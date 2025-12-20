Żabka wprowadza nową usługę: poprawki krawieckie, realizowane we współpracy z firmą woshwosh.

Usługa działa online – zamawiasz i opłacasz poprawki przez internet, a paczkę z ubraniami nadajesz i odbierasz w dowolnym z ponad 12 tysięcy sklepów Żabka.

Możesz skrócić spodnie, wymienić suwak w kurtce czy naprawić firany, dając drugie życie ulubionym rzeczom.

To wygodne rozwiązanie wpisuje się w ideę less waste i jest kontynuacją współpracy Żabki z woshwosh, która dotychczas obejmowała pielęgnację obuwia

Co obejmują poprawki krawieckie w Żabce?

Sieć sklepów Żabka, znana z szerokiej gamy szybkich usług, idzie o krok dalej. Do oferty, realizowanej wspólnie z firmą woshwosh, dołączają właśnie poprawki krawieckie. Dotychczas klienci mogli w ten sposób zlecać naprawę i czyszczenie obuwia czy skórzanych torebek, a teraz zyskali możliwość łatwego nadania do naprawy odzieży i domowych tekstyliów. Sieć sklepów Żabka, we współpracy z firmą woshwosh, wprowadziła do swojej oferty poprawki krawieckie zamawiane online. Usługa obejmuje szeroki wachlarz prac, takich jak wymiana suwaka w kurtce, skrócenie spodni, spódnicy czy sukienki, a nawet skrócenie firan.

Jak podkreśla Przemysław Tomaszewski, Dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju Usług w Żabka Polska, to naturalny kierunek rozwoju. – Konsekwentnie rozwijamy „Wygodne usługi” w Żabce tak, by jeszcze więcej spraw dało się załatwić szybko i przy okazji codziennych zakupów. Rozszerzenie naszej współpracy z woshwosh o naprawy krawieckie to naturalny krok realizacji tej strategii. Zamówienie i nadanie paczki w najbliższej Żabce sprawia, że całość jest wygodna i po drodze. Resztą zajmują się specjaliści – komentuje.

Jak zlecić poprawki krawieckie w Żabce? Instrukcja krok po kroku

Proces zamawiania usługi został zaprojektowany tak, by był maksymalnie intuicyjny i nie wymagał od klienta wizyty w tradycyjnym zakładzie krawieckim. Całość opiera się na prostym systemie online, który pozwala załatwić wszystko w kilku krokach, korzystając z rozbudowanej sieci punktów nadania i odbioru. Aby skorzystać z nowej usługi w Żabce, wystarczy złożyć zamówienie online na dedykowanej stronie internetowej.

Aby zlecić naprawę, należy wejść na stronę woshwosh.zabka.pl lub skorzystać z aplikacji Żappka. Następnie trzeba wybrać rodzaj odzieży lub tekstyliów do naprawy, precyzyjnie opisać oczekiwaną usługę i wskazać sklep, w którym paczka zostanie nadana oraz odebrana. Co istotne, mogą to być dwa różne punkty, co dodatkowo zwiększa elastyczność. Po opłaceniu zlecenia online pozostaje już tylko zanieść paczkę do wybranej Żabki i czekać na informację o zrealizowaniu zamówienia.

Wygoda i ekologia – rozwój usług w duchu less waste

Nowa usługa to nie tylko odpowiedź na potrzebę wygody, ale również ważny element strategii zrównoważonego rozwoju. Wydłużanie życia ubrań poprzez ich naprawę to jeden z filarów gospodarki obiegu zamkniętego i idei less waste. Zamiast wyrzucać ulubione spodnie czy kurtkę z zepsutym zamkiem, klienci mogą w prosty sposób dać im drugie życie.

– Naszą misją jest wydłużanie życia ubrań i edukowanie, że naprawa to jedna z ważnych form troski o środowisko. Dzięki partnerstwu z Żabką wprowadzamy tę ideę do codzienności – wyjaśnia Olga Młynarczyk, Dyrektorka ds. BTC w woshwosh. Współpraca z woshwosh wpisuje się w realizację długoterminowej strategii Grupy Żabka w obszarze cyrkularności i odpowiedzialnego podejścia do zasobów. Rozszerzenie katalogu usług o poprawki krawieckie to kolejny krok w kierunku tworzenia rozwiązań, które inspirują klientów do podejmowania bardziej świadomych i ekologicznych wyborów na co dzień.

PTNW - Modzelewski