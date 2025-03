Donald Tusk zapowiedział powszechne szkolenia wojskowe

Premier Donald Tusk podkreślił, że konsultuje z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem program powszechnych dobrowolnych szkoleń wojskowych. Do 2027 roku rząd planuje osiągnąć zdolność przeszkolenia 100 tysięcy ochotników rocznie.

- Te dobrowolne szkolenia wojskowe powinny być możliwie dostępne powszechnie. Chętnych do służenia nie brakuje, ale musimy zwiększyć możliwości wojska - zaznaczył premier.

Co więcej, członkowie rządu i ich urzędnicy również mają przejść przeszkolenie. Obecnie szkolenie podstawowe przechodzi rocznie około 35 tysięcy osób. Premier dąży do tego, by polska armia liczyła pół miliona żołnierzy. Pełne założenia programu mają być gotowe do końca marca.

Jak będzie wyglądała możliwość zgłoszenia się na dobrowolne szkolenia? Możliwe szkolenia jednodniowe, trzydniowe i miesięczne

Jak podaje Business Insider na bazie źródeł w MON, wkrótce ma zostać uruchomiona specjalna strona internetowa, na której będzie można zapisać się na szkolenie. Po zalogowaniu się przez Profil Zaufany będzie można wybrać długość szkolenia: jednodniowe, trzydniowe lub miesięczne. System wyświetli listę i mapę z zaznaczonymi jednostkami wraz z rodzajami szkoleń do wyboru.

Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej, zapowiada "interaktywną mapę", która umożliwi wybór przewodnika i rodzaju szkolenia. Osoby aktywne zawodowo mają otrzymać "atrakcyjną rekompensatę" ze strony państwa. Wciąż nie wiadomo, czy będzie to obecne 6 tys. zł, czy więcej. Po wyborze szkolenia, zainteresowany otrzyma informację z adresem, terminem i listą niezbędnych rzeczy.

Poza szkoleniami zasadniczymi, planowane są także szkolenia specjalistyczne dla wybranych grup zawodowych i osób o konkretnych umiejętnościach, np. z obsługi dronów.

Już teraz funkcjonują dobrowolne szkolenia wojskowe. Płacą 6000 zł

Ustawa o obronie ojczyzny wprowadziła możliwość wzięcia udział w dobrowolnych szkoleniach. Dostępne są od 18. roku życia, a zapisać się można na portalu rekrutacyjnym Wojska Polskiego.

We wniosku trzeba wskazać uprawnienia, jakie chce się zdobyć, m.in. uprawnienia do prowadzenia pojazdów kat. C, C+E, lub D, operatora sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych, operatora maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych, nurka, skoczka spadochronowego, kucharza, spawcza, obsługi sprzętu inżynieryjnego (koparki, spycharki, spycharko-ładowarki), czy obsługi elektrowni polowych i mobilnych zespołów, spalinowo-elektrycznych.

Po ukończeniu szkolenia podstawowego, żołnierz zapisać się na trwające do 11 miesięcy szkolenie specjalistyczne. Ponadto po szkoleniu ochotnik może trafić do zawodowej służby wojskowej, wojsk obrony terytorialnej, lub aktywnej rezerwy. Jeśli jednak nie chce skorzystać z tej możliwości, trafia do rezerwy pasywnej i może być wzywany na ćwiczenia - w zeszłym roku wezwano ok. 40 tys. rezerwistów na ćwiczenia.

Za 27 dniowe szkolenie wojsko płaci 6 tys. zł. Osoby po przeszkoleniu zyskują pierwszeństwo zatrudnienia w administracji publicznej (o ile spełniają wymagania określone na danym stanowisku).

A co z Wojskami Obrony Terytorialnej?

Alternatywą jest zapisanie się do Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT), które liczą obecnie ok. 41 tys. osób. Bycie terytorialsem wiąże się z pełną dyspozycyjnością i gotowością do stawienia się na wezwanie. Aby dołączyć do WOT, trzeba mieć ukończone 18 lat, polskie obywatelstwo, być zdrowym i niekaranym. Wniosek o zostanie terytorialsem można złożyć do Centrum Rekrutacji Wojskowej. Do WOT nie mogą się zgłosić osoby, które pełniły wcześniej służbę w innych rodzajach wojsk, lub w niektórych służbach mundurowych.

Podczas szkolenia podstawowego w WOT żołnierze są skoszarowani i mają zajęcia po 12 godzin dziennie. Po szkoleniu dostają rozpiskę roczną ze szkoleniami rotacyjnymi, które odbywają się w jeden weekend w miesiącu, plus w trakcie wakacji lub ferii mają jeden dwutygodniowy poligon. Szkolenie w WOT trwa trzy lata.

Szeregowy WOT, uczestniczący w dwóch dniach szkolenia rotacyjnego w miesiącu, może liczyć na wynagrodzenie w kwocie 938 zł (gotowościowe 600 zł + 338 zł za szkolenie), plus 14 dni płatnego poligonu. Rocznie można zarobić ok. 15 tys. zł, kwoty zwolnionej z podatku.

