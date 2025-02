W tych miastach w Polsce zarabia się najwięcej. Tu płacą najlepiej

Zarobki w Polsce

Jakie są wynagrodzenia w Polsce? Prognozowane przeciętne wynagrodzenie w 2025 r. wynosi 8 673 zł. Ale są miejsca, w których już teraz płaca ta jest o wiele wyższa. Okazuje się, że według danych Głównego Urzędu Statystycznego na najlepszą pensję można liczyć w Krakowie. Właśnie w Krakowie przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2024 roku wyniosło 10 678,92 zł i było o 3,4 proc. wyższe w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 9,6 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2023 roku. Wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w tym mieście odnotowano w takich sekcjach jak: działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 44,2 proc.) czy obsługa rynku nieruchomości (o 17,3 proc.). Natomiast spadek wysokości wynagrodzenia odnotowano w sekcjach m.in.: transport i gospodarka magazynowa (o 3 proc.).

Drugie miejsce w tym zestawieniu dotyczącym płac zajmuje Gdańsk, gdzie przeciętna pensja wyniosła 10 640,11 zł brutto w grudniu 2024 roku. Trzecie miejsce na podium należy do Warszawy, gdzie przeciętne wynagrodzenie wyniosło 10 456,10 zł. W obu miastach odnotowano wzrosty w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

Duże miasta poza podium

Wielkim zaskoczeniem tego zestawienia są Katowice, które to jeszcze w listopadzie 2024 roku były liderem rankingu. Teraz Katowice zajmują czwarte miejsce. Przeciętne wynagrodzenie w tym mieście wyniosło 9 522,53 zł, co oznacza spadek o 3 tys. zł w porównaniu do listopada. Wzrost wynagrodzeń w listopadzie był spowodowany wypłatą premii i nagród, których nie było już w grudniu.

Na kolejnych miejscach pod względem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto znalazły się: Wrocław (9432,95 zł ), Poznań (9411,68 zł) i Szczecin (9247,12 zł).

