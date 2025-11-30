Oszuści zakładają nowe konta bez numeru konta bankowego i wystawiają atrakcyjne przedmioty w niskich cenach

Po opłaceniu zamówienia przez "kup teraz" przestępcy anulują transakcję i proponują zakup poza Vinted z płatnością BLIK

Vinted nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z transakcji przeprowadzonych poza platformą

Bezpieczna opcja to wyłącznie przycisk "kup teraz" z zintegrowaną płatnością i ochroną kupującego

Oszustwa na Vinted - prosty schemat, który działa

Cyberprzestępcy nie stosują skomplikowanych metod. Ich przekręt opiera się na ludzkiej chęci zaoszczędzenia i ograniczonym zaufaniu. Schemat jest prosty, ale skuteczny.

Oszust zakłada profil na Vinted bez podawania numeru konta bankowego. Platforma to umożliwia. Użytkownik może dodawać ogłoszenia i włączyć opcję "kup teraz", ale pieniądze otrzyma dopiero po weryfikacji danych bankowych.

Przestępcy celowo pomijają ten krok. Wystawiają modne, poszukiwane rzeczy w bardzo atrakcyjnych cenach. Zdjęcia najczęściej kradną z innych ogłoszeń.

Kupujący na Vinted wpadają w pułapkę przez niską cenę

Ofiara klika "kup teraz", opłaca zakup i czeka na przesyłkę. Wtedy zaczyna się właściwy przekręt.

Oszust zgłasza anulowanie transakcji. Pisze do kupującego, że ma problemy techniczne z weryfikacją konta. Proponuje zakup poza serwisem z płatnością BLIK. Czasami oferuje dodatkową zniżkę jako "rekompensatę".

Kupujący myśli, że dobił dobry targ. Wysyła BLIK-a i dane adresowe. Przestępca znika z pieniędzmi.

Transakcja poza Vinted - serwis nie pomoże poszkodowanym

Magdalena Szlaz, Communication & PR Manager w Vinted, w wypowiedzi dla Interii wyjaśnia zasady odpowiedzialności platformy. Vinted działa jako pośrednik między kupującymi a sprzedającymi.

Vinted, jako dostawca usług hostingowych, nie może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z oszustw, gdy członek społeczności dobrowolnie dokonuje transakcji poza naszą platformą

- podkreśla Szlaz.

Poszkodowani powinni zgłosić sprawę na policję. Wielu tego nie robi, myśląc że niewielka strata nie jest warta zachodu. To błąd. Przestępcy działają często w zorganizowanych grupach i liczą na bezkarność.

Bezpieczne kupowanie na Vinted - tylko przez "kup teraz"

Przedstawicielka Vinted zapewnia, że bezpieczeństwo użytkowników jest priorytetem. Platforma oferuje wszystkie narzędzia do bezpiecznych transakcji.

Kupowanie i sprzedawanie za pomocą przycisku "kup teraz" obejmuje wszystko, co jest niezbędne, począwszy od zintegrowanych płatności i opłaconej wysyłki po wsparcie w razie nieprzewidzianych sytuacji

- tłumaczy Szlaz.

Użytkownicy nie muszą udostępniać danych osobowych w wiadomościach. Nie ma potrzeby opuszczania platformy.

Ochrona przed oszustwami - monity i kampanie edukacyjne

Vinted stosuje różne formy ochrony. System wysyła ostrzeżenia, gdy użytkownik udostępnia dane osobowe lub klika link prowadzący poza platformę.

Serwis prowadzi też kampanie edukacyjne. Ostatnią akcję podnoszącą świadomość cyberbezpieczeństwa zakończono w październiku.

Podejrzane oferty można zgłaszać bezpośrednio do Vinted. Platforma dysponuje procedurami umożliwiającymi zablokowanie konta oszusta.

Kto najczęściej pada ofiarą oszustw na Vinted

Przestępcy wykorzystują kilka ludzkich słabości. Użytkownicy dają się nabrać gdy:

zapominają o zasadzie ograniczonego zaufania

chcą zaoszczędzić na atrakcyjnej ofercie

kupują od nowych kont bez historii transakcji

bardzo zależy im na konkretnym przedmiocie

Nowe konta z atrakcyjnymi przedmiotami i zerową historią sprzedaży to czerwona flaga. Warto sprawdzić profil sprzedającego przed zakupem.

Zasada jest prosta: jeśli sprzedawca proponuje transakcję poza Vinted, odmów i powiadom serwis. Tylko opcja "kup teraz" gwarantuje ochronę kupującego.

Zakupy w sieci vs sklepy stacjonarne - Przemysław Dwojak - Co nas czeka#14