Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej weryfikuje wydatki z KPO w sektorze HoReCa.

Kontrole są odpowiedzią na doniesienia o nieprawidłowościach w wykorzystaniu dotacji.

Wypłaty z KPO dla sektora HoReCa zostały wstrzymane do czasu zakończenia kontroli.

Resort zapewnia, że zweryfikowane projekty zostaną przedstawione KE do rozliczenia w grudniu.

Polska straci unijne pieniądze przez aferę KPO?

W odpowiedzi na aferę KPO, w której przedsiębiorcy z branży HoReCa brali dotację m.in. na jachty, sauny, wirtualne strzelnice czy ekspresy do kawy. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) wydało oświadczenie, w którym zadeklarowało dokładną weryfikację przyznanych środków z KPO dla przedsiębiorców z branży gastronomiczno-hotelarskiej (HoReCa). Resort zapewnił, że wstępne wyniki kontroli prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) będą znane „prawdopodobnie pod koniec września, a na pewno w trzecim kwartale tego roku”.

- Z pełną determinacją sprawdzimy, czy każda złotówka z publicznych pieniędzy jest wykorzystywana tak, jak powinna – zapewnił resort.

W związku z wątpliwościami dotyczącymi wydatkowania pieniędzy, zaczęły pojawiać się wątpliwości, czy Unia Europejska nie zabierze przyznanych Polsce pieniędzy w ramach KPO. MFiPR podaje jednak, że w przypadku prawidłowych projektów, Komisja Europejska będzie zobowiązania do wypłacenia środków.

- Polska w grudniu przedstawi w KE do rozliczenia wskaźnik oparty na zweryfikowanych, prawidłowych projektach. W takim przypadku (projektów realizowanych zgodnie z umową) KE jest zobowiązana do wypłacenia środków - poinformował resort.

Dalsze wypłaty wstrzymane na czas kontroli. Podmioty, które wzięły nieuczciwie pieniądze, będą musiały je oddać

Resort podał również, że budżet inwestycji HoReCa stanowi 1,2 mld zł, a do tej pory wypłacono mniej niż 10 proc. Poinformował również, że dalsze wypłaty zostały wstrzymane do czasu ogłoszenia wyniku kontroli.

- W jej efekcie konsekwencje finansowe zostaną wyciągnięte wobec wszystkich nieuczciwych podmiotów – wskazało ministerstwo, sygnalizując, że nieprawidłowości nie pozostaną bezkarne.

Ministerstwo przypomniało, że celem instrumentu HoReCa w ramach KPO jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z sektorów hotelarstwa, gastronomii, turystyki i kultury – branż najbardziej dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 w Polsce. Zaznaczono, że środki zostały przeznaczone na rozszerzenie lub zmianę profilu działalności, aby wzmocnić odporność firm na przyszłe kryzysy. Zasady naboru HoReCa zostały ustalone w 2023 r.

W 2024 roku ministerstwo obniżyło próg do otrzymania dotacji z KPO

Pierwsze wnioski o dotację z KPO przypadały na maj i czerwiec 2024 roku. Jednak z racji na niewystarczającą liczbę wniosków złożonych przez przedsiębiorców w stosunku do wskaźnika KPO, w drugiej rundzie (lipiec-październik 2024), obniżono o 20 proc. minimalny spadek obrotów liczony rok do roku w latach 2020–2021 (w pierwszym naborze było to 30 proc.).

Resort wyjaśnia, że ten ruch miał spowodować, że zainteresowanie programem będzie większe. Podkreślił jednak, że "obniżenie progu o 10 punktów procentowych nie oznacza zgody na nadużycia".

Resort podaje, że poza spadkiem obrotów, drugim kryterium umożliwiającym przyznanie dotacji jest wprowadzenie nowej usługi lub rozszerzenia oferty. Zapewniono, że wsparcie nie przysługiwało automatycznie każdemu podmiotowi z branży. Program HoReCa realizowany jest przez pięciu operatorów: Polską Fundację Przedsiębiorczości Szczecin; Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. (TISE S.A.) Warszawa; Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków/Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego; Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Bielsko-Biała; Fundację Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości Kalisz.

W ramach wsparcia MŚP z branży HoReCa w KPO zawarto 3005 umów na 1,2 mld zł, wypłacono z kolei 110 mln zł. Średnia wartość projektu to ok. 410 tys. zł.

Środki z KPO były refundacjami, nie zaliczkami

- Rozliczenie projektów następuje wyłącznie w formie refundacji, a środki wypłacane są po zatwierdzeniu wniosków o płatność i zawartych w nich kosztów. Przedsiębiorca nie może ubiegać się o wypłatę zaliczki. Musi mieć też wkład własny, minimum 10 proc. Dodatkowo VAT był wydatkiem niekwalifikowalnym. Ponadto przedsiębiorców obowiązuje trwałość projektu po jego realizacji – wyjaśniono.

