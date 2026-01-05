Jakie dokumenty trzeba wozić w aucie w 2026 roku? Nie wszystko załatwisz cyfrowo!

Dzięki bazie CEPiK, w wielu sytuacjach nie musisz już wozić ze sobą dokumentów samochodu.

Policja ma dostęp do Twoich danych i historii pojazdu online.

Są jednak wyjątki, kiedy warto mieć przy sobie "papierowe" dokumenty.

Dzięki CEPiK nie trzeba wozić dokumentów w aucie

Obecnie przy kontroli policyjnej, funkcjonariusze potrzebują jedynie naszego numeru PESEL, oraz numeru rejestracyjnego samochodu. Co za tym idzie - w większości przypadków wystarczy, że mamy ze sobą dowód osobisty, lub jego cyfrową wersję w mObywatelu. A nawet

Policjanci ważność prawa jazdy, przeglądu technicznego, ubezpieczenia OC, a także dane właścicieli pojazdu sprawdzają w bazie CEPiK. W ten sposób mogą sprawdzić również liczbę punktów karnych, jak i status pojazdu (jeśli został zgłoszony np. jako skradziony).

Czasami trzeba mieć jednak papierowy dokumenty w aucie. Wyjaśniamy w jakich sytuacjach

Kiedyś za brak dokumentów groził mandat wysokości 50 zł - dzisiaj nie jest to konieczna. Są jednak sytuacje, w których lepiej posiadać "papierowe" wersje dokumentacji pojazdu.

Dotyczy to sytuacji, gdy mamy np. samochód, który nie został jeszcze przerejestrowany po zakupie (co jest obowiązkowe w ciągu 30 dni od jego zakupu), więc w bazie CEPiK nie jesteśmy jeszcze zarejestrowani jak właściciele. W takim przypadku posiadanie dowodu kupna auta może oszczędzić nam czasu - bo policja może chcieć zweryfikować, czy faktycznie jesteśmy posiadaczami pojazdu, jeśli w bazie CEPiK jest wpisany inny właściciel.

Szczególnie ma to znaczenie przy zdarzeniach drogowych, gdzie do spisania protokołu szkody wymagany jest komplet dokumentów. Przyda się przy tym również potwierdzenie polisy OC. Choć warto podkreślić, że po kupnie auta właściciel ma obowiązek zgłosić się do ubezpieczyciela potwierdzić polisę.

Ponadto dokumenty przydadzą nam się jeśli wyjeżdżamy za granicę. CEPiK jest bazą polską, nie europejską, wiec np. niemieccy policjanci nie mają dostępu do polskich danych. W takim wypadku należy zabrać standardowy komplet dokumentów, tj. prawo jazdy, dowód rejestracyjny i potwierdzenie ubezpieczenia OC.

