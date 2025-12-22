PZU ma nowego szefa! Bogdan Benczak staje na czele największego ubezpieczyciela w Polsce

2025-12-22

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Bogdana Benczaka na prezesa zarządu PZU SA. Decyzja ogłoszona 22 grudnia 2025 roku kończy kilkumiesięczny okres przejściowy w największej polskiej firmie ubezpieczeniowej. Benczak kieruje pracami zarządu od 25 września, kiedy Rada Nadzorcza powołała go na to stanowisko pod warunkiem uzyskania akceptacji nadzoru.

  • KNF jednogłośnie zaakceptowała nominację po trzech miesiącach procedur
  • Benczak kierował zarządem PZU jako p.o. prezesa od września 2025 roku
  • Nowy prezes ma ponad 20 lat doświadczenia w branży ubezpieczeniowej w Polsce i krajach bałtyckich
  • PZU kontroluje ponad jedną trzecią polskiego rynku ubezpieczeń i jest największą instytucją finansową w regionie
Zgoda KNF kończy okres niepewności

Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego z 22 grudnia zamyka etap przejściowy w strukturach zarządczych PZU. Rada Nadzorcza spółki powołała Benczaka do zarządu 24 września, jednocześnie powierzając mu funkcję prezesa. Do momentu uzyskania zgody regulatora pełnił obowiązki prezesa w zakresie dozwolonym przez prawo.

Kim jest nowy prezes PZU

Bogdan Benczak to radca prawny z dyplomem Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiami MBA na Uniwersytecie Gdańskim. Od lutego 2025 roku był dyrektorem zarządzającym ds. korporacyjnych w Grupie PZU. Jego kariera związana jest z sektorem ubezpieczeniowym od ponad dwóch dekad.

W latach 2018-2022 Benczak kierował jako prezes ERGO Insurance SE i ERGO Life Insurance SE. Wcześniej zarządzał operacjami zagranicznymi PZU oraz był prezesem spółek ubezpieczeniowych na Litwie i Łotwie.

Wyzwania dla największego ubezpieczyciela w Polsce

Grupa PZU to największa instytucja finansowa w Polsce i całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Kontroluje ponad 33 procent krajowego rynku ubezpieczeń. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2010 roku i wchodzi w skład indeksu WIG20.

Przed nowym prezesem stoi zadanie przywrócenia PZU pozycji niekwestionowanego lidera rynku. Benczak zapowiada wdrożenie strategicznych celów i transformację kultury organizacyjnej firmy. Jego powołanie nastąpiło po sierpniowym odwołaniu poprzedniego prezesa Andrzeja Klesyka przez Radę Nadzorczą.

