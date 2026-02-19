Orlen zanotował imponujący wzrost zysku netto rok do roku

Wynik netto przekroczył 11 miliardów złotych

Poprawa wyniku o ponad 8,5 miliarda złotych to jeden z największych skoków w historii spółki

Dane pochodzą z oficjalnego raportu giełdowego opublikowanego w czwartek

Wynik netto Orlenu w 2025 roku – liczby robią wrażenie

Grupa Orlen zamknęła 2025 rok z zyskiem netto na poziomie 11 miliardów 248 milionów złotych. To wynik, który robi wrażenie nawet w skali europejskiego sektora energetycznego. Koncern poinformował o tym oficjalnie w raporcie giełdowym opublikowanym w czwartek.

Dla porównania – rok wcześniej zysk netto był niższy o ponad 8,5 miliarda złotych. Poprawa wyniku rok do roku wyniosła dokładnie 8 mld 572 mln zł. To wzrost o kilkaset procent w stosunku do poprzedniego okresu rozliczeniowego.

„Za nami doskonały rok" – prezes Fąfara podsumowuje wyniki Orlenu

Krótko i dosadnie wyniki skomentował prezes Orlenu Ireneusz Fąfara. „Za nami doskonały rok" – napisał w komunikacie towarzyszącym raportowi giełdowemu. Fąfara podkreślił przy tym dwa dodatkowe osiągnięcia, które wyróżniają 2025 rok na tle poprzednich.

Po pierwsze – koncern zmniejszył zadłużenie. To ważny sygnał dla inwestorów i analityków, którzy od lat śledzą poziom długu w tak dużej i kapitałochłonnej spółce.

Po drugie – Orlen zainwestował w 2025 roku rekordowe 32,6 mld zł. Prezes zaznaczył, że znaczna część tej kwoty trafiła bezpośrednio do polskich firm. To oznacza, że rekordowy rok Orlenu odczuły też tysiące krajowych podwykonawców i dostawców.

Raport giełdowy Orlenu – co oznacza dla akcjonariuszy?

Opublikowanie raportu z tak wysokim wynikiem netto to dobra wiadomość dla akcjonariuszy spółki. Zysk netto jest jednym z kluczowych wskaźników przy podejmowaniu decyzji o wypłacie dywidendy. Im wyższy wynik, tym większa szansa na atrakcyjną dywidendę dla posiadaczy akcji Orlenu.

Inwestorzy i analitycy rynkowi będą teraz uważnie analizować szczegóły raportu. Kluczowe będą dane dotyczące przepływów pieniężnych, zadłużenia oraz planów inwestycyjnych na kolejne lata.

Orlen na tle branży – lider polskiego rynku energetycznego

Grupa Orlen to nie tylko stacje paliw. To zintegrowany koncern działający w obszarach rafinerii, petrochemii, energetyki oraz handlu detalicznego. Spółka zatrudnia dziesiątki tysięcy pracowników w Polsce i za granicą.

Wynik netto na poziomie ponad 11 miliardów złotych plasuje Orlen w gronie najlepiej zarabiających spółek giełdowych w Polsce w 2025 roku. To także potwierdzenie, że strategia biznesowa koncernu przynosi wymierne efekty finansowe.

Pełne dane z raportu giełdowego są dostępne na stronie Orlenu oraz w systemie informacyjnym GPW.