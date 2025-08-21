Porozumienie z Synthosem ws. małych reaktorów SMR zostanie podpisane do końca wakacji 2025

Orlen systematycznie dostarcza 100 mln metrów sześciennych gazu miesięcznie na Ukrainę

Zysk netto koncernu w I półroczu wyniósł prawie 6 miliardów złotych

Inwestycje osiągnęły poziom 14 miliardów złotych w pierwszej połowie roku

Małe reaktory SMR – przełom w polskiej energetyce jądrowej

Prezes Orlenu Ireneusz Fąfara potwierdził, że małe reaktory SMR będą kluczowym elementem transformacji energetycznej koncernu. Zgodnie z deklaracją premiera Donalda Tuska, decyzja ws. wspólnego projektu jądrowego Orlenu z Synthosem zostanie podjęta do końca lata 2025 roku.

Energia jądrowa oparta na technologii SMR ma być uruchomiona zgodnie z pierwotnym planem.

Wierzymy w technologię SMR. Projekt idzie do przodu i nie ma opóźnień, więc dalej zakładane jest uruchomienie co najmniej dwóch reaktorów do 2035 roku

– podkreślił Fąfara podczas konferencji.

Współpraca z Ukrainą – strategiczne partnerstwo energetyczne

Współpraca energetyczna z Ukrainą stanowi jeden z priorytetów Orlenu. Koncern systematycznie dostarcza 100 mln metrów sześciennych gazu ziemnego miesięcznie na Ukrainę, współpracując przede wszystkim z ukraińskim Naftogazem.

Prezes Fąfara zapowiedział intensyfikację tej współpracy. W najbliższy piątek do Polski przyjedzie prezes Naftogazu na rozmowy dotyczące rozszerzenia dostaw gazu na Ukrainę. Orlen planuje zwiększenie sprzedaży surowców energetycznych do ukraińskiego partnera.

Rekordowe wyniki finansowe Orlenu

Wyniki finansowe Orlenu w pierwszym półroczu 2025 roku okazały się rekordowe. Zysk netto Grupy Orlen wyniósł 5,9 miliarda złotych, co oznacza wzrost o ponad 3 miliardy złotych w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

Zysk operacyjny EBITDA LIFO osiągnął poziom 9,2 miliarda złotych, a przychody sięgnęły 60,7 miliarda złotych. Wiceprezes Magdalena Bartoś podkreśliła, że w warunkach gorszych marż petrochemicznych i rafineryjnych wynik ten należy uznać za bardzo solidny.

Ambitne plany inwestycyjne koncernu

Inwestycje Orlenu w pierwszym półroczu 2025 roku wyniosły blisko 14 miliardów złotych. Koncern wykonał około 40 procent rocznego planu inwestycyjnego, podtrzymując cel 35 miliardów złotych inwestycji w całym roku.

Strategiczne projekty rozwojowe obejmują transformację energetyczną, rozwój odnawialnych źródeł energii oraz projekty związane z energetyką jądrową. Orlen jako multienergetyczny koncern posiada rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie oraz rozwija segment wydobywczy i petrochemiczny.

Perspektywy rozwoju sektora energetycznego

Plany Orlenu dotyczące małych reaktorów jądrowych SMR wpisują się w szerszą strategię transformacji energetycznej Polski. Technologia SMR ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju i uniezależnić go od importu surowców energetycznych.

Współpraca z Ukrainą w zakresie dostaw gazu ziemnego stanowi element geopolitycznej strategii energetycznej regionu. Orlen umacnia swoją pozycję jako kluczowy gracz na europejskim rynku energetycznym, rozwijając jednocześnie nowoczesne technologie jądrowe.

Pieniądze to nie wszystko - Marian Banaś o kontroli w Orlenie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.