Promocje na paliwo na Orlenie

Promocja święteczna na paliwa na stacjach Orlen potrwa 19 dni - od 19 grudnia 2025 do 6 stycznia 2026 roku. W jej ramach posiadacze aplikacji Orlen Vitay otrzymują trzy kupony promocyjne. Z promocji można skorzystać aktywując kupon w aplikacji przed uiszczeniem opłaty za tankowanie.

Rabat wynosi 20 groszy na litr paliwa. Jeśli do tego zrobimy na stacji zakupy pozapaliwowe, np. kupimy napój, czy hot-doga, to wzrośnie aż do 35 groszy. Każdy z trzech kuponów promocyjnych obejmuje tylko 50 litrów paliwa, więc w ramach całej promocji można zatankować maksymalnie 150 litrów w promocyjnej cenie.

- Rok temu promocja świąteczna spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem wśród kierowców, więc w tym roku wracamy do tej idei. Zależy nam, aby nadchodzące podróże były dla Polaków jak najbardziej komfortowe i przyjazne dla domowego budżetu. Z uwagi na dużą liczbę dni wolnych w okresie świąteczno-noworocznym, oferujemy naszym klientom możliwość tankowania w promocyjnych cenach aż przez 19 dni - mówił Ireneusz Fąfara, Prezes Zarządu ORLEN.

BP ze świąteczną promocją na paliwo

Także sieć paliw BP ogłosiła świąteczną promocję, która obowiązuje od 19 grudnia 2025 roku do 7 stycznia 2026 roku. Do skorzystania z promocji także potrzebujemy aplikacji BPme. Każdy z klientów dostanie do wykorzystania dwa kupony.

Aby skorzystać z promocji oprócz aktywacji kuponu, musimy skorzystać z oferty pozapaliwowej (wyroby tytoniowe, wyroby medyczne i napoje alkoholowe z wyłączeniem piwa, produkty Lotto, doładowania telefoniczne, czy produkty do żywienia początkowego niemowląt są wyłączone z promocji), aby odebrać rabat na paliwo wysokości 35 zł na litr. Promocja dotyczy regularnego oleju napędowego, oraz PB95 z technologią Active.

MOL ze świąteczną promocją na paliwo

Również stacje paliw MOL przygotowały promocję na święta dla posiadaczy aplikacji MOL Move. Promocja startuje 19 grudnia 2025 roku i potrwa do 6 stycznia 2026 roku.

Klienci w aplikacji otrzymali kupon paliwowy, na którym rabat wynosi 30 groszy na paliwa premium i 20 groszy na paliwa standardowe, oraz 10 groszy na LPG.

Po wykorzystaniu pierwszego kuponu pojawi się drugi - identyczny - z tym, że ważny przez 14 dni.

- Święta to czas, gdy podróżujemy – do rodziny, przyjaciół, na krótki odpoczynek. Chcemy, by stacje MOL były wtedy miejscem, w którym można nie tylko zatankować taniej, ale też złapać chwilę oddechu przy dobrej kawie i ciepłej przekąsce - mówi Anna Wiertel, Head of Retail Consumer & Digital Marketing w MOL Polska.

Sieć przypomina także, że świąteczna= promocja paliwowa jest dostępna równolegle z trwającą zimową loterią MOL Polska „Tankuj, kupuj i wygrywaj”. Tymn samym każda transakcja na stacji MOL, niezależnie od tego, czy dotyczy tankowania, zakupu kawy czy produktów gastronomicznych, automatycznie bierze udział w losowaniach. Loteria potrwa do 1 lutego 2026 roku, a wśród nagród są Audi A5 oraz karty podarunkowe.

