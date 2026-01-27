ORLEN zabezpiecza dostawy wodoru. Kluczowa umowa z Finlandią

Łukasz Trybulski
Łukasz Trybulski
Marta Kowalska
2026-01-27 13:24

Kluczowa dla polskiej gospodarki jest współpraca Polska-Finlandia w sektorze energetycznym. ORLEN wodór pozyska dzięki umowom z trzema firmami, co ma zabezpieczyć dostawy paliwa przyszłości i wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne kraju. Koncern planuje też magazynować go w kawernach solnych.

Dziesięciu polityków i przedstawicieli biznesu, w tym Marcin Wasilewski i Wojciech Balczun, pozuje do zdjęcia na tle ekranu z napisami Ministry of State Assets oraz Suomi Finland. Wszyscy są ubrani w eleganckie stroje biznesowe. Więcej o współpracy polsko-fińskiej na Super Biznes.

  • ORLEN podpisał umowy z trzema fińskimi firmami, aby zabezpieczyć dostawy odnawialnego wodoru i jego pochodnych, co jest kluczowe dla polskiej dekarbonizacji i bezpieczeństwa energetycznego.
  • Współpraca z fińskimi liderami, takimi jak ABO Energy Suomi czy Nordic Ren-Gas, umożliwi ORLENOWI pozyskiwanie wodoru na konkurencyjnych warunkach i budowanie europejskiego ekosystemu wodorowego.
  • ORLEN planuje magazynować wodór w polskich kawernach solnych, wykorzystując swoje doświadczenie w zarządzaniu podziemnymi magazynami gazu, co da Polsce przewagę jako regionalnemu hubowi wodorowemu.
  • Strategiczna współpraca z Finlandią, krajem o stabilnych cenach energii, wzmacnia pozycję ORLENU jako kluczowego gracza w transformacji energetycznej Europy Środkowej i dywersyfikacji źródeł energii w Polsce.
Super Biznes SE Google News

ORLEN i fińskie firmy zacieśniają współpracę wodorową

ORLEN podpisał porozumienia o współpracy z trzema kluczowymi fińskimi partnerami: ABO Energy Suomi, Nordic Ren-Gas oraz VolagHy Kuopio SPV. Celem umów jest zabezpieczenie produkcji i przyszłych dostaw odnawialnego wodoru oraz jego pochodnych, takich jak e-metan. To strategiczny ruch, który ma przygotować koncern na rosnące zapotrzebowanie na to paliwo w nadchodzących latach.

Fińscy partnerzy to liderzy w swoich dziedzinach. ABO Energy Suomi rozwija instalacje o łącznej mocy produkcyjnej do 100 tys. ton wodoru rocznie. Nordic Ren-Gas specjalizuje się w budowie zakładów produkujących e-metan z odnawialnego wodoru, a VolagHy Kuopio SPV rozwija projekt wytwarzania paliw syntetycznych o zdolności ok. 50 tys. ton rocznie.

– Zawarte umowy to dla nas istotny element budowania europejskiego ekosystemu wodorowego. Umożliwią nam skorzystanie z wiedzy i doświadczeń fińskich firm, które zapewnią nam wodór na konkurencyjnych warunkach – mówi Marcin Wasilewski, Członek Zarządu ds. Transformacji ORLEN. Podpisane porozumienia są kluczowym elementem budowania europejskiego ekosystemu wodorowego, w którym ORLEN wodór będzie magazynować w Polsce i dostarczać do Europy Centralnej.

Dlaczego wodór jest kluczowy dla bezpieczeństwa energetycznego Polski?

Inwestycje w technologie wodorowe to jeden z fundamentów dekarbonizacji przemysłu i transportu, ale także ważny element wzmacniania suwerenności energetycznej kraju. Podkreśla to strona rządowa, wskazując na strategiczne znaczenie zawartych porozumień.

– Polska gospodarka powinna dywersyfikować źródła pozyskiwania energii, ponieważ zwiększa to nasze bezpieczeństwo gospodarcze i polityczne. Podpisane porozumienia dają szansę na rozwój technologii wodorowych i możliwości produkcyjnych tego paliwa w Polsce – podkreśla Wojciech Balczun, Minister Aktywów Państwowych.

Dywersyfikacja źródeł energii, w tym inwestycje w wodór, zwiększa nasze bezpieczeństwo energetyczne i polityczne. Wodór, określany mianem paliwa przyszłości, staje się polem globalnej rywalizacji technologicznej. Dzięki posiadanym zasobom i know-how, wspartym teraz doświadczeniem fińskich partnerów, ORLEN ma szansę stać się jednym z liderów tego wyścigu w regionie.

Jak ORLEN wykorzysta polskie kawerny do magazynowania wodoru?

Produkcja i transport to tylko jedna strona medalu. Równie istotne jest efektywne magazynowanie wodoru. ORLEN planuje wykorzystać do tego celu kawerny solne zlokalizowane w Polsce. To unikalna kompetencja, która może dać Polsce przewagę w budowaniu regionalnego hubu wodorowego.

– Spółki z Grupy ORLEN, zajmujące się poszukiwaniem i wydobyciem gazu i ropy naftowej, posiadają unikatowe doświadczenie i kompetencje związane z budową i zarządzaniem podziemnymi magazynami gazu. Mogą one skutecznie wspierać transformację i bezpieczeństwo energetyczne naszego regionu, dziś i w przyszłości – wyjaśnia Wiesław Prugar, Członek Zarządu ds. Upstream ORLEN.

Obecnie koncern dysponuje siedmioma czynnymi podziemnymi magazynami gazu. Doświadczenie w zarządzaniu podziemnymi magazynami gazu sprawia, że ORLEN wodór będzie mógł efektywnie magazynować na dużą skalę w kawernach solnych, wykorzystując wiedzę z zakresu geologii i wiertnictwa.

Współpraca na Bałtyku – krok w stronę europejskiego rynku wodoru

Podpisane umowy nie są pierwszym krokiem ORLENU na fińskim rynku. Już w ubiegłym roku koncern zawarł porozumienie z P2X Solutions Oy, liderem produkcji odnawialnego wodoru w Finlandii. Konsekwentne budowanie relacji z partnerami z regionu Morza Bałtyckiego wpisuje się w długofalową strategię firmy do 2035 roku.

– Cieszę się, że współpraca fińsko-polska nabiera tempa. Zróżnicowany miks energetyczny Finlandii zapewnia jedne z najbardziej stabilnych i przystępnych cen energii w Europie, co umożliwia firmom zwiększanie produkcji odnawialnego wodoru i wspieranie transformacji energetycznej – komentuje Ville Tavio, Minister Rozwoju i Handlu Zagranicznego Finlandii.

Strategiczna współpraca Polska-Finlandia w regionie Morza Bałtyckiego jest istotnym krokiem w kierunku budowy stabilnych i konkurencyjnych cenowo łańcuchów dostaw wodoru do Polski. Dzięki niej ORLEN nie tylko zabezpiecza dostawy zeroemisyjnych paliw, ale także wzmacnia swoją pozycję jako kluczowego gracza w transformacji energetycznej Europy Środkowej.

