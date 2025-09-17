Po pięcioprocentowej podwyżce kwoty bazowej w styczniu 2025 roku (wzrost z 2 088,77 zł do 2 193,21 zł brutto), zarobki w służbach mundurowych stały się bardziej atrakcyjne. Choć różnice między poszczególnymi formacjami pozostają znaczące, wszystkie oferują stabilne zatrudnienie i szeroki pakiet benefitów w niepewnych czasach.

Szeregowy w Wojsku Polskim zaczyna od 6 300 zł brutto, a generał może zarobić nawet 21 945 zł brutto

Policjant po szkoleniu otrzymuje 5 678-6 620 zł netto, przy czym kwoty różnią się między garnizonami

Mediana zarobków w Straży Granicznej wynosi 8 650 zł brutto miesięcznie

Strażak PSP zarabia średnio 7 264 zł brutto (około 5 282 zł netto) włącznie z dodatkami

Wojsko Polskie – najwyższe zarobki dla oficerów

Zarobki żołnierzy w 2025 roku opierają się na przejrzystym systemie tabelarycznym, gdzie wynagrodzenie rośnie wraz ze stopniem wojskowym. Ile zarobisz w wojsku zależy przede wszystkim od korpusu i stopnia służbowego.

Podstawowe pensje w Wojsku Polskim przedstawiają się następująco:

Korpus szeregowych: od 6 300 zł brutto

od 6 300 zł brutto Korpus podoficerów: od 7 250 zł brutto (kapral 7 245 zł)

od 7 250 zł brutto (kapral 7 245 zł) Korpus oficerów: od 8 820 zł brutto (podporucznik)

Najwyżej opłacane stanowiska to stopnie generalne z uposażeniem 21 945 zł brutto. Zarobki w wojsku uzupełniają liczne dodatki, w tym świadczenie za długoletnią służbę (1 500 zł po 25 latach, 2 500 zł po 28,5 roku) oraz trzynasta pensja.

Straż Graniczna – wysoka mediana zarobków

Wynagrodzenia w Straży Granicznej należą do najwyższych wśród służb mundurowych. Mediana wynagrodzeń wynosi 8 650 zł brutto miesięcznie, co plasuje formację wysoko w rankingu atrakcyjności finansowej.

Pensja strażnika granicznego kształtuje się następująco:

Kursant (do 26 lat): około 5 800 zł netto

około 5 800 zł netto Po szkoleniu: około 6 000 zł netto

około 6 000 zł netto Służba stała: ponad 6 200 zł netto

Do zarobków w Straży Granicznej dochodzi miesięczny dodatek graniczny (minimum 450 zł brutto) oraz roczna "mundurówka" w wysokości 2 140 zł netto.

Policja – różnice regionalne mają znaczenie

Pensja policjanta po styczniowej podwyżce wynosi 5 678-6 620 zł netto dla funkcjonariusza po szkoleniu. Zarobki w policji znacząco różnią się między województwami – warszawscy policjanci otrzymują dodatek stołeczny, a funkcjonariusze Oddziałów Prewencji mogą liczyć na wyższe stawki.

Ile zarobisz w policji zależy od kilku czynników:

Grupa zaszeregowania i stanowisko

Lokalizacja (dodatek stołeczny w Warszawie)

Dodatki za stopień i wysługę lat

Specjalizacja (np. służba w oddziałach prewencji)

Kursanci poniżej 26. roku życia rozpoczynają służbę z wynagrodzeniem 5 311-5 856 zł netto.

Państwowa Straż Pożarna – średnie zarobki z potencjałem wzrostu

Pensja strażaka w PSP zależy od grupy zaszeregowania i pełnionej funkcji. Ile zarobisz w straży pożarnej pokazują aktualne stawki po podwyżce:

Strażak-stażysta: 5 656 zł brutto (około 5 013 zł netto)

5 656 zł brutto (około 5 013 zł netto) Starszy ratownik-kierowca: 7 166 zł brutto (około 5 552 zł netto)

7 166 zł brutto (około 5 552 zł netto) Dowódca zastępu: około 6 293 zł netto

około 6 293 zł netto Dowódca JRG: 10 876 zł brutto (około 8 542 zł netto)

Średnie zarobki w PSP wynoszą obecnie 7 264 zł brutto, czyli około 5 282 zł netto po uwzględnieniu dodatków i trzynastki.

Służba Więzienna – konkurencyjne stawki początkowe

Zarobki w Służbie Więziennej po podwyżkach prezentują się atrakcyjnie dla rozpoczynających karierę. Pensja funkcjonariusza więziennego wynosi:

Kandydaci poniżej 26 lat: około 5 300 zł netto na start

około 5 300 zł netto na start Kandydaci po 26. roku życia: około 5 000 zł netto

około 5 000 zł netto Po przeszkoleniu: 5 400-6 000 zł netto

Z czego składa się pensja mundurowa?

Wynagrodzenia w służbach mundurowych mają uniwersalną strukturę niezależnie od formacji. Podstawę stanowi uposażenie zasadnicze (kwota bazowa × mnożnik), do którego dochodzą:

Dodatek za stopień

Dodatek za wysługę lat

Dodatki specjalne (teren, warunki, zmiany)

Nagroda roczna (trzynastka)

Świadczenia mundurowe i mieszkaniowe

Przyszłość zarobków – związki protestują przeciwko niskim podwyżkom

Mimo styczniowej podwyżki, perspektywy wzrostu wynagrodzeń w służbach mundurowych budzą kontrowersje. Projekt budżetu na 2026 rok zakłada waloryzację jedynie o 3 proc., co wywołuje sprzeciw związków zawodowych.

Związkowcy domagają się wzrostu płac o około 12 proc., argumentując, że tylko taka podwyżka zapewni służbom konkurencyjność na rynku pracy. W ich ocenie brak wyższych podwyżek może w dłuższej perspektywie zagrozić bezpieczeństwu państwa i obywateli.

Mundur wygrywa z sektorem prywatnym

Służby mundurowe oferują dziś młodym ludziom znacznie lepsze warunki niż przeciętny sektor prywatny. Podczas gdy magazynier czy sprzedawca zarabia 3500-5000 zł brutto, policjant po szkoleniu otrzymuje już 5678-6620 zł netto, a strażnik graniczny ponad 6000 zł netto.

Kluczowa przewaga to jednak stabilność zatrudnienia i szeroki pakiet benefitów niedostępnych w firmach prywatnych: wysługa lat, trzynasta pensja, dodatki mieszkaniowe (do 1800 zł na kwaterę), mundurówka czy świadczenia medyczne. Sektor prywatny rzadko oferuje takie gwarancje, a zwolnienia podczas kryzysów są powszechne.

Mimo że wyższe pensje już przyciągnęły falę nowych kandydatów do służb mundurowych, problem wakatów w formacjach wciąż pozostaje nierozwiązany.

Dane przedstawione w artykule pochodzą z aktualnych rozporządzeń i oficjalnych komunikatów służb mundurowych z 2025 roku.