Stewardesy i piloci pod alkomatem? Rząd wprowadza kontrole trzeźwości na lotniskach

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
PAP
PAP
2026-02-24 18:48

Inspektorzy Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) sprawdzą trzeźwość pilotów i stewardów podczas kontroli na lotniskach. Projekt nowelizacji Prawa lotniczego to odpowiedź na uwagi EASA i postępowanie Komisji Europejskiej po niewdrożeniu unijnych przepisów do 25 marca 2024 r.

Widok z wnętrza samolotu, stewardessa w czerwonym stroju obsługuje pasażerów, siedzących w rzędach, z widocznym napisem „Ausgang” (wyjście). Artykuł na Super Biznes informuje o nowych kontrolach trzeźwości personelu lotniczego na lotniskach, zwiększających bezpieczeństwo.

i

Widok z wnętrza samolotu, stewardessa w czerwonym stroju obsługuje pasażerów, siedzących w rzędach, z widocznym napisem „Ausgang” (wyjście). Artykuł na Super Biznes informuje o nowych kontrolach trzeźwości personelu lotniczego na lotniskach, zwiększających bezpieczeństwo.
Super Biznes SE Google News
  •  Projekt nowelizacji Prawa lotniczego umożliwi inspektorom ULC przeprowadzanie badań trzeźwości personelu lotniczego bezpośrednio na lotniskach.
  •  Zmiany wynikają z rozporządzenia unijnego z 2012 roku, które nakłada na państwa członkowskie obowiązek takich kontroli.
  •  Kontrola EASA z początku 2024 roku wykazała, że Polska nie realizuje tych obowiązkowych badań, co skutkowało wszczęciem postępowania przez Komisję Europejską
  •  Nowe przepisy mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa operacji lotniczych i zapewnienie zdolności do pracy personelu.

Kontrole trzeźwości na lotniskach

Rząd opublikował założenia do projektu nowelizacji Prawa lotniczego, które przewidują rozszerzenie uprawnień kontrolnych. Zgodnie z propozycją, inspektorzy działający w imieniu Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) będą mogli przeprowadzać badania trzeźwości członków personelu lotniczego i pokładowego bezpośrednio na płycie lotniska.

- „W projekcie proponuje się dodanie przepisu uprawniającego inspektorów działających w imieniu Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego do żądania, podczas realizacji inspekcji na płycie, poddania się przez członków personelu lotniczego i członków personelu pokładowego badaniu w celu ustalenia obecności w organizmie, przy użyciu metod nie wymagających badań laboratoryjnych: alkoholu w organizmie (...), środka działającego podobnie do alkoholu”.

Nowe regulacje mają umożliwić szybkie testy, niewymagające analizy laboratoryjnej.

Prawo unijne i obowiązki Polski

Wprowadzenie zmian wynika z rozporządzenia unijnego z października 2012 r., które zobowiązuje państwa członkowskie do prowadzenia takich kontroli. Przepisy wspólnotowe dopuszczają również dodatkowe badania w kierunku innych substancji psychoaktywnych.

Zgodnie z projektowanymi rozwiązaniami, w Polsce za realizację tych obowiązków odpowiadać będzie Prezes ULC. W uzasadnieniu podkreślono, że badania oraz przetwarzanie danych w tym zakresie są „realizacją celu publicznego, zapewnią bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych oraz pozwolą ocenić zdolności do pracy ww. członków personelu”.

Kontrola EASA i postępowanie Komisji Europejskiej

Impulsem do zmian była kontrola przeprowadzona w styczniu 2024 r. przez Agencję Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA). Wykazała ona, że Polska nie realizuje obowiązkowych badań trzeźwości wobec członków załóg – zarówno krajowych, jak i zagranicznych operatorów lądujących na polskich lotniskach.W konsekwencji w grudniu 2024 r. Komisja Europejska wszczęła wobec Polski postępowanie za naruszenie przepisów. Termin wdrożenia unijnej dyrektywy do krajowego porządku prawnego minął 25 marca 2024 r.

PTNW - Miłosz Bembinow

Polecany artykuł:

Orlen z wielką umową. Obsłuży całą flotę pojazdów Strabag
QUIZ PRL. Czy pamiętasz Poloneza? Samochód-marzenie milionów Polaków?
Pytanie 1 z 15
QUIZ PRL. Czy pamiętasz Poloneza? Samochód-marzenie milionów Polaków? Skąd wzięła się kultowa nazwa Poloneza MR’78 “Borewicz”?
Borewicz
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DYREKTYWA UE
BADANIE TRZEŹWOŚCI
RUCH LOTNICZY