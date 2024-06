Ile zarabia strażak w Polsce? Zarobki w Państwowej Straży Pożarnej

Ile średnio zarabia strażak?

Jak podaje serwis wynagrodzenia.pl – mediana zarobków na stanowisku strażak ratownik to 6 330 PLN brutto. Oznacza to, że połowa strażaków zarabia więcej, a połowa mniej od tej kwoty. Gdyby przeliczyć powyższą kwotę na zarobki netto, to uzyskamy kwotę ok. 4600 netto.

Zarobki w Straży Pożarnej – dodatkowe elementy wynagrodzenia

Zgodnie z art. 93 Ustawy o Państwowej Straży Pożarnej:

Strażakowi przysługują m.in. dodatki takie jak:

zasiłek na zagospodarowanie

nagrody oraz zapomogi

nagrody jubileuszowe

dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki

rekompensata pieniężna za przedłużony czas służby

należności za podróże służbowe

wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe

świadczenie motywacyjne

świadczenie za długoletnią służbę

świadczenie pieniężne w zamian za wyżywienie

Strażak z 30-letnim stażem ma prawo do znacznych dodatków

Zgodnie z 97e Ustawy o Państwowej Straży Pożarnej:

Strażakowi przyznaje się świadczenie motywacyjne po osiągnięciu:

25 lat służby, ale nie więcej niż 28 lat i 6 miesięcy – w wysokości 1500 zł miesięcznie

28 lat i 6 miesięcy służby – w wysokości 2500 zł miesięcznie

Państwowa Straż Pożarna – nagrody jubileuszowe

Zgodnie z art. 96 Ustawy o Państwowej Straży Pożarnej:

Strażakowi przysługuje nagroda jubileuszowa w określonej wysokości miesięcznego wynagrodzenia:

po 20 latach służby - 75 %,

po 25 latach służby - 100 %,

po 30 latach służby - 150 %,

po 35 latach służby - 200 %,

po 40 latach służby - 300 %

Nietrudno odgadnąć, że pensja strażaka zwiększa się wraz z awansami na wyższe stanowiska. Znaczna liczba różnego rodzaju dodatków do wynagrodzenia sprawia, że zarobki w tym zawodzie można podawać raczej w przybliżeniu niż w suchych kwotach.

