Prezydent Nawrocki blokuje 800 plus dla ukraińskich dzieci

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w poniedziałek o swojej decyzji niepodpisania nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Świadczenie 800 plus miało zostać rozszerzone również na ukraińskie dzieci, które ukończyły szkołę ponadpodstawową przed 18. rokiem życia oraz kontynuują naukę na uczelniach lub kursach zawodowych.

Nawrocki argumentował swoją decyzję przekonaniem, że świadczenie wychowawcze powinno przysługiwać wyłącznie tym obywatelom Ukrainy, którzy aktywnie pracują w Polsce. Prezydent podkreślił, że po 3,5 latach od wybuchu wojny na Ukrainie sytuacja w zakresie polskich finansów publicznych i nastrojów społecznych zasadniczo się zmieniła.

Ostra reakcja szefowej Ministerstwa Rodziny na decyzję prezydenta

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej (MRPiPS), nie pozostawiła suchej nitki na decyzji prezydenta. W ostrym wpisie na portalu X podkreśliła, że 800 plus to pieniądze dla i na dzieci, które nie ponoszą odpowiedzialności za sytuację zawodową swoich rodziców.

"Dzieci, które nie odpowiadają za to, czy ich mama ma pracę, czy właśnie ją straciła, czy opiekuje się chorą babcią albo noworodkiem" - napisała szefowa MRPiPS. Ministra zwróciła uwagę, że pracę należy doceniać i po jej utracie pomagać w znalezieniu nowej, ale nie można karać za to dzieci.

"To abc ludzkiej przyzwoitości. Wstyd, że zabrakło jej prezydentowi" - dodała Dziemianowicz-Bąk, nie kryjąc oburzenia decyzją głowy państwa.

Nowelizacja ustawy o pomocy Ukraińcom - kluczowe założenia

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy zakładała przedłużenie ochrony tymczasowej dla ukraińskich uchodźców do 4 marca 2026 roku. Regulacja miała doprecyzować przesłanki do otrzymywania świadczenia 800 plus, rozszerzając je na młodzież kontynuującą edukację po ukończeniu szkoły ponadpodstawowej.

Podczas prac legislacyjnych posłowie PiS próbowali wprowadzić dodatkowe ograniczenia, uzależniając wypłatę 800 plus obywatelom Ukrainy od zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej. Propozycja ta nie została jednak przyjęta przez Sejm.

Obecne zasady wypłaty 800 plus dla ukraińskich rodzin

Świadczenie wychowawcze 800 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, niezależnie od dochodów rodziny. Od czerwca 2024 roku wprowadzono jednak wyjątek dotyczący ukraińskich dzieci - mogą otrzymać świadczenie tylko wtedy, gdy uczęszczają do polskiej szkoły lub przedszkola.

Tego warunku nie muszą spełniać młodsze dzieci, których jeszcze nie dotyczy obowiązek szkolny. Prezydent Nawrocki, wetując nowelizację, faktycznie utrzymał te ograniczenia i nie pozwolił na rozszerzenie pomocy na młodzież kontynuującą edukację na wyższych poziomach.