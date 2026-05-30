Świadczenia ratownicze – dla strażaków i ratowników górskich

Świadczenie ratownicze to comiesięczny dodatek do emerytury, który jest przede wszystkim gestem wdzięczności państwa za lata bezinteresownej służby. To specjalne wsparcie finansowe przysługuje byłym strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) oraz ratownikom górskim z GOPR i TOPR.

Aby otrzymać to wsparcie, kobiety muszą mieć ukończone 60 lat i udokumentowane co najmniej 20 lat służby, a mężczyźni – ukończone 65 lat i minimum 25 lat służby. Za rok służby uznaje się każdy rok kalendarzowy, w którym dana osoba uczestniczyła bezpośrednio w co najmniej jednym działaniu ratowniczym lub szkoleniu. Co ważne, lata te nie muszą następować po sobie bez przerwy.

Gdzie złożyć wniosek?

Świadczenie ratownicze nie jest przyznawane automatycznie. Konieczny jest wniosek, który składasz do Komendanta Powiatowego (lub Miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej właściwego dla miejsca zamieszkania. Do wniosku dołącz dokumenty potwierdzające Twój udział w akcjach ratowniczych. Komendant po weryfikacji dokumentów przekaże wniosek do Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, który zajmuje się wypłatą tego świadczenia.

Do wniosku trzeba dołączyć:

* dokument tożsamości,

* numer rachunku bankowego,

* dokumenty potwierdzające udział w akcjach,

* oświadczenia świadków dotyczące starszych okresów służby.

Udokumentowanie lat służby sprzed 2012 roku jest możliwe do potwierdzenia za pomocą pisemnego oświadczenia trzech świadków.

Ile wynosi świadczenie ratownicze?

W 2026 roku świadczenie wynosi 288 zł miesięcznie. Wysokość dodatku jest corocznie waloryzowana w marcu, a świadczenie nie jest wliczane do dochodu przy części świadczeń socjalnych. Można je łączyć z emeryturą, rentą czy pracą zawodową. Nie zależy od dochodów uprawnionego. Pieniądze trafiają na konto seniorów do 15. dnia każdego miesiąca.

