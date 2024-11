Co obiecują kandydaci na prezydenta RP? Ekonomista ujawnia [WIDEO]

Jak wygląda rynek pracy w Polsce? W październiku stopa bezrobocia w Polsce spadła, osiągając poziom 4,9 proc. Za to w górę poszły płace. Według GUS w październiku 2024 roku średnia krajowa pensja przekroczyła już 8,3 tys. zł brutto, co nam daje około 6 tys. zł na rękę. Zatem wszystko wskazuje na to, że sytuacja na rynku pracy jest dość dobra i cały czas się polepsza. Jak podaje GUS, najmniejsze bezrobocie jest w Wielkopolsce, a najgorzej sytuacja wygląda na Podkarpaciu. W porównaniu z poprzednim miesiącem stopa bezrobocia obniżyła się w województwach dolnośląskim, lubelskim, łódzkim, podkarpackim, śląskim, świętokrzyskim i wielkopolskim (po 0,1 p.proc.). Niewielki wzrost stopy bezrobocia odnotowano jedynie w województwie warmińsko-mazurskim (o 0,1 p.proc.). W pozostałych województwach stopa bezrobocia nie uległa zmianie.

Okazuje się, że w październiku 2024 w ramach zwolnień grupowych 51 zakładów zadeklarowało zwolnienie 4,0 tys. pracowników, w tym 70 osób z sektora publicznego.

Kto nie ma pracy w Polsce

GUS podaje, że wśród bezrobotnych zarejestrowanych w końcu października br. kobiety stanowiły 52,2%, tj. o 1,3 p.proc. mniej niż przed rokiem. Nadal większość bezrobotnych nie miała prawa do zasiłku (84,9%, tj. o 0,3 p.proc. mniej niż w październiku ub. roku), a znaczna ich część nie posiadała kwalifikacji zawodowych (32,2%) tj. o 0,2 p.proc. mniej niż przed rokiem). Mniejszy niż rok wcześniej był wśród bezrobotnych odsetek osób dotychczas niepracujących (12,8% wobec 13,2%), natomiast nieco większy – odsetek bezrobotnych zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy (4,2% wobec 4,1%) oraz bezrobotnych absolwentów (4,1%wobec 4,0%).