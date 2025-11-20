Rekordowy zysk netto PZU: Grupa PZU odnotowała wzrost zysku netto o 42,7% do 5,2 mld zł za trzy kwartały 2025 roku, głównie dzięki działalności ubezpieczeniowej.

Wzrost przychodów z ubezpieczeń: Przychody brutto z ubezpieczeń Grupy wzrosły o 5,9% do 23,1 mld zł, a działalność ubezpieczeniowa odpowiadała za blisko 70% zysku netto.

Dynamiczny rozwój ubezpieczeń pozakomunikacyjnych: Przychody z ubezpieczeń pozakomunikacyjnych wzrosły o 10,4% do ponad 6,5 mld zł, przy ponad dwukrotnym wzroście wyniku operacyjnego.

Wzrost w filarze zdrowia: Przychody w filarze zdrowia zwiększyły się o 14,1% do 1,6 mld zł, głównie dzięki placówkom PZU Zdrowie oraz ubezpieczeniom zdrowotnym

Rekordowe wyniki finansowe PZU po trzech kwartałach

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń, największa instytucja finansowa w Europie Środkowo-Wschodniej, ma za sobą trzy kwartały solidnych wzrostów. Jak poinformowała spółka w raporcie kwartalnym, zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej od stycznia do końca września 2025 roku wyniósł 5 mld 225 mln zł. To wzrost aż o 42,7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, kiedy zysk sięgnął 3 mld 661 mln zł.

Równie dobrze prezentują się przychody. Przychody brutto z ubezpieczeń na wszystkich rynkach osiągnęły w tym okresie 23,1 mld zł, co stanowi wzrost o 5,9 proc. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Tylko w samym trzecim kwartale przychody z tego tytułu wyniosły 7,9 mld zł, rosnąc o 4,8 proc. rok do roku.

Co jest głównym źródłem zysków Grupy PZU?

Choć w skład Grupy PZU wchodzą m.in. Alior Bank i Bank Pekao, to nie działalność bankowa jest głównym architektem tak dobrych rezultatów. Kluczową rolę odgrywa podstawowy biznes ubezpieczeniowy, co podkreśla p.o. prezesa PZU.

„Działalność ubezpieczeniowa jest głównym źródłem naszych rekordowych wyników. Odpowiadała za blisko 70 proc. zysku netto wypracowanego do końca września (...). W trzecim kwartale, który był wyjątkowy, udział biznesu ubezpieczeniowego w wyniku był nawet nieco wyższy. To wskazuje, że jako Grupa PZU możemy osiągać ponadprzeciętne rezultaty, pomimo spadku stóp procentowych, co będzie oddziaływało na wynik z działalności bankowej” – skomentował Bogdan Benczak, p.o. prezesa PZU. Głównym motorem napędowym, który wygenerował tak wysoki zysk PZU, jest działalność ubezpieczeniowa, odpowiadająca za blisko 70 proc. wyniku netto do końca września.

Jak radzą sobie poszczególne segmenty działalności ubezpieczyciela?

Analizując szczegółowe dane, widać wyraźne wzrosty w niemal każdym obszarze działalności ubezpieczeniowej. Przychody z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce wzrosły po trzech kwartałach o 7,1 proc. r/r, do prawie 14,2 mld zł. Szczególnie dynamicznie, bo o 10,4 proc. r/r, rosły przychody w segmencie masowym ubezpieczeń pozakomunikacyjnych, gdzie wynik operacyjny wzrósł ponad dwukrotnie.

W kluczowej grupie ubezpieczeń komunikacyjnych (OC i AC) przychody wzrosły łącznie o 4,4 proc. r/r do ponad 7,6 mld zł. Co jednak najciekawsze, wynik operacyjny tej grupy produktów był w tym okresie prawie 5,5-krotnie wyższy niż przed rokiem, co świadczy o znacznej poprawie rentowności. Stabilny wzrost odnotowały także ubezpieczenia na życie, z przychodami wyższymi o 3,1 proc. r/r (ponad 6,6 mld zł).

Bardzo dynamicznie rozwija się filar zdrowotny. Przychody w tym segmencie wyniosły 1,6 mld zł, rosnąc o 14,1 proc. rok do roku. Wzrost napędzała zarówno sprzedaż usług przez placówki PZU Zdrowie, jak i rosnące zainteresowanie ubezpieczeniami zdrowotnymi i abonamentami (wzrost o 15,5 proc. r/r). Dla porównania, kontrybucja banków Pekao i Alior do wyniku netto grupy wyniosła po trzech kwartałach niecałe 1,6 mld zł.

Pieniądze to nie Wszystko - Marek Zuber