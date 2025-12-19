Prezydent Nawrocki zawetował podwyżkę opłaty cukrowej i podatku od wygranych, uznając je za fiskalne, a nie prozdrowotne.

Argumentował, że podwyżki uderzyłyby w domowe budżety i polskich rolników, zwłaszcza producentów jabłek.

Wzrost opłaty cukrowej, np. do 3,60 zł za 2L napoju, byłby realnym ciosem w kieszenie Polaków.

Dzięki wetu, podatek od wygranych pozostaje na poziomie 10%, a nie wzrośnie do 15%.

Weto prezydenta Nawrockiego wobec zmian podatkowych

Prezydent Karol Nawrocki zdecydował się zawetować nowelizację ustawy o zdrowiu publicznym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak poinformowała kancelaria prezydenta, regulacje przewidywały zarówno podwyższenie opłaty cukrowej, jak i wzrost podatku od wygranych w grach losowych, konkursach oraz sprzedaży premiowej.

Zdaniem głowy państwa, proponowane rozwiązania nie służyły realnej poprawie zdrowia publicznego, lecz miały charakter fiskalny i były próbą łatania rosnącego deficytu finansów publicznych.

Opłata cukrowa a domowe budżety Polaków

Prezydent odniósł się bezpośrednio do skutków finansowych projektowanych zmian. W opublikowanym materiale wideo podkreślił:

„W moim planie 21 zapowiedziałem: „nie podpiszę ustaw podnoszących podatki dla Polaków”. Dlatego nie zgadzam się na podwyżkę podatku cukrowego. Cel tej nowelizacji jest oczywisty: zasypanie ogromnej dziury budżetowej, za którą odpowiada rząd. Po 11 miesiącach mamy ponad 240 mld zł deficytu. Zamiast uszczelniać system podatkowy, rząd sięga do kieszeni obywateli. Podatek w wysokości nawet 3,60 zł od dwulitrowego napoju czy soku to realny cios w domowe budżety”.

Nowe przepisy zakładały wzrost stawek m.in. z 0,50 zł do 0,70 zł za litr napoju zawierającego cukier do 5 g lub słodziki oraz z 0,10 zł do 1,00 zł za dodatek kofeiny lub tauryny.

Rolnicy i sadownicy wśród poszkodowanych

W ocenie prezydenta ustawa negatywnie wpłynęłaby także na polskich rolników i sadowników. Zwrócił uwagę, że objęcie opłatą naturalnych cukrów obecnych w sokach owocowych uderza bezpośrednio w krajowych producentów. Podkreślił również, że Polska jest największym producentem jabłek w Unii Europejskiej, a planowane regulacje mogłyby ograniczyć inwestycje oraz wzmocnić import kosztem rodzimego kapitału.

Podatek od wygranych również bez zmian

Zawetowana ustawa przewidywała także podwyższenie podatku od wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych z 10 proc. do 15 proc.. Decyzja prezydenta oznacza, że obecne stawki pozostaną bez zmian, a dalsze losy projektu zależą od ponownych działań parlamentu.

PTNW - Modzelewski