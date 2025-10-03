Firmy coraz częściej stawiają na pracę stacjonarną lub hybrydową.

Globalne korporacje technologiczne wycofują się z pracy zdalnej.

Powrót do biur zbiega się z redukcją zatrudnienia w sektorze technologicznym.

Pracownicy zatrudnieni zdalnie stają przed wyzwaniem adaptacji do pracy w biurze.

Powrót do biur trendem na rynku pracy

"Rzeczpospolita" wskazuje, że coraz więcej firm skłania się ku pracy stacjonarnej. Gazeta, opierając się na Raport Płacowym 2025 firmy rekrutacyjnej Hays Poland, informuje, że już na początku roku 42% pracodawców preferowało pracę w biurze, dopuszczając maksymalnie jeden dzień pracy zdalnej w tygodniu.

Jak czytamy w "Rzeczpospolitej": „Na drugim miejscu był model hybrydowy przewidujący dwa-trzy dni obecności w biurze, który wdrożyła ponad jedna trzecia firm”. Taki system pozwala na połączenie zalet pracy w biurze z elastycznością, jaką daje praca zdalna.

Globalne korporacje wracają do biur

Jak wskazuje "Rz" „W ostatnich latach (od czasu gdy gospodarka mocno zwolniła) rośnie też grupa pracodawców, w tym globalnych spółek technologicznych, ogłaszających odwrót od zdalnej pracy i politykę powrotu do biur (RTO)”. Dla wielu pracowników, szczególnie tych, którzy wcześniej nie pracowali w biurze, może to być spore wyzwanie.

Wprowadzenie polityki RTO, nawet w modelu 4:1 (cztery dni w biurze, jeden dzień zdalnie) lub 3:2, stanowi wyzwanie dla pracowników, którzy przyzwyczaili się do pracy zdalnej. Szczególnie dotyczy to osób, które nigdy wcześniej nie pracowały w tradycyjnym biurze.

Powrót do biur sposobem na dokonanie zwolnień wśród pracowników?

Wiele firm, które zdecydowały się na zwiększenie obowiązkowego wymiaru pracy biurowej, to globalne giganty, takie jak Amazon, Google, Uber czy Intel. Jak podaje "Rzeczpospolita", Intel wprowadził zasadę 4:1 z początkiem września. Wcześniej podobne kroki podjęły Dell, Infosys, Meta, IBM i Microsoft. Amerykańskie media zwracają uwagę, że: „nasilenie polityki RTO zbiegło się w czasie z falą cięć zatrudnienia w spółkach technologicznych, a odwrót od pracy zdalnej określano niekiedy jako »zwolnienia przeprowadzone tylnymi drzwiami«:

Sytuacja w Amazonie jest szczególnie interesująca. Setki specjalistów pracujących zdalnie nie zaakceptowało nowych warunków i odeszło z firmy. Podobny los spotkał większość pracowników gdańskiej spółki technologicznej Amazon – AGI Data Services.

