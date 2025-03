Rewolucja w godzinach pracy urzędów

Rząd planuje wprowadzić znaczące zmiany w funkcjonowaniu urzędów administracji publicznej. Celem jest dostosowanie godzin pracy do potrzeb obywateli, którzy coraz częściej pracują w niestandardowych godzinach i mają trudności z załatwianiem spraw urzędowych w tradycyjnych godzinach. Projekt rozporządzenia, nad którym pracuje rząd, zakłada większą elastyczność w ustalaniu godzin otwarcia urzędów.

Koniec sztywnych ram czasowych

Obecnie wiele urzędów pracuje w stałych godzinach, zazwyczaj od 8:00 do 16:00. To rozwiązanie, które często utrudnia życie osobom pracującym w podobnych godzinach lub mającym inne zobowiązania w ciągu dnia. Rząd dostrzega ten problem i chce dać kierownikom urzędów większą swobodę w ustalaniu godzin pracy.

- "Projekt rozporządzenia odchodzi od obecnego sztywnego ustalenia jednakowych godzin pracy dla wszystkich urzędów (8:15-16:15), dając większą swobodę do określenia godzin otwarcia urzędu kierownikowi urzędu. Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem kierownik urzędu będzie miał obowiązek takiego ustalenia pracownikom rozkładu czasu pracy w tygodniu oraz jego wymiaru w poszczególnych dniach tygodnia, aby praca w urzędzie była wykonywana od poniedziałku do piątku, nieprzerwanie przez 8 godzin w każdym z tych dni" – czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

Urząd dostępny do godziny 18:00?

Jednym z kluczowych założeń projektu jest zapewnienie, aby przynajmniej raz w tygodniu urząd był czynny do godziny 18:00.

Zgodnie z projektem rozporządzenia, w urzędach, w których są wykonywane zadania związane z obsługą interesantów, w co najmniej jednym dniu tygodnia, będzie musiała być zapewniona obsługa interesantów w godz. od 8:00 do 18.00 – podano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

Elastyczność w godzinach otwarcia

Projekt rozporządzenia zakłada, że najwcześniejsza pora rozpoczynania pracy urzędu będzie mogła przypadać na godzinę 7:00, co oznaczałoby zamknięcie o godzinie 15:00. Z kolei najpóźniejsza pora rozpoczęcia pracy to godzina 10:00, co wiązałoby się z zamknięciem o godzinie 18:00. Co ważne, godziny pracy urzędu mogą być różne w poszczególne dni tygodnia, co daje jeszcze większą elastyczność.

Kto skorzysta na zmianach?

Zmiany mają dotyczyć urzędów podległych administracji rządowej, w tym m.in. ministrom i wojewodom. Oznacza to, że nowe zasady będą obowiązywać w urzędach skarbowych, placówkach ZUS, inspekcjach. Za przygotowanie i wdrożenie zmian odpowiada szef Kancelarii Premiera, Jan Grabiec. Projekt rozporządzenia wkrótce trafi pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów, a następnie zostanie rozpatrzony przez sam rząd.

