Orlen z wielką umową. Obsłuży całą flotę pojazdów Strabag

Mateusz Kobyłka
Polska Agencja Prasowa
2026-02-24 16:16

Orlen podpisał kluczową umowę flotową z budowlanym gigantem Strabag. Kontrakt zakłada roczne dostawy ponad 7 milionów litrów paliwa dla floty liczącej ponad 3 tysiące aut w całej Polsce. To rozszerzenie wieloletniej współpracy obu firm, które do tej pory koncentrowały się na rynku asfaltów.

  • Orlen podpisał umowę flotową ze Strabagiem na obsługę ponad 3 tys. użytkowników i wolumen 7 mln litrów paliwa rocznie, co wzmocni pozycję Orlenu w segmencie flotowym.
  • Wybór Orlenu przez Strabag wynika z rozległej sieci stacji koncernu, co jest kluczowe dla obsługi blisko 800 budów Strabagu w całej Polsce.
  • Nowa umowa to rozszerzenie trwającej od ponad 20 lat współpracy Orlenu ze Strabagiem, która dotychczas koncentrowała się na dostawach asfaltów (ponad 1 mln ton w latach 2020-2025).
  • Strabag zyska dostęp do ogólnopolskiej sieci stacji Orlenu oraz programu „Flota”, co ułatwi zarządzanie kosztami i efektywność operacyjną.

Gigantyczna umowa flotowa Orlenu ze Strabag

To jedna z większych umów na polskim rynku flotowym w ostatnim czasie. Paliwowy gigant i budowlany potentat zacieśniają współpracę, która tym razem obejmie obsługę całej floty pojazdów Strabag w Polsce. Nowa umowa flotowa Orlenu zakłada, że każdego roku do baków ponad 3 tysięcy pojazdów grupy Strabag trafi ponad 7 milionów litrów paliwa. Koncern zaznaczył, że kontrakt przewiduje możliwość zwiększenia tego wolumenu w kolejnych latach.

Dla Orlenu to strategiczny ruch, który umacnia jego pozycję lidera w segmencie usług dla firm. Jak podkreśla członek zarządu Orlenu ds. consumers & products, umowa ze Strabag to potwierdzenie rozwoju oferty koncernu.

Podpisany kontrakt jest ważnym krokiem w dalszym rozwoju segmentu flotowego w naszych usługach – przyznaje Marek Balawejder, członek zarządu Orlenu.Dzięki nowej umowie pracownicy Strabag zyskują dostęp nie tylko do największej sieci stacji w kraju, ale też do dodatkowych usług, takich jak „Program Flota”. To narzędzie, które ułatwia firmom zarządzanie wydatkami na paliwo i pozwala na bieżąco kontrolować koszty.

Gala Orlen na Straży 2025

Dlaczego Strabag będzie tankować na Orlenie?

Decyzja o wyborze partnera do obsługi tak dużej floty nie była przypadkowa. Dla grupy budowlanej, która prowadzi prace w całym kraju, kluczowa jest dostępność i zasięg. Strabag realizuje jednocześnie blisko 800 projektów, często w miejscach znacznie oddalonych od głównych aglomeracji. To właśnie gęsta sieć stacji paliw Orlenu okazała się decydującym argumentem.

Wojciech Trojanowski, członek zarządu Strabag, wyjaśnia to wprost. – Można nas spotkać w najodleglejszych zakątkach Polski i z tego względu wybraliśmy Orlen do obsługi flotowej, który posiada największą w kraju sieć stacji – mowi cytowany przez PAP.

Tym samym decyzja o nawiązaniu współpracy na linii Strabag Orlen była podyktowana przede wszystkim względami praktycznymi i logistycznymi. Możliwość zatankowania pojazdu w dowolnym miejscu w Polsce, bez konieczności nadrabiania kilometrów, to dla firmy budowlanej oszczędność czasu i pieniędzy.

Prezentacja planów koncernu PKN Orlen
