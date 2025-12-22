Biedronka podnosi pensje od stycznia 2026 roku. Zarobią nawet 5800 złotych

Początkujący sprzedawca-kasjer zarobi od stycznia 2026 roku od 5300 do 5800 złotych brutto miesięcznie

Comiesięczna potencjalna premia wzrasta dwukrotnie – z 250 do 500 złotych brutto

Na same podwyżki sieć przeznaczy ponad 200 milionów złotych rocznie

Przed świętami pracownicy otrzymali paczki, vouchery i e-kody o łącznej wartości prawie 200 milionów złotych

Ile zarobisz w Biedronce od stycznia? Konkretne kwoty dla sprzedawców

Jeśli ktoś dopiero zaczyna pracę jako sprzedawca-kasjer w Biedronce, od stycznia jego podstawa wynagrodzenia wyniesie od 5300 do 5650 złotych brutto. Uwzględniając wszystkie zmienne składniki, w tym zwiększoną premię, można liczyć na kwotę od 5800 do 6150 złotych brutto. To najwyższa stawka na rynku wśród sieci handlowych.

Jeśli pracownik ma już staż powyżej trzech lat? Jego pensja podstawowa wzrośnie do poziomu 5450-5900 złotych brutto. Z premią może to dać ci od 5950 do 6400 złotych brutto miesięcznie.

Zarobki kierowników i zastępców w Biedronce po podwyżce

Dla osób na stanowiskach kierowniczych podwyżki są jeszcze bardziej odczuwalne. Początkujący kierownik sklepu otrzyma nie mniej niż 7450 złotych brutto, a wraz ze wszystkimi zmiennymi składnikami jego wynagrodzenie może sięgnąć nawet 9250 złotych brutto.

Zastępca kierownika zarobi minimum 5950 złotych brutto podstawy. Po doliczeniu zmiennych elementów pensji będzie to 7050 złotych brutto.

Wynagrodzenia w centrach dystrybucyjnych Biedronki

Podwyżki obejmą również pracowników centrów logistycznych. Magazynier z najmniejszym stażem może liczyć na pensję od 5500 do 5800 złotych brutto. Inspektor ds. administracyjno-magazynowych otrzyma od 6400 do 7000 złotych brutto podstawy.

Te kwoty uwzględniają już nagrody za bazar nieplanowanych absencji, ale nie zawierają innych zmiennych składników wynagrodzenia.

Premia w Biedronce rośnie dwukrotnie

Największą zmianą jest podwojenie comiesięcznej potencjalnej premii. Dotychczas mogła wynosić do 250 złotych brutto, a od stycznia będzie to już 500 złotych brutto. To oznacza, że łącznie miesięczne wynagrodzenie może wzrosnąć nawet o 400 złotych brutto.

Co na święta? Paczki i vouchery dla pracowników

W okresie przedświątecznym firma przeznaczyła rekordową kwotę prawie 200 milionów złotych na benefity świąteczne. Każdy pracownik otrzymał paczkę świąteczną o wartości około 630 złotych. Jeśli miał dzieci, każde z nich dostało prezent dostosowany do wieku, wart około 360 złotych.

Zobacz poniżej, co znalazło się w paczce dla najmłodszych dzieci pracowników Biedronki.

Do tego doszły vouchery z rabatem do 1000 złotych na zakupy w Biedronkach oraz czwarte w tym roku zasilenie e-kodów kwotą od 610 do 670 złotych. W ciągu całego roku dzięki e-kodom pracownik mógł otrzymać dodatkowo od 1480 do 1720 złotych w zależności od swojego progu dochodowego.

Nagroda roczna jak trzynasta pensja

W kwietniu 2025 roku pracownicy dostali Nagrodę specjalną E.A. Soaresa dos Santosa w wysokości 4000 złotych brutto. Ta coroczna wypłata to praktycznie trzynasta pensja, która docenia zaangażowanie i wkład w rozwój firmy.

Pakiet benefitów zdrowotnych i socjalnych dla ciebie i rodziny

Pracownicy Biedronki mają dostęp do ponad 20 programów socjalnych i benefitowych. Są one podzielone na cztery obszary: Zdrowie, Rodzina, Edukacja oraz Sport i Rekreacja.

Szczególnie cenny jest pakiet badań medycznych o wartości ponad 600 złotych, który obejmuje również markery nowotworowe. W tym roku skorzystało z niego aż 32 tysiące pracowników. Zatrudnieni w sieci Biedronka mogą również objąć badaniami członków swojej rodziny na preferencyjnych warunkach.

PTNW Balcerowicz