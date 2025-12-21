Przedsprzedaż srebrnej monety "Energia" zaprojektowanej przez Wojciecha Siudmaka już trwa

Moneta łączy dwa dzieła artysty - obraz "Energia" i rzeźbę "Strażnik Pustyni" w kwadratowej formie

Wykorzystano najnowocześniejsze techniki mennicze do odwzorowania charakterystycznego stylu Siudmaka

Premiera z udziałem artysty zaplanowana na 18 grudnia w Warszawie

Wojciech Siudmak i Mennica Polska tworzą artystyczną monetę

Mennica Polska nawiązała współpracę z Wojciechem Siudmakiem, jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich artystów na świecie. Owocem tej kooperacji jest limitowana srebrna moneta "Energia". Projekt stanowi unikatowe połączenie malarstwa i rzeźbiarstwa w formie numizmatu kolekcjonerskiego.

Artysta osobiście wybrał obraz do przeniesienia na monetę. "Energia jest dla mnie symbolem życia i wszechświata – jest siłą, która napędza wszystko, co nas otacza" - wyjaśnia Siudmak. Dzieło przedstawia filozoficzną relację między człowiekiem a kosmiczną energią.

Moneta kolekcjonerska w kwadratowej formie

Srebrna moneta "Energia" wyróżnia się oryginalną kwadratową formą. W jednym projekcie Mennica Polska połączyła dwa wybitne dzieła Wojciecha Siudmaka. Awers przedstawia obraz "Energia", natomiast rewers nawiązuje do rzeźby "Strażnik Pustyni".

Taki zabieg podkreśla zróżnicowany charakter twórczości artysty. Moneta w symboliczny sposób uchwycuje nieokiełznaną energię napędzającą świat i proces twórczy.

Zaawansowane techniki mennicze Mennicy Polskiej

Przeniesienie złożonego dzieła malarskiego na powierzchnię monety wymagało najwyższego kunsztu technologicznego. Mennica Polska zastosowała precyzyjne techniki mennicze. Pozwoliły one oddać charakterystyczne dla stylu Siudmaka harmonijne linie, zderzenia form oraz subtelne przejścia światła i cienia.

Zależało nam na stworzeniu monety wpisującej się w naszą ideę promocji współczesnej kultury i sztuki

- mówi Katarzyna Budnicka Filipiuk, Prezes Mennicy Polskiej. Projekt łączy walory kolekcjonerskie z rzemieślniczą precyzją i głębią artystycznej wizji.

Parametry techniczne srebrnej monety Siudmaka

Moneta "Energia" została wybita z czystego srebra próby Ag 999. Waży 31,1 grama i posiada nominał 1000 franków CFA. To pełnowartościowy numizmat o statusie prawnego środka płatniczego.

Nakład monety ograniczono do zaledwie 1000 egzemplarzy. Tak limitowana emisja podnosi wartość kolekcjonerską tego wyjątkowego dzieła. Każda moneta stanowi unikatową pozycję dla miłośników numizmatyki i sztuki Wojciecha Siudmaka.

Przedsprzedaż monety Siudmaka i cena

Przedsprzedaż limitowanej srebrnej monety "Energia" ruszyła 15 grudnia 2025 roku. Cena monety wynosi 750,00 złotych. Zainteresowani kolekcjonerzy mogą już składać zamówienia na ten wyjątkowy numizmat.

Oficjalna premiera monety odbędzie się 18 grudnia w Warszawie. Wydarzenie uświetni obecność Wojciecha Siudmaka, który spotka się z miłośnikami swojej twórczości. To doskonała okazja dla kolekcjonerów numizmatów i fanów polskiej sztuki współczesnej do zdobycia unikatowego dzieła łączącego malarstwo, rzeźbiarstwo i mennictwo.

GALERIA. Kwadratowa moneta "Energia" Wojciecha Siudmaka dla Mennicy Polskiej