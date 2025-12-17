Orlen złożył już ponad 20 zawiadomień do prokuratury, rozliczając decyzje poprzedniego zarządu, a obecni prezes i minister zapowiadają dalsze efekty audytów.

Jedno z zawiadomień dotyczy Michała Roga i budowy GPZ-3 za 340 mln zł, gdzie przetarg wygrało konsorcjum powiązane z nim personalnie.

Drugie zawiadomienie skupia się na Danielu Obajtku, który miał nie zgłosić konfliktu interesów związanego z Michałem Rogiem i współpracą z firmą TT Plast.

W tle sprawy pojawiają się pseudonimy „Szogun” (Obajtek) i „Tuhaj-bej” (Róg) oraz zarzuty przyjęcia korzyści majątkowej, a postępowania są w toku.

Orlen i fala zawiadomień do prokuratury

W największej spółce Skarbu Państwa trwa rozliczanie decyzji z poprzednich lat. Orlen systematycznie przekazuje organom ścigania kolejne zawiadomienia, a liczba postępowań prowadzonych w różnych częściach kraju przekroczyła już dwadzieścia. Choć śledztwa są wielowątkowe, dotąd zarzuty usłyszało niewiele osób.

Obecny prezes spółki Ireneusz Fąfara oraz minister aktywów państwowych Wojciech Balczun zapowiadają dalsze efekty audytów. Jednym z ich następstw są dwa zawiadomienia złożone 5 i 12 grudnia, które trafiły do Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

Przetargi, kable i inwestycja za 340 mln zł

Pierwszy wątek dotyczy Michała Roga, byłego członka zarządu Orlenu. Sprawa koncentruje się wokół budowy Głównego Punktu Zasilania 3 (GPZ-3) w Płocku, projektu wartego blisko 340 mln zł. Przetarg wygrało konsorcjum Energa Invest i Elektropaks, mimo że ich oferta nie była najtańsza.

Kluczową rolę odegrała firma działająca pod marką Involt, będąca podwykonawcą Elektropaksu. Według pełnomocników Orlenu istniały powiązania personalne Michała Roga z tym podmiotem, co mogło prowadzić do konfliktu interesów i naruszenia wewnętrznych regulacji spółki.

Daniel Obajtek i dawne powiązania biznesowe

Drugie zawiadomienie dotyczy byłego prezesa Orlenu Daniela Obajtka. Prawnicy spółki wskazują, że mógł on nie poinformować rady nadzorczej o konflikcie interesów związanym z Michałem Rogiem oraz relacjami ze spółką TT Plast, która współpracowała z podmiotami z grupy Orlen, m.in. Unipetrolem i Anwilem. W ocenie pełnomocników mogło dojść do naruszenia art. 296 oraz 296a Kodeksu karnego, a także zasad polityki antykorupcyjnej obowiązującej w koncernie.

List do Jarosława Kaczyńskiego i służby

Istotnym elementem sprawy jest list, który Daniel Obajtek miał skierować w 2022 roku do Jarosława Kaczyńskiego, Jacka Sasina oraz szefa ABW Krzysztofa Wacławka. Według prawników Orlenu pismo stanowiło obronę Michała Roga i odnosiło się również do wątku TT Plast.

Szogun i Tuhaj-bej

W materiałach śledczych pojawiają się także pseudonimy używane wewnątrz spółki. Daniel Obajtek miał funkcjonować jako „Szogun”, a Michał Róg jako „Tuhaj-bej”. Jeden z menedżerów, blisko związany z oboma, miał przyjąć korzyść majątkową w postaci zegarka Tag Heuer o wartości około 12 tys. zł. Postępowania pozostają w toku, a Orlen zapowiada dalszą współpracę z organami ścigania oraz kolejne zawiadomienia wynikające z audytów.

PTNW - Modzelewski