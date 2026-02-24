Projekt nowelizacji Prawa lotniczego umożliwi inspektorom ULC przeprowadzanie badań trzeźwości personelu lotniczego bezpośrednio na lotniskach.

Zmiany wynikają z rozporządzenia unijnego z 2012 roku, które nakłada na państwa członkowskie obowiązek takich kontroli.

Kontrola EASA z początku 2024 roku wykazała, że Polska nie realizuje tych obowiązkowych badań, co skutkowało wszczęciem postępowania przez Komisję Europejską

Nowe przepisy mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa operacji lotniczych i zapewnienie zdolności do pracy personelu.

Kontrole trzeźwości na lotniskach

Rząd opublikował założenia do projektu nowelizacji Prawa lotniczego, które przewidują rozszerzenie uprawnień kontrolnych. Zgodnie z propozycją, inspektorzy działający w imieniu Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) będą mogli przeprowadzać badania trzeźwości członków personelu lotniczego i pokładowego bezpośrednio na płycie lotniska.

- „W projekcie proponuje się dodanie przepisu uprawniającego inspektorów działających w imieniu Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego do żądania, podczas realizacji inspekcji na płycie, poddania się przez członków personelu lotniczego i członków personelu pokładowego badaniu w celu ustalenia obecności w organizmie, przy użyciu metod nie wymagających badań laboratoryjnych: alkoholu w organizmie (...), środka działającego podobnie do alkoholu”.

Nowe regulacje mają umożliwić szybkie testy, niewymagające analizy laboratoryjnej.

Prawo unijne i obowiązki Polski

Wprowadzenie zmian wynika z rozporządzenia unijnego z października 2012 r., które zobowiązuje państwa członkowskie do prowadzenia takich kontroli. Przepisy wspólnotowe dopuszczają również dodatkowe badania w kierunku innych substancji psychoaktywnych.

Zgodnie z projektowanymi rozwiązaniami, w Polsce za realizację tych obowiązków odpowiadać będzie Prezes ULC. W uzasadnieniu podkreślono, że badania oraz przetwarzanie danych w tym zakresie są „realizacją celu publicznego, zapewnią bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych oraz pozwolą ocenić zdolności do pracy ww. członków personelu”.

Kontrola EASA i postępowanie Komisji Europejskiej

Impulsem do zmian była kontrola przeprowadzona w styczniu 2024 r. przez Agencję Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA). Wykazała ona, że Polska nie realizuje obowiązkowych badań trzeźwości wobec członków załóg – zarówno krajowych, jak i zagranicznych operatorów lądujących na polskich lotniskach.W konsekwencji w grudniu 2024 r. Komisja Europejska wszczęła wobec Polski postępowanie za naruszenie przepisów. Termin wdrożenia unijnej dyrektywy do krajowego porządku prawnego minął 25 marca 2024 r.

PTNW - Miłosz Bembinow