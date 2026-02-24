- Orlen podpisał umowę flotową ze Strabagiem na obsługę ponad 3 tys. użytkowników i wolumen 7 mln litrów paliwa rocznie, co wzmocni pozycję Orlenu w segmencie flotowym.
- Wybór Orlenu przez Strabag wynika z rozległej sieci stacji koncernu, co jest kluczowe dla obsługi blisko 800 budów Strabagu w całej Polsce.
- Nowa umowa to rozszerzenie trwającej od ponad 20 lat współpracy Orlenu ze Strabagiem, która dotychczas koncentrowała się na dostawach asfaltów (ponad 1 mln ton w latach 2020-2025).
- Strabag zyska dostęp do ogólnopolskiej sieci stacji Orlenu oraz programu „Flota”, co ułatwi zarządzanie kosztami i efektywność operacyjną.
Gigantyczna umowa flotowa Orlenu ze Strabag
To jedna z większych umów na polskim rynku flotowym w ostatnim czasie. Paliwowy gigant i budowlany potentat zacieśniają współpracę, która tym razem obejmie obsługę całej floty pojazdów Strabag w Polsce. Nowa umowa flotowa Orlenu zakłada, że każdego roku do baków ponad 3 tysięcy pojazdów grupy Strabag trafi ponad 7 milionów litrów paliwa. Koncern zaznaczył, że kontrakt przewiduje możliwość zwiększenia tego wolumenu w kolejnych latach.
Dla Orlenu to strategiczny ruch, który umacnia jego pozycję lidera w segmencie usług dla firm. Jak podkreśla członek zarządu Orlenu ds. consumers & products, umowa ze Strabag to potwierdzenie rozwoju oferty koncernu.
Podpisany kontrakt jest ważnym krokiem w dalszym rozwoju segmentu flotowego w naszych usługach – przyznaje Marek Balawejder, członek zarządu Orlenu.Dzięki nowej umowie pracownicy Strabag zyskują dostęp nie tylko do największej sieci stacji w kraju, ale też do dodatkowych usług, takich jak „Program Flota”. To narzędzie, które ułatwia firmom zarządzanie wydatkami na paliwo i pozwala na bieżąco kontrolować koszty.
Dlaczego Strabag będzie tankować na Orlenie?
Decyzja o wyborze partnera do obsługi tak dużej floty nie była przypadkowa. Dla grupy budowlanej, która prowadzi prace w całym kraju, kluczowa jest dostępność i zasięg. Strabag realizuje jednocześnie blisko 800 projektów, często w miejscach znacznie oddalonych od głównych aglomeracji. To właśnie gęsta sieć stacji paliw Orlenu okazała się decydującym argumentem.
Wojciech Trojanowski, członek zarządu Strabag, wyjaśnia to wprost. – Można nas spotkać w najodleglejszych zakątkach Polski i z tego względu wybraliśmy Orlen do obsługi flotowej, który posiada największą w kraju sieć stacji – mowi cytowany przez PAP.
Tym samym decyzja o nawiązaniu współpracy na linii Strabag Orlen była podyktowana przede wszystkim względami praktycznymi i logistycznymi. Możliwość zatankowania pojazdu w dowolnym miejscu w Polsce, bez konieczności nadrabiania kilometrów, to dla firmy budowlanej oszczędność czasu i pieniędzy.
