Urzędy administracji rządowej mają obowiązek otwarcia przynajmniej raz w tygodniu do godziny 18:00.

Godzina otwarcia urzędu może być teraz ustalona między 7:00 a 10:00 rano.

Nowe przepisy dotyczą m.in. urzędów skarbowych, ministerstw i urzędów wojewódzkich.

Urzędy samorządowe, czyli miejskie i gminne, na razie nie są objęte tymi zmianami.

Urząd dla do Ciebie, nie Ty dla urzędu

Przez lata schemat był niezmienny: urząd otwierał się o 8:00 i zamykał o 16:00. Kto pracował na pełny etat, musiał brać wolne, żeby złożyć dokumenty czy wyrobić paszport. Nowe rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów przełamuje tę żelazną regułę.

Kierownicy urzędów administracji rządowej dostają teraz realne narzędzia do elastycznego planowania pracy. Godzina rozpoczęcia pracy placówki może być ustalona w dowolnym momencie między 7:00 a 10:00. Urząd, który dotąd otwierał się o 8:00, może zacząć pracę o 7:00 — co pozwoli załatwić sprawę jeszcze przed wyjściem do biura. Może też otworzyć się później, oferując dłuższe godziny obsługi po południu.

Przynajmniej jeden dzień w tygodniu urząd czynny do 18:00

To najważniejsza zmiana dla pracujących Polaków. Przepisy nakładają na urzędy obowiązek obsługi interesantów przynajmniej raz w tygodniu w godzinach od 8:00 do 18:00. Decyzję o tym, czy będzie to poniedziałek, środa czy inny dzień, podejmuje kierownik danej placówki.

Praktyczny przykład: pracujesz do 17:00 i do tej pory złożenie dokumentów w urzędzie wojewódzkim wymagało urlopu. Teraz wystarczy sprawdzić, w który dzień urząd pełni dłuższy dyżur i pojawić się tam po pracy. Tak działa już na przykład Urząd Miasta w Sosnowcu, który w poniedziałki jest otwarty od 7:30 do 18:00.

Co jeszcze się zmienia? Nowe zasady pracy urzędów w pigułce

Elastyczne godziny otwarcia to nie jedyna nowość. Nowe przepisy przewidują też możliwość pracy zmianowej w wyjątkowych sytuacjach — na przykład przy obsłudze dużych projektów. W takim przypadku urząd może pracować nawet w godzinach nocnych, co zapewnia ciągłość działania państwa.

Kierownik placówki może również zarządzić pracę w sobotę, by odpracować inny, krótszy dzień tygodnia. To kolejna opcja dla osób, które w tygodniu roboczym po prostu nie mają kiedy odwiedzić urzędu.

Kogo dotyczą nowe przepisy? Ważne ograniczenie

Nie wszystkie urzędy w Polsce są objęte nowymi zasadami. Zmiany dotyczą wyłącznie administracji rządowej i wybranych instytucji państwowych. Elastyczne godziny pracy obejmują Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, ministerstwa, urzędy wojewódzkie, urzędy skarbowe, izby administracji skarbowej, urzędy statystyczne, a także komendy, inspektoraty i organy administracji zespolonej w województwach. Na liście znalazły się też niektóre instytucje, jak IPN czy Prokuratoria Generalna RP.

Urzędy samorządowe — czyli urzędy miast i gmin — nie są objęte nowymi przepisami. Nadal działają na podstawie własnych regulaminów i Kodeksu pracy. Zanim wybierzesz się do lokalnego ratusza, warto sprawdzić jego godziny otwarcia bezpośrednio na stronie placówki.

