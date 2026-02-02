Piła stawia na ekologię - nowa stacja wodorowa ORLEN

To druga, po Poznaniu, stacja wodorowa w województwie wielkopolskim. Stacja, zlokalizowana przy ul. Powstańców Wielkopolskich 104 w Pile, została wyposażona w dwa dyspensery o mocy 350 bar i 700 bar. Dzienny potencjał tankowania to 480 kg wodoru, co pozwala na obsłużenie nawet 10 autobusów i 30 samochodów osobowych. Obiekt jest dostępny dla wszystkich przez całą dobę.

Tadeusz Majewski, Prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Pile, wyraził swoje zadowolenie z otwarcia stacji: „Miejski Zakład Komunikacji Piła traktuje dzisiejsze otwarcie stacji wodorowej jako niezwykle ważny krok w stronę nowoczesnego i zrównoważonego transportu publicznego. Zakup pierwszych pięciu autobusów wodorowych i rozwój infrastruktury to inwestycja w przyszłość, komfort naszych pasażerów oraz bezpieczeństwo energetyczne. To także realny wkład w ochronę środowiska poprzez ograniczenie emisji spalin i poprawę jakości powietrza. Dziękuję firmie ORLEN za profesjonalną współpracę, zaangażowanie oraz wsparcie, bez których realizacja projektu zakupu autobusów wodorowych i rozwój w kierunku najnowocześniejszych technologii zeroemisyjnych nie byłaby możliwa”.

ORLEN stawia na wodór

Wodór, który będzie wykorzystywany na stacji w Pile, pochodzi z zakładów produkcyjnych Grupy ORLEN. Inwestycja została zrealizowana w ramach II etapu projektu Clean Cities – Hydrogen mobility in Poland, który otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 2 mln euro z instrumentu CEF Transport Blending Facility. W planach jest budowa kolejnych 16 stacji wodorowych w ramach III etapu przedsięwzięcia. ORLEN otrzymał na ten cel rekordowe dofinansowanie unijne w wysokości 62 mln euro, co ma przyspieszyć rozwój sieci H2 w Polsce.

Grupa ORLEN konsekwentnie rozwija sieć stacji tankowania wodoru, zarówno dla transportu indywidualnego, jak i publicznego. Wodór będzie dostarczany za pośrednictwem europejskiej sieci hubów wodorowych, zasilanych odnawialnymi źródłami energii oraz innowacyjnych instalacji przetwarzających odpady komunalne w zero- i niskoemisyjny wodór. Do 2030 roku łączna moc elektrolizerów w Grupie ORLEN ma wynieść około 1 GW, co umożliwi produkcję ponad 130 tysięcy ton rocznie odnawialnego wodoru.

Obecnie trwają prace nad budową kolejnych stacji wodorowych w Gdyni, Płocku, Bielsku-Białej i Gorzowie Wielkopolskim. Nowe stacje są elementem transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T), co ma ułatwić podróże między lokalizacjami w Polsce i Europie. Ogólnodostępne stacje tankowania wodoru ORLEN działają już w Poznaniu, Katowicach, Wałbrzychu oraz Włocławku.

