Gwiazdkowy prezent dla kierowców na stacjach. Ceny paliw spadają!

Prognozy obniżek cen paliw na stacjach w Polsce w nadchodzącym tygodniu.

Analiza przyczyn spadku cen paliw, w tym sytuacji na rynku ropy naftowej.

Szczegółowe dane dotyczące zmian cen benzyny, diesla i autogazu.

Omówienie prognoz dotyczących nadwyżki podaży ropy naftowej w 2026 roku.

Ceny paliw w przyszłym tygodniu

Analitycy Reflex.com.pl szacują, że w okresie od 15 do 19 grudnia 2025 roku średnie ceny paliw (detaliczne) będą następujące:

Benzyna Pb95: 5,80 zł/l (spadek o 4 gr)

5,80 zł/l (spadek o 4 gr) Benzyna Pb98: 6,54 zł/l (spadek o 4 gr)

6,54 zł/l (spadek o 4 gr) Olej napędowy: 6,12 zł/l (spadek o 6 gr)

6,12 zł/l (spadek o 6 gr) LPG: 2,66 zł/l (bez zmian)

Spadek cen paliw to efekt kilku czynników, w tym stosunkowo taniej ropy naftowej oraz dalszego spadku cen produktów gotowych na europejskim rynku ARA. Obniżki cen na krajowym rynku paliw obserwowane są już drugi tydzień z rzędu.

- Średnia cena benzyny Pb95 spadła w skali tygodnia o 3 gr/l do 5,84 zł /l. Olej napędowy potaniał w skali tygodnia 4 gr/l do poziomu 6,16 zł/l, ale w przypadku tego paliwa rośnie liczba stacji, gdzie diesla możemy zatankować poniżej 6 zł/l - podają analitycy.

Sytuacja na rynku ropy naftowej

Ceny ropy naftowej Brent spadły w ciągu tygodnia o 2,30 dol. za baryłkę do poziomu 61,40 dol. Co bardziej istotne dla krajowego rynku paliw nadal obserwujemy spadek cen produktów naftowych w dolarach przy nieco niższym poziomie kursu dol./zł – zauważyli analitycy.

Jak podają eksperci Reflex, ceny diesla CIF ARA w skali tygodnia (w okresie 5-11 grudnia) spadły o 47,25 dol. za baryłkę, a benzyny o 28,75 dol. za tonę. W dalszym ciągu spadają ceny rosyjskiej ropy Urals FOB Rotterdam. W skali tygodnia rosyjska ropa naftowa potaniała o 4,30 dol. na baryłce do poziomu 37 dol. i jest najtańsza od 2020 roku, czyli okresu pandemii koronawirusa.

W skali roku rosyjska ropa Urals potaniała o 26 dol. za baryłkę. W tym samym okresie cena ropy Brent spadła o około 12 dol. na baryłce. Spadek cen rosyjskiej ropy naftowej wyraźnie przyspieszył po wejściu w życie 21 listopada amerykańskich sankcji – stwierdzili analitycy.

