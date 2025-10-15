Deficyt budżetu po wrześniu 2025 r. przekroczył 201 mld zł, stanowiąc blisko 70% kwoty przewidzianej na cały rok.

Wydatki budżetowe osiągnęły 616,99 mld zł (66,9% planu), a dochody 415,5 mld zł (ok. 66% planu), co świadczy o wysokiej realizacji planu.

Mimo dużej skali deficytu, Ministerstwo Finansów informuje, że realizacja budżetu przebiega zgodnie z harmonogramem.

Ekonomiści ostrzegają, że jeśli obecny trend się utrzyma, deficyt może zbliżyć się do górnej granicy 288,8 mld zł założonej w budżecie na 2025 rok.

Dziura w budżecie rośnie jak na drożdżach

W środę Ministerstwo Finansów ujawniło najnowsze dane o wykonaniu budżetu po trzech kwartałach 2025 roku. Wynik? Deficyt przekroczył 201,4 mld zł, co oznacza, że państwowa kasa skurczyła się o prawie 70 proc. tego, co zaplanowano na cały rok.

Resort podkreśla, że choć wydatki rosną zgodnie z harmonogramem, tempo przyrostu deficytu pokazuje, jak duże są potrzeby finansowe państwa. Większość środków pochłaniają m.in. programy społeczne, inwestycje infrastrukturalne oraz rosnące koszty obsługi długu publicznego.

Wydatki szybują, dochody nie nadążają

Po wrześniu 2025 roku wydatki budżetowe sięgnęły 616,99 mld zł, co stanowi 66,9 proc. rocznego planu. Z kolei dochody wyniosły 415,5 mld zł, czyli około 66 proc. zakładanego poziomu.

Eksperci zauważają, że choć wydatki nie odbiegają od planu, tempo ich wzrostu pozostaje wysokie. Dochody – zwłaszcza z podatków – nie rosną w takim samym tempie, co powoduje pogłębianie się deficytu.

Ambitny budżet na 2025 rok

Zgodnie z ustawą budżetową na 2025 rok, rząd przewidział deficyt na poziomie 288,8 mld zł, przy wydatkach rzędu 921,62 mld zł i dochodach na poziomie 632,85 mld zł. Po dziewięciu miesiącach widać, że plan jest w dużej mierze realizowany, ale końcówka roku może przynieść nerwowe liczenie każdego miliarda.

Jeśli obecny trend się utrzyma, dziura budżetowa może zbliżyć się do górnej granicy założonej przez rząd.

Co dalej z finansami państwa?

Ekonomiści ostrzegają, że ostatni kwartał roku może być kluczowy. Wiele zależy od wpływów podatkowych i sytuacji gospodarczej. Ministerstwo Finansów zapewnia jednak, że mimo wysokiego deficytu realizacja budżetu przebiega zgodnie z planem, a stabilność finansów publicznych nie jest zagrożona. Jedno jest pewne – tegoroczny budżet już dziś wygląda jak finansowa sinusoida, a kolejne miesiące pokażą, czy uda się utrzymać wydatki w ryzach.

