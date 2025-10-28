ORLEN pozyskał 3,5 mld zł z KPO na rozwój morskich farm wiatrowych, co znacząco przyspieszy transformację energetyczną Polski.

Gigantyczne dofinansowanie dla ORLEN. Na co pójdą pieniądze z KPO?

ORLEN konsekwentnie realizuje strategię rozwoju nisko- i zeroemisyjnych źródeł energii, co ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Najnowszym krokiem w tym kierunku jest pozyskanie ogromnych środków na inwestycje w morską energetykę wiatrową. Na mocy umów podpisanych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ORLEN pozyskał 3,5 mld zł z Krajowego Planu Odbudowy na rozwój morskich farm wiatrowych. Z tej puli 900 mln zł zostanie przeznaczone na flagowy projekt Baltic Power, a pozostała kwota wesprze realizację farmy Baltic East.

Znaczenie tych inwestycji dla przyszłości polskiej gospodarki podkreśla prezes zarządu koncernu. – Morze Bałtyckie staje się energetycznym centrum całego regionu. To właśnie tutaj rozwijamy nasze strategiczne inwestycje w odnawialne źródła energii, budując morską farmę wiatrową Baltic Power oraz przygotowując się do realizacji kolejnego projektu – Baltic East. To przedsięwzięcia, które nie tylko umocnią bezpieczeństwo energetyczne Polski, ale już teraz napędzają rozwój gospodarczy regionu i tworzą nowe miejsca pracy. Realizację tych projektów wspierają między innymi środki pozyskane z Krajowego Planu Odbudowy. Dzięki naszej współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, budujemy nowoczesną i zrównoważoną przyszłość polskiej gospodarki – mówi Ireneusz Fąfara, Prezes Zarządu ORLEN.

Jakie morskie farmy wiatrowe powstaną na Bałtyku?

Projekt Baltic Power, realizowany we współpracy z kanadyjskim partnerem Northland, jest obecnie najbardziej zaawansowaną inwestycją offshore w polskiej części Bałtyku. Prace postępują zgodnie z harmonogramem, a pierwsze megawatogodziny czystej energii mają popłynąć z farmy już w przyszłym roku. Docelowo farma Baltic Power ma zaspokoić nawet 3 proc. krajowego zapotrzebowania na energię, co stanowi istotny krok w kierunku dekarbonizacji.

Równolegle koncern przygotowuje się do kolejnych kroków. Projekt Baltic East, sąsiadujący z farmą Baltic Power, jest obecnie przygotowywany do udziału w grudniowej aukcji mocy. To część szerszego planu, w ramach którego Grupa ORLEN zamierza rozwijać w partnerstwach projekty o łącznej mocy około 5,5 GW. Tak ambitne finansowanie energetyki wiatrowej jest jednym ze strategicznych filarów transformacji energetycznej Grupy ORLEN.

Morska energetyka wiatrowa kołem zamachowym gospodarki

Pozyskane środki z KPO mogą zostać przeznaczone na kluczowe nakłady związane z morską częścią inwestycji, w tym na sfinansowanie produkcji, dostawy i instalacji turbin wiatrowych oraz ich fundamentów. Eksperci podkreślają, że korzyści z budowy farm wiatrowych wykraczają daleko poza sam sektor energetyczny.

– Morskie farmy wiatrowe angażują szeroki zakres zaawansowanych kompetencji, nie tylko energetycznych, lecz także logistycznych czy związanych z morską inżynierią. Korzyści z ich budowy i eksploatacji przekraczają tradycyjne łańcuchy dostaw sektora energetycznego, inicjując rozwój licznych gałęzi krajowej gospodarki. To właśnie ten efekt, obok malejących kosztów energii elektrycznej w zdekarbonizowanej gospodarce, ma szczególne znaczenie z punktu widzenia konkurencyjności zarówno krajowych podmiotów, jak i konkurencyjności inwestycyjnej Polski. Jest to jednocześnie prawdziwy wymiar skuteczności środków z Krajowego Planu Odbudowy – komentuje prof. Marta Postuła, Pierwsza Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

