KE czeka na wyniki kontroli w Polsce w sprawie KPO.

Premier Tusk zapowiada audyt i wyciągnięcie konsekwencji w związku z nieprawidłowościami.

Pieniądze z KPO miały być przeznaczone na pomoc branży HoReCa, po pandemii, a trafiały na inne cele

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości.

Komisja Europejska może podjąć interwencje w aferze KPO

Komisja Europejska (KE) wstrzymuje się z interwencją w sprawie nieprawidłowości dotyczących wydawania środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), dając Polsce szansę na samodzielne wyjaśnienie sprawy. Jak przekazał PAP rzecznik KE Maciej Berestecki, Polska posiada wszelkie niezbędne instrumenty do skontrolowania i wyjaśnienia potencjalnych nieprawidłowości.

- Z tego, co zapowiedział premier [Donald Tusk - dop. red.] wynika, że polskie władze podejmą działania, by wyjaśnić podejrzenia – podkreślił Berestecki.

Rzecznik dodał również, że KE podejmie interwencję dopiero wtedy, gdy działania rządu okażą się nieskuteczne.

Przepisy dot. wydatkowania KPO dotyczą także kontroli

Rzecznik KE Maciej Berestecki przypomniał, że umowa dotycząca wydawania pieniędzy z KPO, której stroną jest również Komisja, zawiera rozdział dotyczący systemu kontroli. Z tego powodu KE wstrzymuje się z interwencją do czasu, aż uzna, że próby wyjaśnienia nieprawidłowości na poziomie krajowym zawiodły.

- Polska zadeklarowała chęć wyjaśnienia sprawy, więc czekamy na efekty – zaznaczył Berestecki.

Dodał, że kontakty pomiędzy KE a polskimi władzami w sprawie KPO są regularne na poziomie technicznym i KE nie widzi potrzeby interwencji na innym szczeblu.

Tusk zapowiada wyjaśnienie afery KPO

W odpowiedzi na doniesienia o nieprawidłowościach, premier Donald Tusk zapowiedział szybkie i zdecydowane działania. Podkreślił, że nie zaakceptuje marnotrawstwa środków z KPO i oczekuje odebrania funduszy w przypadku stwierdzenia nadużyć.

- Dowiedziałem się, że o nieprawidłowościach czy możliwych nieprawidłowościach, albo niechlujności czy czasami głupio rozdawanych środkach, ministerstwo pani Pełczyńskiej-Nałęcz wiedziało już od pewnego czasu. […] Mnie na razie te wyjaśnienia nie wystarczają – powiedział premier.

Kontrole KPO w trakcie, była dymisja w PARP

Z informacji o wydatkowaniu środków z dotacji, wynika, że pieniądze z KPO przeznaczone dla branży HoReCa (hotelarstwo, gastronomia) miały być wydawane między innymi na zakup jachtów i mebli.

W związku z aferą, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko zapowiedział wszczęcie dodatkowych kontroli przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), która nadzoruje wydatkowanie środków z KPO. Kontrole mają na celu sprawdzenie „każdej złotówki” wydanej w ramach inwestycji dla branży HoReCa.

W lipcu, w związku z nieprawidłowościami, ze stanowiska prezesa PARP odwołana została Katarzyna Duber-Stachurska. Pełniący obowiązki prezesa PARP Krzysztof Gulda zapewnił, że kontrole są już prowadzone, ale zostaną rozszerzone, a ich wstępne wyniki zostaną przedstawione najpóźniej do końca września br.

W przypadku potwierdzenia nieprawidłowości, PARP ma możliwość rozwiązania umowy z beneficjentem i zażądania zwrotu unijnych środków. Premier Tusk zapowiedział, że będzie oczekiwał szybkich decyzji, włącznie z odebraniem środków tam, gdzie ewidentnie doszło do nadużyć.

