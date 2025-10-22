Aż 15% Polaków kupuje online co kilka dni, a 44% kilka razy w miesiącu, co świadczy o rosnącej popularności e-commerce, szczególnie wśród młodych (24% 18-29 lat kupuje kilka razy w tygodniu).

E-commerce w Polsce kwitnie, a zakupy online stały się integralną częścią życia wielu Polaków. Z raportu Santander Consumer Banku wynika, że aż 15% z nas kupuje online co kilka dni, a kolejne 44% robi to kilka razy w miesiącu. To imponujące liczby, które świadczą o rosnącej popularności tej formy zakupów.

Szczególnie aktywni w sieci są młodzi ludzie. W grupie wiekowej 18-29 lat oraz wśród trzydziestolatków, aż 24% osób dokonuje zakupów online kilka razy w tygodniu. Widać wyraźnie, że dla młodszego pokolenia e-commerce to naturalne środowisko zakupowe.

Starsze pokolenie podchodzi do e-zakupów nieco bardziej ostrożnie. W grupie seniorów (60+) jedynie 28% kupuje w internecie raz na kilka miesięcy. To pokazuje, że mimo rosnącej popularności e-commerce, tradycyjne formy zakupów wciąż mają swoich zwolenników, szczególnie wśród starszych osób. Co ciekawe, częściej zakupy online robią mężczyźni (60%) niż kobiety (56%).

Bariery w e-zakupach – co nas zniechęca?

Mimo powszechnej dostępności i wygody, zakupy online wciąż napotykają na pewne bariery. Najczęściej wskazywaną przeszkodą jest brak szczegółowych informacji o produkcie – na to zwraca uwagę aż 43% badanych. To pokazuje, jak ważna jest dla konsumentów możliwość dokładnego zapoznania się z ofertą przed podjęciem decyzji zakupowej.

Kolejne bariery to:

Brak rzetelnych opinii użytkowników (29%) – Konsumenci ufają opiniom innych kupujących, dlatego ich brak może zniechęcać do zakupu.

Długi czas oczekiwania na dostawę lub jej koszt (26%) – Szybka i tania dostawa to kluczowy element udanych zakupów online.

Brak numeru kontaktowego do obsługi (19%) – Możliwość szybkiego kontaktu z obsługą klienta w razie problemów jest bardzo ważna dla wielu kupujących.

Problemy z płatnością (12%) – Proste i bezpieczne metody płatności to podstawa udanych zakupów online.

Patryk Perliński, dyrektor Departamentu Sprzedaży i Relacji z Klientami Biznesowymi w Santander Consumer Banku, podkreśla: „Analiza wyników naszego badania pokazuje wyraźnie, że informacje o produkcie są kluczowe dla wszystkich grup wiekowych. Poza trzydziestolatkami, we wszystkich innych przedziałach brak odpowiednich szczegółów o produkcie był najczęściej wskazywaną barierą. Najmłodsi użytkownicy (18–29 lat) w aż 55% identyfikowali to jako dominujący problem. W innych grupach tę odpowiedź wybierało odpowiednio 42% czterdziestolatków, 46% pięćdziesięciolatków oraz 41% seniorów powyżej 60 r.ż.”

Santander Consumer Bank zwraca również uwagę na rosnącą popularność zakupów „na żywo” w internecie, czyli tzw. „live commerce”. Już 23% Polaków miało styczność z tą formą zakupów, a kolejne 11% planuje spróbować. To pokazuje, że interaktywne transmisje sprzedażowe zyskują na popularności. Niemal połowa ankietowanych (49%) nie uczestniczyła jednak w transmisjach sprzedażowych i nie zamierza tego robić.

Wygodne płatności – klucz do sukcesu w e-commerce

Zdaniem przedstawiciela banku, kluczowe dla rozwoju rynku są proste i wygodne formy płatności. Możliwość rozłożenia płatności na raty staje się coraz bardziej popularna, nie tylko w przypadku nagłych wydatków, ale również jako sposób na lepsze planowanie budżetu.

„Dane pokazują, że choć zdecydowana większość Polaków robi już zakupy online, to ważną kwestią pozostaje ich komfort. Wiele osób decyduje się dziś na rozłożenie płatności nie tylko w sytuacjach nagłych, takich jak awaria sprzętu czy nieprzewidziany wydatek, ale także gdy po prostu chcą lepiej zaplanować budżet i uniknąć jednorazowego obciążenia portfela” – podsumowuje Perliński.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 27 września - 6 października 2025 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa dorosłych Polaków robiących zakupy online. Próba n = 1005.

