15-16 mld zł, które miałyby zasilić dotacje do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Lepsza kondycja finansowa FUS jest widoczna w wykonaniu budżetu państwa. Przez pierwsze dziewięć miesięcy tego roku fundusz otrzymał 39,5 mld zł dotacji. To mniej niż połowa kwoty zaplanowanej na cały rok, która wynosi 81,4 mld zł.

Skąd oszczędności dla budżetu?

Źródło z administracji publicznej, cytowane przez „PB”, wskazuje, że oszczędności mogą sięgnąć nawet 16 mld zł. „Na teraz można szacować oszczędność rzędu 16 mld zł, choć bezpieczniej mówić o kilkunastu miliardach. Z pewnością Zakład Ubezpieczeń Społecznych i fundusze, którymi zarządza, będą dobrymi dawcami oszczędności budżetowych w tym roku” – czytamy w PB.

Na poprawę sytuacji FUS wpływają przede wszystkim dwa czynniki: wzrost kursów akcji, tj. dobre wyniki na giełdzie przekładają się na większe wpływy do funduszu. Drugim czynnikiem sjest wzrost płac - rosnące wynagrodzenia oznaczają wyższe składki, co również zasila FUS.

Ministerstwo Finansów musi oszczędzać

Oszczędności w FUS to bardzo dobra wiadomość dla Ministerstwa Finansów. Dzięki nim resort może uniknąć nowelizacji tegorocznego budżetu. Jak przypomina „Puls Biznesu”, minister finansów i gospodarki Andrzej Domański wskazywał, że plan dochodów zapisany w ustawie nie zostanie w pełni zrealizowany, pomimo rosnących wpływów z VAT.

Sytuacja jest poważna, ponieważ deficyt w budżecie po wrześniu przekroczył dopuszczalny limit. Wyniósł ponad 305 mld zł, podczas gdy ustawa zakłada, że na koniec grudnia ma wynosić maksymalnie 288,8 mld zł. Oznacza to, że w ostatnich trzech miesiącach roku resort finansów musi być bardziej oszczędny niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

„PB” zwraca uwagę, że mniejsze wydatki na dotacje do FUS to stały trend obserwowany od kilku lat. Już w ubiegłym roku dotacja ta była mniejsza od zakładanej o 4 mld zł. To pokazuje, że sytuacja finansowa funduszu stopniowo się poprawia.

Pusty budżet Tuska, bunt Prezydenta Dudy i Kaczyński bez immunitetu? | Dudek o Polityce