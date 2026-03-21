Akcesoria podróżne Esmara – wygoda w każdej podróży

Osoby planujące wyjazdy znajdą w Lidlu funkcjonalne dodatki, które ułatwią pakowanie. Plecak podręczny Esmara o pojemności ok. 40 litrów kosztuje 59,99 zł i spełnia wymagania większości linii lotniczych. Alternatywą są walizki na kółkach – mniejsza (ok. 30 l) za 85 zł oraz większa (ok. 86 l) za 145 zł, wyposażone w pasy zabezpieczające i obrotowe kółka. Praktycznym uzupełnieniem są organizery i zestawy worków w cenie 19,99 zł, które pomagają utrzymać porządek w bagażu.

Wygodne ubrania na co dzień

W kolekcji nie zabrakło propozycji do codziennych stylizacji. Damskie sneakersy Esmara dostępne są za 49,99 zł, czyli o 20 zł taniej. Męska linia oferuje m.in. bluzę za 34,99 zł oraz sneakersy Esmara Men również za 49,99 zł. Na uwagę zasługują jeansy slim fit w promocji taniej o 30% do 41,99 zł oraz koszulka polo za 29,99 zł. Wśród bardziej casualowych elementów znalazły się także koszulki z długim rękawem za 24,99 zł i spodnie cargo przecenione o 50% do 34,99 zł.

Kolekcja Bench – sportowy styl i komfort

W sklepach pojawiły się również produkty marki Bench. Bluzy i spodnie dresowe są tańsze o 30% i kosztują 83,99 zł. Stylizację można uzupełnić t-shirtem za 39,99 zł, zestawem bokserek za 39,98 zł oraz skarpetkami za 29,97 zł. To propozycje, które sprawdzą się zarówno podczas aktywności, jak i odpoczynku.

Promocje online lidl.pl – do 50% taniej

Dodatkowe okazje czekają w sklepie internetowym lidl.pl do 22 marca. Wśród nich znalazł się trencz Livergy przeceniony o 40% do 53,94 zł oraz pikowana kamizelka tańsza o 50% za 29,95 zł. Kobiety mogą wybierać m.in. ażurowy sweter Esmara za 23,99 zł i jegginsy za 26,99 zł (oba produkty przecenione o 40%). Nowa oferta łączy atrakcyjne ceny z funkcjonalnością, odpowiadając na potrzeby osób aktywnych i poszukujących wygodnych rozwiązań na wiosnę.

16

PTNW - Miłosz Bembinow