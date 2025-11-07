Orlen i Naftogaz podpisały list intencyjny na dostawę ponad 300 mln m³ amerykańskiego LNG na Ukrainę w pierwszym kwartale 2026 roku.

Gaz, pochodzący z USA, zostanie odebrany w polskich terminalach LNG, zregazyfikowany i przesłany na Ukrainę polskimi gazociągami.

To porozumienie zacieśnia współpracę energetyczną i wpisuje się w dywersyfikację źródeł energii w regionie, uniezależniając od dostaw z Rosji.

Po finalizacji umowy, łączny wolumen gazu dostarczanego przez Orlen Naftogazowi osiągnie blisko miliard metrów sześciennych, umacniając rolę Polski jako regionalnego hubu gazowego

Jakie są warunki umowy Orlenu z Naftogazem?

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez płocki koncern, Orlen i Naftogaz podpisały list intencyjny, który określa kluczowe warunki przyszłego kontraktu na dostawy gazu. Porozumienie zakłada dostawę trzech ładunków amerykańskiego LNG, co przekłada się na wolumen ponad 300 milionów metrów sześciennych surowca. Realizacja dostaw została zaplanowana na pierwszy kwartał 2026 roku.

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie: „Orlen i Naftogaz podpisali porozumienie, określające warunki przyszłego kontraktu na dostawy gazu. Polska spółka dostarczy ukraińskiemu partnerowi ponad 300 mln metrów sześciennych gazu”. Strony zadeklarowały również, że finalne warunki handlowe zostaną szybko uzgodnione, co pozwoli na podpisanie wiążącego kontraktu. To kolejny etap zacieśniania relacji biznesowych między kluczowymi spółkami energetycznymi obu krajów.

Skąd pochodzi gaz i jak trafi na Ukrainę?

Kluczowym elementem umowy jest pochodzenie surowca. Gaz, który trafi na Ukrainę, będzie pochodził z dostaw amerykańskiego skroplonego gazu ziemnego (LNG). To strategiczny kierunek, który wpisuje się w politykę dywersyfikacji źródeł energii w Europie Środkowo-Wschodniej i uniezależniania regionu od dostaw z Rosji.

Orlen, dzięki zarezerwowanej przepustowości w terminalach LNG, odbierze ładunki w jednym z dwóch obiektów, z których korzysta. Następnie surowiec zostanie poddany procesowi regazyfikacji, czyli zmiany stanu skupienia z ciekłego na gazowy. Cały proces logistyczny, od odbioru amerykańskiego LNG w polskim terminalu po przesłanie go na Ukrainę, zostanie zrealizowany przez Orlen za pośrednictwem krajowej sieci gazociągów. To pokazuje rosnącą rolę Polski jako regionalnego hubu gazowego.

Współpraca energetyczna Polski i Ukrainy to strategiczny kierunek

Podpisanie porozumienia miało miejsce podczas prestiżowej konferencji organizowanej przez Atlantic Council, poświęconej transatlantyckiej współpracy w dziedzinie energetyki. Podkreśla to międzynarodowy i strategiczny wymiar zawartej umowy. Nowy kontrakt znacząco zwiększy skalę dotychczasowej kooperacji.

Jak poinformował Orlen, po sfinalizowaniu umowy łączny wolumen gazu dostarczanego w ramach wszystkich kontraktów z Naftogazem wyniesie blisko miliard metrów sześciennych. Rozwijane przez Orlen dostawy gazu na Ukrainę są dowodem na budowanie trwałego i stabilnego partnerstwa, które ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego obu państw. Działania te wpisują się w szerszy kontekst integracji ukraińskiego systemu energetycznego z rynkami europejskimi.

