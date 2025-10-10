Opole i Kraków przebiły Warszawę. Tu zarobisz ponad 30 tys. zł. W jakich zawodach?

Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
2025-10-10 11:30

Stolica ustępuje miejsca innym polskim miastom, jeśli chodzi o wysokość wynagrodzeń. Najnowsza analiza No Fluff Jobs pokazuje, że najwyższe pensje dla doświadczonych specjalistów oferują Kraków i Opole – nawet 30,2 tys. zł netto miesięcznie. Początkujący najwięcej zarobią w Łodzi, a osoby ze średnim stażem w Katowicach.

Uśmiechnięty mężczyzna w czerwonej koszuli, trzymający plik banknotów 50-złotowych i pokazujący kciukiem w górę na tle mapy Polski z zaznaczonymi miastami takimi jak Kraków, Opole i Warszawa, symbolizuje wysokie zarobki.

  • Kraków i Opole liderami wynagrodzeń – mediana górnych widełek dla najbardziej doświadczonych pracowników sięga 30,2 tys. zł netto (+ VAT) na kontrakcie B2B
  • Łódź najlepsza dla juniorów – osoby rozpoczynające karierę mogą liczyć na mediany wynagrodzeń do 10 tys. zł netto (+ VAT) na B2B
  • Praca hybrydowa dominuje – w trzecim kwartale 2025 roku opublikowano o 40 proc. więcej ofert pracy hybrydowej niż stacjonarnej
  • Tryb pracy nie determinuje zarobków – różnice w pensjach między pracą stacjonarną a hybrydową są minimalne
Najwyższe zarobki w Polsce – Kraków i Opole na czele

Wbrew powszechnym przekonaniom, to nie Warszawa oferuje najwyższe wynagrodzenia na polskim rynku pracy. Według najnowszej analizy No Fluff Jobs, portalu specjalizującego się w ofertach pracy z branży IT i technologicznej, najbardziej doświadczeni specjaliści mogą liczyć na najlepsze zarobki w Krakowie i Opolu. W obu miastach mediana górnych widełek wynagrodzenia dla seniorów wynosi 30,2 tys. zł netto (+ VAT) na kontrakcie B2B.

Warszawa, mimo największej liczby ogłoszeń o pracę w trybie stacjonarnym i hybrydowym, nie jest już niekwestionowanym liderem pod względem wysokości pensji. Stolica ustępuje miejsca innym dużym ośrodkom miejskim, które coraz śmielej konkurują o najlepszych kandydatów.

Gdzie w Polsce zarabia się najwięcej w zależności od doświadczenia

Analiza No Fluff Jobs pokazuje ciekawe zróżnicowanie geograficzne wynagrodzeń w zależności od poziomu doświadczenia zawodowego:

  • Początkujący specjaliści – najwyższe zarobki czekają w Łodzi, gdzie mediana górnych widełek wynosi 10 tys. zł netto (+ VAT) na kontrakcie B2B. W przypadku umowy o pracę najlepiej wynagradzana jest Warszawa z medianą 8 tys. zł brutto.
  • Specjaliści ze średnim doświadczeniem – liderem są Katowice z medianą 27 tys. zł netto (+ VAT) na B2B. Na umowie o pracę najwyższe pensje oferuje Kraków – 16 tys. zł brutto.
  • Najbardziej doświadczeni pracownicy – oprócz wspomnianego duetu Kraków-Opole na kontraktach B2B, w przypadku umowy o pracę najlepiej płaci Warszawa z medianą 24 tys. zł brutto.

Praca hybrydowa vs stacjonarna – wysokość wynagrodzeń

Jednym z najciekawszych wniosków płynących z analizy jest brak istotnych różnic w wynagrodzeniach między pracą stacjonarną a hybrydową. Niezależnie od lokalizacji, to nie sposób wykonywania obowiązków decyduje o wysokości pensji, lecz inne czynniki – polityka wynagrodzeniowa pracodawcy, branża czy poziom doświadczenia kandydata.

Analizując oferowane zarobki w największych polskich miastach, wyraźnie widzimy, że atrakcyjne stawki to już nie jest tylko domena Krakowa i Warszawy. W zależności od kategorii, poziomu doświadczenia czy trybu pracy, wysoko w rankingach pojawiają się także np. Katowice, Łódź czy Opole

– mówi Paulina Król, Chief People and Operations Officer w No Fluff Jobs, i dodaje: 

Interesujące jest też, że to nie tryb pracy determinuje wysokość wynagrodzenia. Co prawda stawki w ofertach pracy zdalnej są często w topie, ale są porównywalne z wynagrodzeniami proponowanymi w pracy stacjonarnej czy hybrydowej w konkretnych lokalizacjach. O różnicach w oferowanych pensjach decydować mogą niuanse np. polityka wynagrodzeniowa firmy, branża, w jakiej ta działa, typy proponowanych umów.

Dane potwierdzają tę obserwację – różnice w wynagrodzeniach między pracą stacjonarną a hybrydową są symboliczne. Na kontrakcie B2B najwyższa mediana w trybie stacjonarnym to 30,2 tys. zł netto (+ VAT) w Krakowie, podczas gdy w trybie hybrydowym również w Krakowie wynosi 30,7 tys. zł netto (+ VAT). Na etacie różnice są jeszcze mniejsze – 25 tys. zł brutto dla pracy stacjonarnej w Krakowie wobec 24 tys. zł brutto dla pracy hybrydowej w Warszawie.

Praca zdalna – mniej ofert i niższe pensje

Możliwość pracy w pełni zdalnej jest oferowana znacznie rzadziej niż praca hybrydowa czy stacjonarna. W trzecim kwartale 2025 roku ogłoszeń o pracę w tym trybie było niemal dwukrotnie mniej. Co więcej, wynagrodzenia w ofertach pracy zdalnej są niższe – mediana górnych widełek wynosi 27 tys. zł netto (+ VAT) na B2B oraz maksymalnie 22,5 tys. zł brutto na umowie o pracę.

Trend wyraźnie wskazuje na rosnącą popularność modelu hybrydowego. W analizowanych miastach w trzecim kwartale 2025 roku opublikowano o około 40 procent więcej ofert pracy hybrydowej niż stacjonarnej. Wyjątkiem jest Łódź, jedyne miasto, w którym liczba ogłoszeń wymagających pracy wyłącznie z biura przewyższa oferty z dostępnością trybu mieszanego.

W tych miastach są najwyższe pensje. Pracownicy żyją jak królowie. Nowa mapa zarobków w Polsce

W tych miastach są najwyższe pensje. Pracownicy żyją jak królowie. Nowa mapa zarobków w Polsce
Zarobki w wielkich giełdowych firmach. Rekordziści dostają 25,7 tys. zł miesięcznie
