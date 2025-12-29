Afera mieszkaniowa Karola Nawrockiego to największy kryzys wizerunkowy 2025 roku w polskiej sferze publicznej, wskazany przez 56% ekspertów.

Dawtona i PZPN ex aequo zajęły pierwsze miejsce w rankingu kryzysów firm (po 45% wskazań), borykając się odpowiednio z niejasnymi relacjami z politykami i kontrowersjami wokół zakupu działki oraz negatywnymi publikacjami i konfliktami w kadrze.

Julia Wieniawa zaliczyła największy kryzys wśród marek osobistych ("bieda to stan umysłu"), co potwierdzili zarówno eksperci (40%), jak i studenci (66%).

Badanie Kryzysometr 2025/26 ukazuje znaczące różnice w postrzeganiu kryzysów przez ekspertów i Generację Z, np. studenci wskazali Grzegorza Brauna na czele listy kryzysów w sferze publicznej (53% wskazań vs. 15% u ekspertów).

Wpadki wizerunkowe 2025 w polityce. Kto stracił najwięcej?

W opinii panelu ekspertów PR największy kryzys wizerunkowy 2025 roku w sferze publicznej dotyczył afery mieszkaniowej i kontrowersji w kampanii wyborczej Karola Nawrockiego (56% wskazań). Na drugim miejscu zestawienia znalazł się Zbigniew Ziobro w związku z zarzutami o nieprawidłowości w wykorzystaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości i jego domniemaną ucieczką na Węgry (46% głosów). Podium zamyka Szymon Hołownia, któremu zaszkodziły niejasności wokół nocnego spotkania z politykami Prawa i Sprawiedliwości (34%).

Inaczej wyniki prezentują się w badaniu Kryzysometr Gen Z, tworzonym przez studentów. Dla nich największym kryzysem były wypowiedzi Grzegorza Brauna zaprzeczającego istnieniu komór gazowych w Auschwitz (53% wskazań), co w badaniu ekspertów dało mu dopiero piąte miejsce (15%).

- Wynik tegorocznego Kryzysometru potwierdza trend, jaki obserwujemy w ostatnich latach nie tylko w polskiej polityce, czyli „teflonowości” niektórych polityków. Ze względu na rosnącą polaryzację kryzysy wizerunkowe – nawet te wydawałoby się potężne – albo nie trafiają w ogóle do elektoratu danego kandydata, albo nie wpływają w żaden sposób na jego decyzje - komentuje Krzysztof Tomczyński, Partner Zarządzający Alert Media Communications.

Kryzysometr 2025/26: Kryzysy w biznesie i organizacjach

W rankingu kryzysów organizacji i biznesu, według badania Kryzysometr 2025/26, na pierwszym miejscu ex aequo znalazły się Dawtona oraz PZPN (po 45% głosów). W przypadku pierwszej firmy chodziło o niejasne relacje z politykami i kontrowersje wokół zakupu działki od KOWR. Z kolei Polski Związek Piłki Nożnej mierzył się z negatywnymi publikacjami, złymi wynikami reprezentacji oraz konfliktem na linii Michał Probierz – Robert Lewandowski. Trzecie miejsce zajęła firma Drogbruk (38% głosów) po tym, jak jej prezes zabrał młodemu kibicowi czapkę rzuconą przez tenisistę Kamila Majchrzaka.

Studenci mieli tu zupełnie innego faworyta. W ich rankingu pierwsze miejsce zajęła TVP w związku z zarzutami o nieprzejrzyste preselekcje do konkursu Eurowizji 2025 (55% głosów). Dopiero za nią znalazła się Dawtona (32%) oraz Warszawski Szpital Madalińskiego (30%), który spotkał się z oskarżeniami pacjentek o przemoc ze strony położnej.

- Pierwsze miejsca w kategorii kryzysów organizacji to w zasadzie zdarzenia z pogranicza sfery biznesowej i publicznej. Pokazuje to jak duży potencjał kryzysowy ma sfera publiczna, a dla firm i organizacji stanowić może cenną lekcję, że wszystkie działania z pogranicza biznesu i polityki oraz spraw społecznych powinny być realizowane ze szczególną uważnością, transparentnością i wrażliwością – podsumowuje Beata Łaszyn, prezeska Alert Media Communications.

Największe wpadki marek osobistych 2025 roku

W kategorii marek osobistych największą wpadkę wizerunkową, zarówno zdaniem ekspertów (40% głosów), jak i studentów (66%), zaliczyła Julia Wieniawa po swojej wypowiedzi, że „bieda to stan umysłu”. Wskazania dla pozostałych osób w tej kategorii znacznie się jednak różniły. W badaniu profesjonalistów PR na drugim miejscu znalazł się Bogdan Rymanowski (39%) w związku z wywiadem zawierającym nieprawdziwe informacje, a na trzecim Michał Probierz (31%) za konflikt z Robertem Lewandowskim i słabe wyniki kadry.

Z kolei w rankingu Kryzysometr Gen Z drugie miejsce zajęli influencerzy Adam K., Lexy C. i Michał B. (29% głosów), zatrzymani w związku z organizacją nielegalnych loterii. Podium zamknęli ex aequo Bogdan Rymanowski oraz Sandra Kubicka (po 23% wskazań), krytykowana za swój lokal Sandra’s Matcha.

Eksperci vs. Pokolenie Z. Różnice w postrzeganiu kryzysów

Analiza wyników obu paneli badawczych wyraźnie pokazuje, że to, co bulwersuje profesjonalistów z branży komunikacyjnej, nie zawsze jest najważniejsze dla młodego pokolenia. Tegoroczny Kryzysometr 2025/26 wyraźnie pokazał różnice pokoleniowe w ocenie tego, co stanowi największe wpadki wizerunkowe, co podkreśla odmienne postrzeganie mediów i spraw publicznych przez ekspertów i Pokolenie Z. Najlepszym przykładem jest sfera publiczna, gdzie eksperci wskazali na aferę z udziałem Karola Nawrockiego, podczas gdy studenci za najpoważniejszy kryzys uznali wypowiedzi Grzegorza Brauna. Podobne rozbieżności widać w kategorii biznesowej, gdzie specjaliści wskazali na Dawtonę i PZPN, a studenci na TVP.

- Porównując Kryzysometr tworzony przez rzeczników prasowych, managerów i dyrektorów komunikacji z wynikami ankiet przeprowadzonych wśród naszych studentów widzimy ciekawe podobieństwa, jak i różnice – dają one obraz tego jak na współczesne media oraz wizerunek instytucji organizacji i marek osobistych patrzą różne pokolenia specjalistów od komunikacji – podsumowuje dr Sylwia Szostak, Kierownik Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej SWPS.

