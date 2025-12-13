Gwiazdkowy prezent dla kierowców na stacjach. Ceny paliw spadają!

Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
PAP
PAP
2025-12-13 11:58

Dobre wieści dla kierowców, analitycy rynku paliw przewidują obniżki cen na stacjach benzynowych w całej Polsce. To już drugi tydzień obniżek z rzędu, a zdaniem ekspertów prognozy na przyszły rok są również dosyć optymistyczne.

Ręka tankująca samochód pistoletem na stacji benzynowej, symbolizująca spadające ceny paliw. Kierowcy mogą spodziewać się niższych kosztów tankowania, o czym szczegółowo przeczytasz na portalu Super Biznes.

i

Ręka tankująca samochód pistoletem na stacji benzynowej, symbolizująca spadające ceny paliw. Kierowcy mogą spodziewać się niższych kosztów tankowania, o czym szczegółowo przeczytasz na portalu Super Biznes.
  • Prognozy obniżek cen paliw na stacjach w Polsce w nadchodzącym tygodniu.
  • Analiza przyczyn spadku cen paliw, w tym sytuacji na rynku ropy naftowej.
  • Szczegółowe dane dotyczące zmian cen benzyny, diesla i autogazu.
  • Omówienie prognoz dotyczących nadwyżki podaży ropy naftowej w 2026 roku.

Ceny paliw w przyszłym tygodniu

Analitycy Reflex.com.pl szacują, że w okresie od 15 do 19 grudnia 2025 roku średnie ceny paliw (detaliczne) będą następujące:

  • Benzyna Pb95: 5,80 zł/l (spadek o 4 gr)
  • Benzyna Pb98: 6,54 zł/l (spadek o 4 gr)
  • Olej napędowy: 6,12 zł/l (spadek o 6 gr)
  • LPG: 2,66 zł/l (bez zmian)

Spadek cen paliw to efekt kilku czynników, w tym stosunkowo taniej ropy naftowej oraz dalszego spadku cen produktów gotowych na europejskim rynku ARA. Obniżki cen na krajowym rynku paliw obserwowane są już drugi tydzień z rzędu.

- Średnia cena benzyny Pb95 spadła w skali tygodnia o 3 gr/l do 5,84 zł /l. Olej napędowy potaniał w skali tygodnia 4 gr/l do poziomu 6,16 zł/l, ale w przypadku tego paliwa rośnie liczba stacji, gdzie diesla możemy zatankować poniżej 6 zł/l - podają analitycy.

Sytuacja na rynku ropy naftowej

Ceny ropy naftowej Brent spadły w ciągu tygodnia o 2,30 dol. za baryłkę do poziomu 61,40 dol. Co bardziej istotne dla krajowego rynku paliw nadal obserwujemy spadek cen produktów naftowych w dolarach przy nieco niższym poziomie kursu dol./zł – zauważyli analitycy.

Jak podają eksperci Reflex, ceny diesla CIF ARA w skali tygodnia (w okresie 5-11 grudnia) spadły o 47,25 dol. za baryłkę, a benzyny o 28,75 dol. za tonę. W dalszym ciągu spadają ceny rosyjskiej ropy Urals FOB Rotterdam. W skali tygodnia rosyjska ropa naftowa potaniała o 4,30 dol. na baryłce do poziomu 37 dol. i jest najtańsza od 2020 roku, czyli okresu pandemii koronawirusa.

W skali roku rosyjska ropa Urals potaniała o 26 dol. za baryłkę. W tym samym okresie cena ropy Brent spadła o około 12 dol. na baryłce. Spadek cen rosyjskiej ropy naftowej wyraźnie przyspieszył po wejściu w życie 21 listopada amerykańskich sankcji – stwierdzili analitycy. 

Super Biznes SE Google News

Polecany artykuł:

Ceny paliw spadają na początku grudnia! Końcówka 2025 roku może być udana dla k…
O włos od tragedii! Groźne wyprzedzanie kierowcy audi
QUIZ PRL. Czy pamiętasz Poloneza? Samochód-marzenie milionów Polaków?
Pytanie 1 z 15
QUIZ PRL. Czy pamiętasz Poloneza? Samochód-marzenie milionów Polaków? Skąd wzięła się kultowa nazwa Poloneza MR’78 “Borewicz”?
Borewicz
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

CENY PALIW