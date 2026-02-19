Zysk Orlenu wystrzelił! Ponad 8,5 mld zł więcej niż rok temu

Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
PAP
PAP
2026-02-19 7:02

Grupa Orlen opublikowała w czwartek raport giełdowy z wynikami za 2025 rok. Wynik netto koncernu wyniósł 11 mld 248 mln zł i był aż o 8 mld 572 mln zł wyższy niż rok wcześniej. Prezes Ireneusz Fąfara nie kryje zadowolenia.

Logo Orlenu na przeszklonym budynku. Czerwone litery ORLEN z charakterystycznym symbolem nad nimi, odbijają się w błękitnym niebie z różowymi i zielonymi smugami chmur. Temat zysków Orlenu znajdziesz na Super Biznes.

i

Autor: Skorzewiak Logo Orlenu na przeszklonym budynku. Czerwone litery "ORLEN" z charakterystycznym symbolem nad nimi, odbijają się w błękitnym niebie z różowymi i zielonymi smugami chmur. Temat zysków Orlenu znajdziesz na Super Biznes.
  • Orlen zanotował imponujący wzrost zysku netto rok do roku
  • Wynik netto przekroczył 11 miliardów złotych
  • Poprawa wyniku o ponad 8,5 miliarda złotych to jeden z największych skoków w historii spółki
  • Dane pochodzą z oficjalnego raportu giełdowego opublikowanego w czwartek
Super Biznes SE Google News

Wynik netto Orlenu w 2025 roku – liczby robią wrażenie

Grupa Orlen zamknęła 2025 rok z zyskiem netto na poziomie 11 miliardów 248 milionów złotych. To wynik, który robi wrażenie nawet w skali europejskiego sektora energetycznego. Koncern poinformował o tym oficjalnie w raporcie giełdowym opublikowanym w czwartek.

Dla porównania – rok wcześniej zysk netto był niższy o ponad 8,5 miliarda złotych. Poprawa wyniku rok do roku wyniosła dokładnie 8 mld 572 mln zł. To wzrost o kilkaset procent w stosunku do poprzedniego okresu rozliczeniowego.

„Za nami doskonały rok" – prezes Fąfara podsumowuje wyniki Orlenu

Krótko i dosadnie wyniki skomentował prezes Orlenu Ireneusz Fąfara. „Za nami doskonały rok" – napisał w komunikacie towarzyszącym raportowi giełdowemu. Fąfara podkreślił przy tym dwa dodatkowe osiągnięcia, które wyróżniają 2025 rok na tle poprzednich.

Po pierwsze – koncern zmniejszył zadłużenie. To ważny sygnał dla inwestorów i analityków, którzy od lat śledzą poziom długu w tak dużej i kapitałochłonnej spółce.

Po drugie – Orlen zainwestował w 2025 roku rekordowe 32,6 mld zł. Prezes zaznaczył, że znaczna część tej kwoty trafiła bezpośrednio do polskich firm. To oznacza, że rekordowy rok Orlenu odczuły też tysiące krajowych podwykonawców i dostawców.

Raport giełdowy Orlenu – co oznacza dla akcjonariuszy?

Opublikowanie raportu z tak wysokim wynikiem netto to dobra wiadomość dla akcjonariuszy spółki. Zysk netto jest jednym z kluczowych wskaźników przy podejmowaniu decyzji o wypłacie dywidendy. Im wyższy wynik, tym większa szansa na atrakcyjną dywidendę dla posiadaczy akcji Orlenu.

Inwestorzy i analitycy rynkowi będą teraz uważnie analizować szczegóły raportu. Kluczowe będą dane dotyczące przepływów pieniężnych, zadłużenia oraz planów inwestycyjnych na kolejne lata.

    Orlen na tle branży – lider polskiego rynku energetycznego

    Grupa Orlen to nie tylko stacje paliw. To zintegrowany koncern działający w obszarach rafinerii, petrochemii, energetyki oraz handlu detalicznego. Spółka zatrudnia dziesiątki tysięcy pracowników w Polsce i za granicą.

    Wynik netto na poziomie ponad 11 miliardów złotych plasuje Orlen w gronie najlepiej zarabiających spółek giełdowych w Polsce w 2025 roku. To także potwierdzenie, że strategia biznesowa koncernu przynosi wymierne efekty finansowe.

    Pełne dane z raportu giełdowego są dostępne na stronie Orlenu oraz w systemie informacyjnym GPW.

    Polecany artykuł:

    ORLEN otwiera stację wodorową w Polsce! Tu zatankują paliwo przyszłości
    Gala Orlen na Straży 2025
    Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
    Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

    Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

    PKN ORLEN
    ORLEN