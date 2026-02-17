– W minionym roku pozyskaliśmy nowe złoża gazu w Norwegii i Polsce, które przez 14 lat pokryłyby zapotrzebowanie Warszawy na gaz. Rozpoczęliśmy budowę pierwszej polskiej farmy wiatrowej na Bałtyku. Uruchomiliśmy 3 projekty budowy nowoczesnych elektrowni gazowych. Zmodernizowaliśmy sieci przesyłowe o długości, która pozwoliłaby na oplecenie dookoła granic Polski. W przeliczeniu na każdego Polaka inwestujemy 1013 zł rocznie przez 10 lat. Po to aby zapewnić Polkom i Polakom dostęp do bezpiecznej i możliwie taniej energii – podkreślał Ireneusz Fąfara, prezes Zarządu ORLEN.

Zadowolenia z działań Orlenu nie krył Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych: - Polska, która jest 20. gospodarką świata, ma ambicje i jest świadoma, że trzeba wspierać polski biznes i polskich przedsiębiorców, nie tylko tych kontrolowanych przez Skarb Państwa, ale również tych, którzy są lub mogą być beneficjentami wielkich inwestycji realizowanych przez sektor publiczny. Mamy do czynienia z bezprecedensowymi inwestycjami w historii. Nigdy nie było tak wielkiej skali projektów inwestycyjnych, nie tylko dotyczących Orlenu, ale również całego sektora publicznego, energetyki czy zbrojeniówki – mówił.

Zwiększone bezpieczeństwo gazowe

Jak zapewniało kierownictwo spółki, w minionym roku ORLEN znacząco umocnił swoją pozycję na globalnym rynku LNG. Dzięki maksymalnemu wykorzystaniu własnej floty gazowców zrealizowano rekordowe 81 dostaw, z czego 12 przy wykorzystaniu jednostek Grupy. Do Polski trafiło w ten sposób ponad 8 mld m sześc. gazu, wzmacniając odporność kraju na zawirowania geopolityczne. Równolegle ORLEN konsekwentnie zwiększa dostępne wolumeny surowca. W Polsce intensywne prace poszukiwawcze przyniosły 2,4 mld m sześc. nowo udokumentowanych zasobów gazu. Dodatkowe wolumeny zapewniło zwiększone wydobycie na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, gdzie dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii – m.in. na złożu Ormen Lange – oraz przejęciom aktywów pozyskano 7,2 mld m sześc. surowca. Łącznie to blisko 10 mld m sześc. nowych zasobów – ilości odpowiadającej kilkuletniemu zużyciu największych polskich miast. Współpraca z Naftogazem dodatkowo wzmacnia regionalny wymiar bezpieczeństwa – polski gaz już dziś realnie wspiera stabilność energetyczną naszych wschodnich sąsiadów. W ramach strategicznej współpracy ORLEN dostarczył na Ukrainę już 700 mln m sześc. gazu, przy potencjale zwiększenia tego wolumenu do nawet 1 mld m sześc. w 2026 roku. Tak wzmocniona baza surowcowa jest kluczowa nie tylko dla bezpieczeństwa, ale także dla bilansowania systemu energetycznego w okresie dynamicznego rozwoju OZE. Dlatego ORLEN rozwija nowoczesne jednostki gazowo‑parowe CCGT, zapewniające wysoką sprawność i elastyczność pracy. Trwają przygotowania do uruchomienia elektrowni w Grudziądzu i Ostrołęce, równolegle kontynuowane są inwestycje w Gdańsku i Grudziądzu II. Te bloki stanowią stabilne zaplecze mocy i gwarantują dostępność energii w momentach, gdy produkcja z odnawialnych źródeł jest niższa.

Minister @wbalczun podczas podsumowania roku od ogłoszenia Strategii Orlen 2035: Polska, która jest 20. gospodarką świata, ma ambicje i jest świadoma, że trzeba wspierać polski biznes i polskich przedsiębiorców, nie tylko tych kontrolowanych przez Skarb Państwa, ale również

Nowa energetyka – OZE i modernizacja systemu

ORLEN przyspiesza inwestycje w energetykę zeroemisyjną, zwłaszcza morską energetykę wiatrową. Baltic Power nie jest już projektem „w budowie” – to w pełni materializująca się infrastruktura na Bałtyku, gotowa do finalnych testów i wejścia w fazę operacyjną. Zakończenie instalacji fundamentów otworzyło drogę do ostatniego etapu przygotowań. Po uruchomieniu farma będzie dostarczać czystą energię dla 1,5 miliona gospodarstw domowych. Projekty Baltic East i Baltic West wzmacniają ten potencjał – tworzą długoterminową bazę krajowych mocy zeroemisyjnych, potwierdzając, że transformacja energetyczna przechodzi z planów do realnych zmian systemowych. Wraz z rozwojem OZE rośnie udział polskich firm, które szeroko uczestniczą w łańcuchach dostaw największych projektów ORLEN. W inwestycjach offshore, gazowych, jądrowych i sieciowych biorą udział przedsiębiorstwa z całego kraju – od firm inżynieryjnych i konstrukcyjnych po wyspecjalizowane podmioty technologiczne. To wzmacnia krajowy potencjał przemysłowy, rozwija kompetencje, a także pobudza innowacje, tworząc nowe miejsca pracy. Transformacja energetyczna staje się impulsem rozwojowym dla polskiej gospodarki. Kluczowym obszarem pozostaje modernizacja i rozbudowa sieci energetycznych. Energa z Grupy ORLEN intensywnie unowocześnia infrastrukturę, wykorzystując środki z KPO i systematycznie zwiększając jej przepustowość. W ostatnim roku przyłączono 62 tys. nowych odbiorców oraz 1 GW instalacji odnawialnych, a decyzje przyłączeniowe dla kolejnych 2,5 GW tworzą stabilny fundament dla dalszego rozwoju OZE i nowych mocy wytwórczych. Modernizowane sieci stają się kręgosłupem transformacji – bez nich nie byłoby możliwe uruchomienie morskich farm wiatrowych, rozwój SMR ani integracja nowoczesnych źródeł gazowych.

- Ostatni rok to nowe złoża, nowe decyzje i rozwój Orlenu w kolejnych przestrzeniach. Kolejne miesiące i lata to budowa Polski ambitnej, silnej na arenie międzynarodowej, także w naszym sektorze. Dlatego robimy wszystko, by ten potencjał w pełni wykorzystać – mówił Miłosz Motyka, minister energii, podkreślając zaangażowanie obecnego zarządu w realizację nowej strategii.

Min. @motykamilosz: 💬 Transformacja energetyczna nie może się przeciągać. To szansa dla PL. Rozwój energetyki wiatrowej na lądzie, projekty morskich farm wiatrowych oraz nowe inwestycje w sieci powinny być realizowane szybciej – z myślą o bezpieczeństwie państwa.

Energetyka jądrowa – stabilne wsparcie transformacji

Prezes Fąfara zapewnił, że postępuje rozwój programu małych reaktorów jądrowych. Doszło do renegocjowania porozumienia z partnerem umożliwiając rozpoczęcie przygotowań do budowy pierwszego reaktora BWRX‑300 w Europie – we Włocławku.

- SMR stanie się stabilnym uzupełnieniem miksu i jednym z fundamentów niskoemisyjnego systemu energetycznego przyszłości – zauważył prezes Orlenu. Energia wytwarzana w nowych źródłach, inwestycje w sieci i technologie przyszłości oraz rosnący udział polskich firm w najważniejszych projektach sprawiają, że transformacja staje się odczuwalna w całym kraju. ORLEN będzie rozwijać te działania, aby zapewnić Polakom pewną, czystą i dostępną energię na lata.