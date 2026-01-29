Orlen z powodzeniem przetestował produkcję opakowań z regranulatów polipropylenowych, potwierdzając ich przydatność dla branży spożywczej i kosmetycznej.

W ramach projektu Nextloopp, wspólnie z Pollena Kurowski, wyprodukowano 14 tys. opakowań, które cechowały się wysoką jakością wizualną i brakiem zapachu.

Wyniki testów są zgodne ze strategią Orlenu do 2035 roku, która zakłada rozwój recyklingu i gospodarki obiegu zamkniętego.

Orlen odpowiada na unijne regulacje dotyczące udziału recyklatów w opakowaniach, które od 2030 r. mają wynosić 35%, a od 2040 r. – 65%.

Orlen i produkcja opakowań z recyklingu

Orlen poinformował o zakończeniu testów seryjnej produkcji opakowań wytwarzanych z regranulatów polipropylenowych, powstających z recyklingu zużytych opakowań plastikowych. Przeprowadzone próby potwierdziły, że materiał ten może być stosowany w sektorach o wysokich wymaganiach jakościowych, takich jak branża spożywcza i kosmetyczna.

Projekt Nextloopp i współpraca z Pollena Kurowski

Testy zrealizowano w ramach międzynarodowego projektu Nextloopp, którego celem jest rozwój technologii odzysku polipropylenu w skali przemysłowej. Partnerem przedsięwzięcia była firma Pollena Kurowski, działająca w branży opakowaniowej od ponad 60 lat. Współpraca umożliwiła ocenę materiału w warunkach zbliżonych do rzeczywistej produkcji przemysłowej.

Wyniki testów i jakość opakowań

W trakcie prób wytworzono około 14 tys. opakowań z różnym udziałem surowca z recyklingu – 35 proc., 65 proc. oraz 100 proc. Jak podkreślił koncern, produkty charakteryzowały się wysoką jakością wizualną, dobrą powtarzalnością wymiarów oraz brakiem zapachu typowego dla materiałów wtórnych.

„Wyniki tych testów pokazują, że recykling polipropylenu może realnie odpowiadać na potrzeby rynku opakowań, zarówno pod względem jakości materiału, jak i stabilności procesu produkcyjnego” – zaznaczył Marcin Konkol, dyrektor Biura Badań i Rozwoju Petrochemii i Rafinerii Przyszłości w Orlenie.

Strategia Orlenu i regulacje unijne

Jak wskazał koncern, rezultaty testów są spójne ze strategią Orlenu do 2035 r., zakładającą rozwój recyklingu i wdrażanie gospodarki obiegu zamkniętego. Kolejnym krokiem będzie weryfikacja opakowań pod kątem wymagań poszczególnych sektorów oraz analiza całego łańcucha technologicznego – od odpadów konsumenckich po finalny produkt.

„Rozwój tego typu rozwiązań odpowiada na rosnące zapotrzebowanie rynku europejskiego na wysokiej jakości surowce cyrkularne, które mogą być stosowane w opakowaniach do kontaktu z żywnością i kosmetykami” – podkreślił Orlen, przypominając o unijnych regulacjach przewidujących 35 proc. udziału recyklatów od 2030 r. i 65 proc. od 2040 r.

