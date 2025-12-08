Biedronka dynamicznie wchodzi na Słowację, otwierając 10 sklepów od marca 2025 r. i planując 50 do końca 2026 r., z celem zdobycia klienta.

Słowackie zarobki to 1600 euro brutto dla kierownika i 1225 euro brutto dla kasjera, plus premie i elastyczne grafiki.

W Polsce pensje wynoszą od 5100 zł brutto dla kasjera i uzupełnione licznymi benefitami pozapłacowymi.

Ekspansja na Słowacji to strategiczny krok Biedronki, mający na celu dominację ceną i dostępnością.

Biedronka na Słowacji

Biedronka weszła na Słowację 5 marca 2025 r. i w kilka miesięcy uruchomiła 10 sklepów. Plan jest dużo ambitniejszy: 50 placówek do końca 2026 r. Według Macieja Łukowskiego, CEO Biedronka Słowacja, największą barierą pozostaje „poznanie słowackiego klienta i zdobycie jego lojalności”. Rozbudowie sieci towarzyszy intensywna rekrutacja oraz nacisk na elastyczne grafiki, przydatne np. rodzicom i studentom.

Stawki i premie na słowackich etatach

Widełki zarobków zależą od wymiaru czasu pracy, ale do każdego wariantu dochodzi premia frekwencyjna. Kierownik sklepu otrzymuje od 1600 euro brutto (ok. 6770 zł przy kursie 1 EUR = 4,23 zł) oraz bonus do 200 euro miesięcznie. Kasjer przy pełnym etacie ma 1225 euro brutto (ok. 5180 zł) i premię za obecność do 100 euro. W ofertach podkreśla się też możliwość pracy na część etatu.

Porównanie z Polską: pensje i benefity

W Polsce od stycznia 2025 r. sprzedawca-kasjer startuje z 5100–5150 zł brutto. Zastępca kierownika zarabia od 5750 zł, a kierownik od 7200 zł brutto. Do tego dochodzą dodatki pozapłacowe: na same benefity świąteczne firma wydała prawie 200 mln zł, zapewniając vouchery do 1000 zł, paczki dla rodzin (171 600 zestawów) oraz e-kody w wysokości 610–670 zł. Łącznie vouchery i e-kody przekroczyły 131 mln zł.

Co dalej z Biedronką na Słowacji

Słowacja ma być przyczółkiem do dalszego wzrostu poza Polską. Sieć chce wygrać ceną i dostępnością, a jak mówi Łukowski, cel to „zwycięstwo w codziennym koszyku zakupowym klienta”. Jeśli harmonogram rozwoju zostanie utrzymany, do 2026 r. przybędzie wiele nowych miejsc pracy, a premie za obecność pozostaną ważnym elementem walki o pracowników.

