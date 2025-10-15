Kraków detronizuje Warszawę, stając się liderem zarobków w Polsce (ponad 10 600 zł brutto), co pokazuje wzrost znaczenia metropolii regionalnych.

Najwyższe pensje oferują specjaliści z branż o wysokiej wartości dodanej: medycyny, prawa, lotnictwa oraz dynamicznie rozwijającej się technologii (np. Machine Learning Engineer).

W Polsce rosną dysproporcje płacowe – podczas gdy metropolie biją rekordy, w mniejszych miastach zarobki są znacznie niższe (poniżej 8300 zł brutto).

Aktualna mapa zarobków - dlaczego Polska dzieli się na regiony o "dwóch prędkościach" ekonomicznych.

Kraków detronizuje Warszawę. Kto jeszcze płaci powyżej 10 tysięcy?

Mapa płac w Polsce ma swoich niekwestionowanych liderów, a najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego potwierdzają ten trend. Według statystyk za maj 2025 roku, w czterech metropoliach – Krakowie, Warszawie, Gdańsku i Poznaniu – przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (czyli w firmach zatrudniających co najmniej 10 osób) przekroczyło już 10 000 zł brutto. Tegoroczną niespodzianką jest zmiana na szczycie rankingu. Po raz pierwszy od lat to Kraków, z wynikiem 10 678,92 zł brutto odnotowanym jeszcze w grudniu 2024 roku, wyprzedził dotychczasową liderkę, Warszawę. To wyraźny sygnał, że największe polskie miasta poza stolicą stają się coraz silniejszymi centrami biznesowymi, które skutecznie walczą o najlepszych specjalistów.

Skąd biorą się tak dynamiczne wzrosty? Kluczowe okazują się konkretne branże, które napędzają lokalne gospodarki. W Krakowie, gdzie roczna dynamika płac sięgnęła imponujących 9,6 proc., największe podwyżki oferowały firmy z sektora kultury, rozrywki oraz obsługi rynku nieruchomości. Podobne mechanizmy widać w Gdańsku i Warszawie, gdzie to właśnie rynek nieruchomości mocno winduje średnie zarobki. Analiza ta pokazuje, że najwyższe pensje oferują dziś branże o wysokiej wartości dodanej, czyli te, które opierają swój sukces na specjalistycznej wiedzy i innowacjach, a nie na masowej produkcji.

Od skalpela po algorytm. W tych zawodach zarobisz najwięcej

Kiedy przyjrzymy się zarobkom w poszczególnych zawodach, okaże się, że najwyższe pensje w Polsce są w zasięgu ręki wąskiej grupy wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów. W ścisłej czołówce od lat znajdują się lekarze specjaliści. Anestezjolodzy, chirurdzy czy kardiolodzy mogą liczyć na miesięczne zarobki przekraczające 30 000 zł brutto. Równie atrakcyjne wynagrodzenia osiągają piloci linii lotniczych oraz prawnicy obsługujący duże korporacje. Warto też zwrócić uwagę na dentystów, którzy, prowadząc własne gabinety w dużych miastach, potrafią generować miesięczne dochody rzędu 20 000–50 000 zł netto, co plasuje ich w finansowej elicie polskiego rynku.

Obok tradycyjnych, prestiżowych zawodów, na płacowym podium coraz mocniej rozpycha się sektor technologiczny. Wzrost wynagrodzeń jest tu jednym z najwyższych w kraju, co idealnie wpisuje się w globalne trendy związane z cyfryzacją i rozwojem sztucznej inteligencji. Szczególnie poszukiwani są specjaliści tacy jak Machine Learning Engineer, czyli eksperci od „uczenia maszynowego”, którzy tworzą zaawansowane algorytmy AI. Ich zarobki rosną w rekordowym tempie. Okazuje się, że unikalne kompetencje techniczne, połączone z doświadczeniem, są kluczem do ponadprzeciętnych dochodów, choć wciąż najwięcej możliwości oferują wiodące centra biznesowe.

Polska dwóch prędkości. Gdzie zarobki zostają w tyle?

Jednak obraz wysokich zarobków w największych miastach to tylko jedna strona medalu. Mapa wynagrodzeń w Polsce pokazuje głębokie i pogłębiające się przepaści między regionami. Podczas gdy metropolie biją kolejne rekordy, mniejsze ośrodki pozostają daleko w tyle. W miastach takich jak Zielona Góra, Opole, Bydgoszcz czy Lublin średnia pensja, nawet w dużych firmach, nie przekracza 8 300 zł brutto. Ten kontrast staje się jeszcze bardziej wyraźny, gdy porównamy te kwoty do średniej krajowej dla sektora przedsiębiorstw, która wynosi około 8 800–8 900 zł. Taka sytuacja grozi nasileniem się migracji talentów do największych aglomeracji, co stanowi poważne wyzwanie dla zrównoważonego rozwoju całej Polski.

Te nierówności płacowe tworzą realne problemy na lokalnych rynkach pracy. Firmy działające w mniejszych ośrodkach mają coraz większe trudności z przyciągnięciem i utrzymaniem specjalistów, których kuszą znacznie wyższe pensje w Warszawie czy Krakowie. Co prawda, dzięki niższej inflacji, realna siła nabywcza naszych pensji w skali kraju rośnie, co oznacza, że za wypłatę możemy kupić więcej niż rok temu. Mimo to, nieustanny wyścig o pracownika w najbogatszych regionach utrudnia prowadzenie biznesu w pozostałych częściach Polski, co może prowadzić do utrwalenia się podziału kraju na dwie gospodarcze prędkości.

