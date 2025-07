ORLEN stawia pierwszy wiatrak na morzu. Baltic Power to rewolucja?

Grupa ORLEN, we współpracy z Northland Power, rozpoczęła przełomową inwestycję w morską energetykę wiatrową. Na polskim Bałtyku stanął pierwszy w historii kraju wiatrak morski. Gigantyczna turbina Baltic Power to jedna z największych tego typu konstrukcji w Europie. Czy to początek rewolucji w polskiej energetyce?

"Rozpoczęliśmy kluczowy etap realizacji inwestycji, która realnie modernizuje polską energetykę" – podkreśla Ireneusz Fąfara, Prezes Zarządu ORLEN. – "Dywersyfikacja źródeł wytwarzania i zmniejszenie zależności od paliw kopalnych to długofalowe zwiększenie naszego bezpieczeństwa energetycznego."

Instalacja morskich turbin wiatrowych o mocy 15 MW to strategiczny krok w stronę transformacji energetycznej. Minuta pracy jednej turbiny Baltic Power wyprodukuje energię, która zasili autobus elektryczny na dystansie 100 km. To pokazuje potencjał morskiej energetyki wiatrowej.

Baltic Power: Morska farma wiatrowa ORLEN zmieni polską energetykę

Morska farma wiatrowa Baltic Power, budowana przez ORLEN i Northland Power, ma realny wpływ na przyszłość polskiej energetyki. Już w 2026 roku, po uruchomieniu, Baltic Power będzie w stanie pokryć około 3% krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną. To znaczący krok w kierunku dywersyfikacji źródeł energii i zmniejszenia zależności od importowanych paliw kopalnych.

"Uwolniliśmy region od rosyjskich węglowodorów, a teraz otwieramy nowy rozdział w historii polskiej energetyki" – dodaje Ireneusz Fąfara, prezes ORLEN. "Realizacja inwestycji umożliwia nam zebranie doświadczeń, które wykorzystamy przy kolejnych morskich farmach wiatrowych zaplanowanych w naszej strategii."

Efektywność morskiej energetyki wiatrowej jest imponująca. Wydajność pracy turbin Baltic Power sięga niemal 50%, co jest porównywalne z konwencjonalnymi źródłami energii. To sprawia, że morskie farmy wiatrowe są stabilnym i przewidywalnym źródłem energii, które może wspierać moce konwencjonalne i budować w Polsce zrównoważony miks energetyczny.

Technologiczna strona Baltic Power: Gigantyczne turbiny ze Szczecina

Projekt Baltic Power to nie tylko przełom w energetyce, ale również zaawansowane technologie i lokalny patriotyzm. Turbiny wiatrowe, instalowane na Bałtyku, to jedne z największych i najnowocześniejszych konstrukcji w Europie. Każda z nich ma moc 15 MW, a ich elementy powstają między innymi w fabryce firmy Vestas zlokalizowanej w Szczecinie. To przykład, jak morska energetyka wiatrowa może stymulować rozwój polskiego przemysłu.

"To ważny dzień dla polskiej energetyki. Z sukcesem przeprowadziliśmy pionierską operację instalacji największych turbin wiatrowych używanych obecnie w Europie" – mówi Grzegorz Szabliński, Prezes Zarządu Baltic Power. "To, co cieszy nas szczególnie, to fakt, że projekt realizowany przez Grupę ORLEN i Northland Power obejmuje elementy produkowane lokalnie."

Wysokość wież turbin Baltic Power przekracza 120 metrów, a całkowita wysokość konstrukcji wraz z fundamentami sięga 250 metrów. Część wież została wykonana ze stali pochodzącej z recyklingu, co jest rozwiązaniem po raz pierwszy zastosowanym przy budowie farmy wiatrowej. Do gondoli, o rozmiarze trzypoziomowego domu, przymocowane są łopaty o długości 115 metrów, których powierzchnia obrotu odpowiada ponad 6 boiskom piłkarskim.

Morska energetyka wiatrowa ORLEN: Harmonogram i plany na przyszłość

Uruchomienie farmy wiatrowej Baltic Power planowane jest na 2026 rok. Będzie to pierwsza farma wiatrowa w Polsce, która dostarczy energię z morza. Równocześnie Grupa ORLEN planuje rozwój kolejnych projektów morskiej energetyki wiatrowej o łącznej mocy około 5,5 GW. To ambitny plan, który ma umocnić pozycję ORLEN jako lidera transformacji energetycznej w Polsce.

"Nasze doświadczenie i zaangażowanie będzie także bezcenne dla całej gospodarki. Budowa morskiej energetyki wiatrowej, czyli jednego z najbardziej efektywnych i przewidywalnych odnawialnych źródeł, wspierającego moce konwencjonalne, pozwoli zbudować w Polsce stabilny, czysty i konkurencyjny miks energetyczny" – podsumowuje Ireneusz Fąfara, Prezes Zarządu ORLEN.

Morska energetyka wiatrowa jest jednym ze strategicznych kierunków rozwoju Grupy ORLEN. Inwestycje w farmy wiatrowe na morzu to kluczowy element procesu zrównoważonej i sprawiedliwej transformacji energetycznej, który ma zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne i konkurencyjność gospodarki w przyszłości.

Polska energetyka 2025. Ta piramida rozwiąże problemy? | CNC #39 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.